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17.07.2020 - 18:54 |

Cilt soyulmasına ne iyi gelir? Cilt soyulması nasıl olur? Cilt soyulmasının nedenleri nelerdir? - Cilt soyulması için evde çözüm

Cildiniz son zamanlarda oldukça kurulaşıp pul pul dökülmeye ya da soyulmaya mı başladı? Bronz bir tene ulaşmak için saatlerce yandıktan sonra vücudunuzda soyulmalar mı meydana geldi? Cildiniz nemini kaybettiği zaman ortaya çıkan cilt döküntülerine karşı evde çözümler hazırlayabilirsiniz... "Cilt soyulması nasıl geçer?", "Evde cilt soyulmasını durdurmak için neler yapılabilir?", "Güneş yanığı soyulmasına ne iyi gelir?" diye merak ediyorsanız işte evde cilt soyulmasına karşı uygulayabileceğiniz 4 bitkisel çözüm ve bu konudaki diğer önerilerimiz...

Cilt soyulmasına ne iyi gelir? Cilt soyulması nasıl olur? Cilt soyulmasının nedenleri nelerdir? - Cilt soyulması için evde çözüm
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Yüzümüz narin bir cilt yapısına sahiptir. Cildin pul pul dökülmesi, cilt kuruluğu ve cildin soyulması gibi durumlara sebep olan başlıca neden güneş yanığıdır. Bunun yanı sıra cilt döküntülerine sebep olabilecek diğer nedenler şunlar olabilir:

Cilt soyulmasının nedenleri nelerdir?

- Sert iklim koşullarına maruz kalma

- Uygun olmayan cilt bakımı rutini

- Bazı zararlı içerikleri bulunan cilt bakım ürünleri kullanımı

- Kozmetik ürünlerine karşı alerjik reaksiyona sahip olma

- Çevre kirliliğinin bulunduğu ortamlarda yaşama

- Egzama, sedef hastalığı, zayıf bir bağışıklık sistemi, dermatit ve kimyasalların veya ilaçların yan etkileri gibi çeşitli deri rahatsızlıkları veya tıbbi durumlar da söz konusu olabilir.

Yüzünüz soyuluyorsa kuru bir cilt, kaşınma, kızarıklık hatta kanama gibi belirtiler beraberinde ortaya çıkabilir. Sorun ilk aşamada halledilemezse,cilt enfeksiyonuna neden olur.
Peki, cilt soyulmalarına iyi gelebilecek bitkisel çözümler nelerdir?

Pul pul dökülen bir cilt için neler yapabilirsiniz? İşte evde çözüm önerileri...

Zeytinyağı

Soyulan cildinizi nemli tutmak cildinizin sağlığına kavuşması için önemlidir. Zeytinyağı harika bir doğal nemlendiricidir. Kuru ve soyulan ciltler için nemlendirici etki gösteren ve cildi besleyen yağ asitleri içerir. Cildi mantolayarak nemini hapseder. Zeytinyağında bulunan E vitamini de cildin iyileşmesine yardımcı olur.

Zeytinyağı cilde nasıl uygulanır?

Zeytinyağına batırdığınız parmak uçlarıyla yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yapın. Cildiniz sağlığına kavuşana kadar bunu günde en az 3 kez yapın. Ayrıca kalın bir macun oluşturmak için 2 çorba kaşığı tuzu yeterli zeytinyağı ile karıştırın. Ölü cilt hücrelerini pul pullamak için bu macunu bir yüz fırçası olarak kullanın. Yıkayın ve biraz nemlendirici uygulayın. Bunu cildiniz tamamen iyileşene kadar haftada bir kez yapın.

Süt

Cilt soyulmalarından kurtulmak için bir diğer yöntem ise süt. Sütteki yağ kuru ve soyulmuş ciltler için bir nemlendirici vazifesi görür. Ayrıca süt, içerisinde bulunan laktik asit sayesinde ölü deri hücrelerinden kurtulmaya yardımcı olur.

Süt cilde nasıl uygulanır?

Soğuk süt içerisine bir bez batırın ve ardından fazla gelen sütü sıkarak akıtın. Bezi, yaklaşık 10 dakika yüzünüzde tutun. Cildiniz sağlıklı görünene kadar bunu günde 3 kez tekrarlayın.

