Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Haberleri Çocukluk döneminde görülen öksürüğün nedenleri - Çocukta geçmeyen öksürüğe ne sebep olur?
16.05.2020 - 10:23 |

Çocukluk döneminde görülen öksürüğün nedenleri - Çocukta geçmeyen öksürüğe ne sebep olur?

Kronik öksürük çocukluk çağında yaygın olarak görülüyor. 1-6 yaş arasındaki okul öncesi çocuklarda görülme sıklığı yüzde 5-7 iken, 7-14 yaş arasındaki daha büyük çocuklarda yüzde 12-15 arasında rastlanıyor. "Anne babaları endişelendiren konuların başında, çocuklarda gözlenen uzun süreli öksürükler geliyor" diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tuba Özdemir, geçmeyen öksürüklerle ilgili tüm merak edilenleri açıkladı

Çocukluk döneminde görülen öksürüğün nedenleri - Çocukta geçmeyen öksürüğe ne sebep olur?
ABONE OL

Kronik öksürük nedir?

14 yaş ve altındaki çocuklarda genellikle 4 veya daha fazla hafta süren öksürük, kronik öksürük olarak tanımlanıyor. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonundan sonra, öksürük belirtisinin geçmesi yaklaşık 4 hafta alıyor. Daha uzun süren öksürüklerin altta yatan tıbbi nedeni araştırılması gerekiyor. 

Çocuklarda kronik öksürük görülme sıklığı nedir?

Kronik öksürük çocukluk çağında yaygın olarak görülüyor. 1-6 yaş arasındaki okul öncesi çocuklarda görülme sıklığı yüzde 5-7 iken, 7-14 yaş arasındaki daha büyük çocuklarda yüzde 12-15 arasında gözleniyor.

Öksürük nedeniyle ne zaman doktora başvurulmalı?

Öksürük ile birlikte yüksek ateş, halsizlik, iştah kaybı, balgamda kan, kilo kaybı gibi belirtilerden biri varsa vakit geçirilmeden doktora başvurulmalı. Başka hiçbir olası neden ve semptom bulunmadığında çocuğunuzun öksürüğü 3 haftadan uzun bir süredir devam ediyorsa doktora başvurmalısınız.

Kronik öksürük tedavisi nasıl yapılır?

Kronik öksürüğün birçok farklı sebebi olduğu için tedavi altta yatan nedene göre değişiyor. Öksürük, bir enfeksiyon nedeniyle oluşuyorsa antibiyotikler, bir alerji nedeniyle oluşuyorsa antihistamikler ve reflü nedeniyle oluşuyorsa proton pompa inhbitörleri gibi mide ilaçları kullanılıyor. Astım ve diğer durumlarda çocuğunuzun semptomlarının şiddetine göre ilaçlar reçeteleniyor. Tüm bu ilaçların hekim önerisiyle kullanılması büyük önem taşıyor.

Kronik öksürüğe yol açan nedenler nelerdir?

Öksürme, vücudun hava yolunda bulunan tahriş edici bir maddeye verilen doğal ve normal bir tepkidir. Hava yolundaki sinirler, yabancı bir molekülü algıladığında bunu beyne iletiyor ve beyinde öksürme refleksi olur.

Kronik öksürük birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir:

Alerjiler ve sinüzit: Alerjik rinit ve kronik sinüzit, çocuklarda gözlenen öksürüğün en sık görülen nedenlerindendir. Alerjik rinitli çocuklar sık sık hapşırabilir, burundan şeffaf renkli mukus gelebilir ve kaşıntılı gözlere sahip olabilir. Kronik sinüzitte ise çocuklar yüzdeki ağrı veya baskıdan şikayet edebilir ve burun akıntısı kalın, sarı-yeşildir. Yatma pozisyonuna geçildiğinde akıntı genize doğru ilerlediğinden öksürük artabilir.

Astım: Astım her ne kadar soluk alıp verirken hışıltı veya ıslık gibi seslerle karakterize olsa da bazen tek semptom olarak kronik bir öksürük ile ortaya çıkabilir. Tek belirtisi öksürük olan astımı teşhis etmek için, solunum fonksiyon testi kullanılır. Çocuk uyuduktan sonra ortaya çıkan öksürük, astımı düşündürebilir. Bunun nedeni vücudun kortizol seviyelerinin gece boyunca azalmasıyla iltihaplı ve daralan hava geçitlerinin bronkospazmı tetiklemesidir.

