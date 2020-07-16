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16.07.2020 - 18:04 |

Çocuklarda yazın en çok görülen bu hastalıklara dikkat!

Çocuklarda yaygın olan kulak, burun ve boğaz hastalıklarının zamanında tedavi edilmemesi kalıcı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. KBB Uzmanı Doç.Dr. Esin Yalçınkaya, yazın özellikle dış kulak ve orta kulak iltihabı, burun kanamaları ve boğaz enfeksiyonlarına karşı uyardı

Çocuklarda yazın en çok görülen bu hastalıklara dikkat!
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Esin Yalçınkaya, çocuklarda KBB bölgesindeki birçok organın yeterince gelişmediğini, düzgün çalışmayan sistemlerin de çocukları hastalıklara açık hale getirdiğini söyledi. KBB hastalıklarının sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da çocukların sağlığını tehdit ettiğini bildiren Doç.Dr. Yalçınkaya, en sık görülen hastalıklara dikkat çekti.

Çoğu kez yüksek ateş ve şiddetli ağrıyla, zaman zaman da fark edilmeyecek belirtilerle seyredebilen bu hastalıkların başında ‘yüzücü kulağı’ olarak da bilinen dış kulak iltihabının geldiğini ifade eden Doç.Dr. Esin Yalçınkaya, şunları söyledi:

Kulak iltihapları yazınızı zehir etmesin

"Dış kulak iltihabının başlıca nedenleri kulağın ıslak kalması, kirli suda yüzmek veya pamuklu çubuk gibi yabancı cisim sokulması sonucu oluşan zedelenmelerdir. Hastalık nemli ortamları sever; bakteri ve mantar oluşumuyla birlikte seyreder. Kulakta kaşıntı, ağrı, dolgunluk, işitme kaybı ve pullanma hastalığın belirtileri arasındadır. Orta kulak enfeksiyonu da yine yazın çocuklarda görülen hastalıklar arasındadır. Dalma sırasında artan basınç, üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzit ve alerjiye bağlı olarak gelişen orta kulak iltihabı, kulakta şiddetli ağrı, ateş, halsizlik, akıntı ve kaşıntıyla kendini gösterir, mutlaka tedavi edilmelidir. Hastalıktan korunmak için kirli sularda yüzmemek, grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi durumlar varsa dalış yapmamak, kulak temizliğine dikkat etmek gerekir. Havuz temizliğinde kullanılan klor gibi antiseptiklere alerjisi olan çocuklarda da hastalığın gelişebildiği unutulmamalıdır."

Yazın burun kanamalarına dikkat!

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Esin Yalçınkaya, yazın çocuklarda sıkça görülen KBB hastalıklarından birinin de burun kanamaları olduğunu kaydetti. Yazın kuru ve sıcak havanın kanama riskini arttırdığına işaret eden Doç.Dr. Yalçınkaya, güneşin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını, şapka takmaya özen gösterilmesini, bol sıvı tüketilmesini önerdi.

Kanama durumunda ise çocuğun kesinlikle yatırılmaması uyarısında bulunan Doç.Dr. Esin Yalçınkaya, “Burnu kanayan çocuk dik oturtulmalı, burna bol bol soğuk su çekmeyi takiben her iki burun kanadı tutularak sıkılmalı ve böylece dışarıdan kanayan damara baskı yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca enseye buz uygulamak da faydalı olacaktır. Buna rağmen kanama durmuyorsa, sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.

Bakımı yapılmamış klimalar hasta ediyor

Çocuklarda kış aylarındaki kadar sık olmasa da yazın görülen bir diğer hastalık ise farenjit yani boğaz iltihabı. KBB Uzmanı Doç. Dr. Esin Yalçınkaya, bu konuda özellikle klimalara dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Bakımı ve temizliği yapılmamış klimalar, serinlerken hasta edebilir. Aynı şekilde cereyana maruz kalan, deniz veya havuz sonrası ıslak saçla rüzgârda kalan, buzlu yiyecek içecek tüketen çocuklarda farenjitin yanısıra bademcik ve geniz eti hastalıkları tetiklenebilir. Yine böyle durumlar, koronavirüs enfeksiyonuna karşı da çocuğu savunmasız hale getirebilir. Boğazda yanma, batma, ağrı, ateş, yutkunma güçlü gibi belirtiler başladığında mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Birçok hastalıkta olduğu gibi çocuklarda yaz dönemi görülen KBB hastalıklarını önlemede temel kuralların başında temizlik ve hijyenin geldiği unutulmamalıdır."

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