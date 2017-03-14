Çin takvimi nedir? Çin takvimi cinsiyet hesaplama

Çin takvimi özellikle bebek sahibi olacak çiftlerin sıklıkla duyduğu ya da bu çiftlerden duyduğumuz bir takvimdir. Bebek cinsiyeti belirleme ile ilgili olan Çin takvimi özellikle son dönemlerde oldukça yaygın. Peki, bu Çin takvimi nedir? Çin takvimi ne işe yarar? Çin takvimi nasıl hesaplanır? Yani kısaca Çin takvimine ait tüm bilgiler bu haberde…

Çin takvimi nedir?



Çin takvimi, Çinlilerin uzun yıllar önce kullandıkları bebeklerin cinsiyetlerini önceden öğrenmeye yaradığı iddia edilen tamamen batıl inançlara dayanan bir takvimdir. Şimdilerde ise çoğunlukla bebek bekleyen çiftlerin meraklarını gidermek için ultrasona girmeden önceki dönemde bebeklerinin cinsiyetini öğrenmelerine yarar.





Çin takvimi ne kadar güvenilir?



Çin takvimi bilimsel bir gerçeğe dayanmadığı için tabi ki kesin sonuçlar verilmemektedir. Ancak geçmişten gelen iddialar bu takvimin sonuçlarına göre tahmin edilen cinsiyet %70 ile %90 oranında doğru çıkmaktadır.



Daha kesin konuşacak olursak iki cinsiyete göre zaten %50 oranında doğruluk payı var.

Çinlilerin 700 yıldır kullandığı söylenen Çin takviminin orijinal hali Pekin’de bir üniversitede korunurken inanışa göre eğer Çin takvimine göre hamile kalırsan doğruluk payının da artacağıdır.

Çin takvimine göre cinsiyet nasıl hesaplanır?



Çin takvimin vereceği sonular tamamıyla annenin doğum tarihi ve en son regl olduğu tarihe göre belirlenmektedir.



Takvime göre, annenin doğduğu tarihin bebeğinin cinsiyetinde önemli rol oynamaktadır. Öyle ki anne eğer 18 yaşından önce hamile kaldıysa bebeğinin erkek olma ihtimali, ileriki yaşlardaki hamileliğine göre daha fazla.



Bu durumu biraz daha ayrıntılı hale getirirsek anne 18 yaşında ise ve ocak ya da mart ayında hamile kaldıysa bebeği kız olur. Geri kalan 10 aydan birinde hamile kaldıysa bebeği erkek olur.







Kız bebek sahibi olmak isteyen anne adayları için en ideal yaşın 21 olduğu Çin takvimine göre 21 yaşındaki anne adayı ocak ayında hamile kalırsa bebeği erkek, geri kalan 11 ayda hamile kalırsa bebeği kız oluyor.

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