Salatalık

Soyulan cilt için salatalık da oldukça etkili bir yöntemdir. Salatalık, içeriğindeki yüksek su içeriği sayesinde cildi nemlendirir. Tahriş olmuş, pul pul dökülmüş cildi yatıştırır. Ayrıca cildi onarmaya yardımcı olan C vitamini içerir.

Salatalık cilde nasıl uygulanır?

Bir salatalığı rendeleyip ezin ve yüzünüze uygulayın. Yüzünüzde 15-20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla durulayın. Bu uygulamayı günde 2 kez yapabilirsiniz.

Alternatif olarak yarım su bardağı rendelenmiş salatalığa her birinden birer kaşık olmak üzere yoğurt ve bal ilave edin. Bu karışımı 20 dakika kadar yüzünüzü başka bir şeyle örtmeden uygulayın. Ardından yüzünüzü ılık suyla durulayabilirsiniz. Bu yüz maskesini günde bir kez kullanın.

Elma sirkesi

Elma sirkesi güneş yanığı, sedef hastalığı veya egzamadan dolayı yüzde oluşan döküntülerin tedavisinde etkilidir. Cildin pH'sını artmasını sağlayarak kuru ve pul pul olan ciltlerin tedavisini kolaylaştırır. Ayrıca elma sirkesinde bulunan asetik asit, kaşıntı ve iltihaplanmaya karşı etkilidir.

Elma sirkesi cilde nasıl uygulanır?

1 çay kaşığı elma sirkesini 1 su bardağı suya ekleyin. Bir pamuk kullanarak karışımı yüzünüze sürün.  10 dakika kadar bekletin. Ardından soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. Cildinizi kurutarak, cildinize hafif bir nemlendirici uygulayın. Günde bir veya iki kez tekrar edebilirsiniz.

Dikkat: Cilt aşınmalarınız söz konusuysa elma sirkesi yerine diğer yöntemleri tercih etmelisiniz.

Cilt soyulmasına ne iyi gelir Cilt soyulması nasıl olur Cilt soyulmasının nedenleri nelerdir - Cilt soyulması için evde çözüm

Su

Cilt döküntünüz varken yeteri kadar su tüketmediğiniz takdirde cildinize uygulayacağınız bitkisel çözümlerin tam bir yararı olmaz. Her gün 8 ila 10 bardak su içmeyi denemelisiniz. Bu miktar yaşınıza, sağlık durumunuza ve günlük aktivite oranınıza ve yaşadığınız yerin iklimine bağlı olarak değişebilir.  Aynı zamanda, alkol ve kafein gibi içecekleri tüketecekseniz dehidrasyon etkisine dikkat ederek tüketin.

Cilt soyulmasına karşı alınacak önlemler nelerdir?

- Dökülen derinin altındaki cildin iyice iyileşmek için zamana ihtiyacı vardır. Bu yüzden kendiniz soyulan derilerinizi koparmamalısınız.

- Soyulan cildinizi kaşımamaya gayret edin. Aksi takdirde enfeksiyon riskini artırmış olursunuz.

- Kuru cildinize en uygun yüz temizleyicileri seçin. Sodyum lauryl sülfat, cildin nemini kaybetirerek cilt kuruluğu yapar. Bu yüzden kişisel cilt bakım ürünlerinizin bu maddeyi içermediğinden emin olun.

- Cildinizi güneş ışığının zararlı etkilerinden korumak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

- Dudaklarınız için de benzer şekilde en az 15 SPF olan bir dudak kremi kullanmalısınız.

- Dışarı çıktığınızda güneşe maruz kalmamak için ekseriyetle geniş kenarlı şapkalar tercih etmekte fayda var.

- Cilt kuruluğuna ve tahrişine neden olabilecek sıcak duş ve banyolardan kaçının.

Cildin soyulması sağlıklı mıdır?

Aşırı güneşlenme cilt sağlığını da olumsuz etkiler. Cildin farklı katmanlarının etkilendiği, düzensiz yara iyileşmesi ve ciltte lekelenmelere neden olur. Bu nedenle güneş yanığından sonra cildin soyulması cildin temizlendiği, ölü derilerden arınması olarak düşünülmemelidir. Cildin soyulması güneş yanığından dolayı meydana gelir. Bunu önlemek için güneş yanığına karşı önlem alınması yeterli olacaktır.

 

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