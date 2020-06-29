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29.06.2020 - 12:51 |

Cinsel baskı ve korku nedir? Cinsel baskı ve korkular kişiyi nasıl etkiler?

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney kişilerin hayatı boyunca yaşayabildiği potansiyel cinsel baskı ve korku konuları hakkında bilgiler verdi.

Cinsel baskı ve korku nedir? Cinsel baskı ve korkular kişiyi nasıl etkiler?
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Cinsellikle ilgili hissedilen baskı ve korkular, kişinin yaşamını ve özellikle de cinsel yaşamını oldukça etkiler. Cinsel baskı ve korkuların nedenleri kişinin çevreden edindiği bazen doğru bazen yanlış bilgilerdir. Bu bilgilerin bazısı tamamen yanlıştır. Bazısı ise kişinin yaşadığı; ancak bugün, tedavilerle ortadan kaldırılabilen sorunlardır.

Bu korku ve baskılar şunlardır:

İlk gece korkusu
Birçok kişinin cinsellikle ilgili bilgi kaynağı, arkadaşları ve çevresidir. Kadınlar ilk cinsel birleşmede; kanamanın şiddetli olacağı ve durdurulmasının zor olacağı, cinsel birleşme sonucu aşırı bir ağrı olacağı ve üç gün oturamayacağı, cinsel birleşme esnasında kenetlenme olabileceği bu nedenle doktora gitmek durumunda kalınabileceğini duyarlar. Bu korkular nedeniyle cinsel birleşmeden kaçınırlar. Oysaki bunların tamamı yanlış bilgilerdir. Bu kişilerde Vajinusmus (birleşememe) sorunu ortaya çıkabilir.

Penis büyüklüğü
Bazı erkekler kendi penislerinin ya çok küçük ya da olduğundan daha büyük olduğunu düşünerek cinsellikten kaçınabilirler. Böyle durumlarda bir Üroloji uzmanına başvurarak durum hakkında bilgi edinebilirler.

Sertleşme problemleri
Erkeklerin bazısı bir kez sertleşme sorunu yaşadıklarında bunun kalıcı olabileceğini düşünerek ve hatta erkekliğinin bittiğini düşünerek cinsellikten uzaklaşabilirler. Böyle bir sorun yaşandığında, bir cinsel terapiste giderek tedavi olabilirler. Bunun tedavisi mümkündür.

Cinsellik konuşma korkusu
Çiftlerin birçoğu uzun yıllar birlikte olmalarına rağmen cinsellik esnasında istediklerini ya da istemediklerini ifade etmek konusunda oldukça zorlanırlar. Toplumda cinselliği konuşmanın ayıp sayılacağı hatta kadınların bu konuda konuşmalarının başka anlamlara çekilebileceği ile ilgili korkuları olabilir. Bu sorun ileride cinsel isteksizliğe neden olabilir.

Kadının cinselliği başlatması
Birçok kadın cinsel isteği olduğu halde; karşı tarafın kendini aşırı istekli, hafif kadın olarak değerlendirebileceği korkusuyla cinselliği başlatmaktan korkarlar.

Cinsellikle ilgili aşağılamalar veya aşırı sert eleştiriler
Çiftlerden birisi cinsellikte aşırı eleştirel davranırsa diğerinin kendine güveni sarsılabilir. Her cinsel ilişki sırasında bir baskı hisseder ve sonunda korkuları gelişir. Bunların sonucu olarak cinsellikte baskı oluşur.

Bedenini beğenmeme
Bedenini beğenmeyen ve bu konuda korku yaşayan kişiler cinsellikten uzaklaşabilirler. Bir kısmı ise aşırı karanlık ortam dışında cinsellik yaşayamazlar.

Çocuk yapma baskısı
Çiftin uğraşıları soncunda çocuklarının olmaması onları baskı altında bırakır. Cinselliklerinin temel nedeni çocuk haline gelir. Bir süre sonra cinsellik zevk alınan bir alan olmaktan çıkar. Mecburi bir iş haline dönüşür. Sonuçta çift cinsellikten uzaklaşır.

Hastalıklar ve cinsellik
Kişiler yaşın ilerlemesi ve bazı kronik hastalıklar (tansiyon, kalp, şeker hastalıkları) sonucu cinsellikten uzaklaşabilirler. Cinselliğin bu hastalıkları artırabileceği ile ilgili, yanlış bir korku yaşamalarına sebep olabilir.

'Ayıp'
Çocukların ve gençlerin cinsellikle ilgili soru sormaları veya konuşmaları ayıp olarak değerlendirilir. Hatta bazı aileler ciddi bir tepki verebilirler. Oysaki; onlarla bunu anlayabilecekleri ölçüde konuşmak ve bilgilendirmek gerekir. Bu bilgi isteğini aile karşılamazsa yanlış bir yerden eksik ya da hatalı bilgi edinebilir. Bu konular, gençlerde ve çocuklarda baskı oluşturur. Yetişkin olduklarında bu baskı hissi nedeniyle cinsellikten soğuyabilirler.

Bu yaştan sonra cinsellik mi olur?
Yaşlılığın ve menopozun cinselliği engellediğine dair yanlış bir bilgi vardır. Hatta bu nedenle bazı insanlar yaşlanmaktan korkar. Belki yaşlılıkla birlikte cinsellik yaşama sıklığı azalır ancak cinsel istek hiçbir zaman azalmaz.

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