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05.08.2020 - 10:13 |

Çocukları dişlerini fırçalamaya teşvik etmenin etkili yolları

İlk diş genellikle 6. ayda çıkar ve nadir de olsa bazı bebekler bir veya iki dişle doğabilir. Süt dişleri çıkmaya başlar başlamaz ağız bakımına dikkat edilmesi gerekir. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, çocukları diş fırçalamaya teşvik etmenin etkili yollarını paylaştı.

Çocukları dişlerini fırçalamaya teşvik etmenin etkili yolları
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Bazı ebeveynler süt dişlerinin önemli olmadığı görüşüne sahiptir. Bu görüş son derece yanlıştır çünkü süt dişlerin kalıcı dişlerin büyümesi için bir yer tutucu görevi görür. Diş fırçalamak, çocuklarınız kendi ağız bakımını yapana kadar yani 6-7 yaşına kadar ebeveynlerin sorumluluğundadır.

Diş fırçalamayı öğretin

Çocuklar izleyerek ve kopyalayarak öğrenirler. Çocuklarınıza dişlerini fırçalamanın doğru yolunu göstermek istiyorsanız, çocuklarınızla beraber diş fırçalayın. Çocuklar ağızlarını durulayıp bağımsız olarak tükürene kadar dişlerini fırçalarken yanlarında olmalısınız.

Etkili fırçalama için ödül tabloları

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, çocukları diş fırçalamaya alışma yöntemlerinden şu şekilde bahsetti:

Genellikle, küçük çocuklar diş ödül çizelgelerine ve ödüllere iyi yanıt verirler. Aylık bir grafik oluşturun ve çocuklarınızın dişlerinin fırçalandığı her gün için bir çıkartma ile ödüllendirin. Ayın sonunda onlara küçük bir ödül teklif edin, belki de dişlerini fırçalamada olağanüstü olduklarını gösteren bir sertifika hediye edebilirsiniz.

Bir çocuğu dişlerini fırçaladığı için olumlu bir şekilde ödüllendirmek iyidir. Bu onları gururlandıracak ve özgüvenlerinin artmasına neden olacaktır. Dişler günde iki kez fırçalanmalı, sabah ve akşam rutinlerinin bir parçası olmalıdır. Çocuğunuza bakmak için bir ayna verirseniz, nereyi fırçalayacaklarını ve diş fırçasının doğru hareketle nasıl hareket ettirileceğini görebilirler.

Diş fırçalama hakkında uygun videoları izleyin veya eğlenceli şarkılar dinleyin

Diş fırçalama ve iyi diş hijyeni sağlamayı konu alan çizgi filmler izletebilirsiniz. Çocuğunuz dişlerini fırçalarken ona çalacağınız bir şarkı ile eşlik edebilirsiniz. Müziği ve şarkı söylemeyi seven çocuklar için bu etkili bir yöntem olabilir. Çünkü günlük görevi eğlenceli hale getirmek önemlidir. Böylelikle angarya bir iş gibi hissetmeyecektir. Ayrıca iki dakika boyunca yanıp sönen ve çocukların dişlerini iyi bir süre fırçalamasına yardımcı olan diş fırçaları da satın alabilirsiniz. Bunun dışında, çocuğunuzun ağzında hiç diş problemi olmasa da, 2-3 yaşından itibaren çocuğunuzu diş hekimi ile tanıştırmaya başlayabilirsiniz.

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