Çocukluk döneminde görülen öksürüğün nedenleri - Çocukta geçmeyen öksürüğe ne sebep olur

Boğmaca: Boğmaca bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanır. Boğmaca, insanların kontrolsüz bir şekilde öksürmesine neden olabilir, böylece nefeslerini ancak çok derin bir şekilde alarak (adeta boğulurcasına) yakalayabilirler. Boğmacada öksürük aylarca sürebilir ve apne (nefes almama), azalmış oksijen, pnömoni, nöbetler ve ölüm ciddi gibi komplikasyonlara sahiptir. Boğmaca aşısı çocuğu bu tür enfeksiyonlara karşı korur.

Aspirasyon: Aspirasyon, yutulan yiyecek veya sıvılar ses tellerinin seviyesinin altına ve akciğerlere geçtiğinde ortaya çıkar. Aspirasyon nörolojik durumlardan kaynaklanabilir. Kronik öksürüğün nedeni olarak aspirasyondan şüphelenirse videofloroskopik değerlendirme denen bir test istenebilir.

Reflü: Asit reflü tipik olarak mide ağrıları, mide ekşimesi ve kusma gibi gastrointestinal semptomlarla ilişkili olsa da çocuklarda kronik öksürük gelişimine de sebep olabilir. Asit reflü tek başına kronik öksürüğe neden olmaz ancak altta yatan solunum hastalığı olan hastalarda öksürüğü şiddetlendirebilir ve kötüleştirebilir. Reflü ile ilişkili öksürük, tipik olarak, çocuğun dik pozisyonda olduğu gündüzleri daha fazla ortaya çıkan kuru bir öksürüktür. Sıklıkla yedikten sonra ve gülme, şarkı söyleme, konuşma gibi eylemlerden sonra ortaya çıkar.

Hava yolunda tıkanma: Bazı durumlarda kronik öksürük, çocuğun hava yolunda yabancı bir cismin sıkıştığının bir işareti olabilir. Çocuğunuz boğulma gibi bir olay yaşadıysa bunun 2 hafta sonrasında bile kronik öksürük gelişebilir. Çocuğunuzda boğulma olayından sonra gelişen kronik bir öksürük varsa derhal tıbbi yardım alın.

Alışkanlık öksürüğü: Bazen hava yolundaki tahriş ediciye yanıt olarak öksürük gelişir ancak altta yatan neden çözüldükten sonra bile devam eder. Alışkanlık öksürüğü tipik olarak çocuk meşgulken kaybolur. Çocuk uykuya daldığında öksürük de mevcut değildir. 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay belirsizliklere işaret ediyor. Bugün biraz sabırlı olmak ve fazla iddialı davranmamak gerekiyor. Duygusal açıdan geçmişten kaynaklanan koşullar ağır basmakta.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Pasif kalmamalısınız. Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular açısından oldukça güzel olabilir. Ancak sizi bağlayan sorumluluklar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kafanızda pek çok düşünce olabilir. Bugün dikkat çekmek ve öne çıkmak konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Ancak yüksek beklentilerinize de dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bu kendinizi geliştirebilecek olanaklar bulabilirsiniz. Hareketsiz kalmamalı ve yeniliklere açık durmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularda daha bağlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak riskli bir durum karşısında daha cesur olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay karşıt burcunuzda ilerlemekte. Bugün eşinizle ya da sevgilinizle ilgili konulara daha fazla duyarlılık göstermeniz beklenebilir. Daha iyi bir dinleyici olmaya çalışmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın önemli işler ve uğraşlar içinde olabilirsiniz. Çalışkan olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay burcunuzla uyumlu kalıyor. Genel olarak şanslı olabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı konulara, eğlenceye daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eve ait işler daha çok tamamlanması gereken konular ağır basıyor. Evle daha çok ilgilenmeniz gerekiyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilişkiler daha çok dikkat edebilir. Görüşmelerinizi de tamamlamaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer alışveriş yapacaksınız aceleci davranmamalısınız. Kararlarınızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha çok dikkat çekebilir ve kişisel adımlar atabilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı nedenler de olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanKabızlığa karşı beslen!
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluÜlkemiz açısından bu dönemde neler var?
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaKanserler ve Robotik Cerrahi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaKuzey Ay Düğümü (KAD) İkizler / Güney Ay Düğümü (GAD) Yay
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazSporcularda Coenzym Q10
Adil Yıldırım
Adil YıldırımBir erkek ne zaman evliliğe hazır olur?
Filiz Has
Filiz HasSezonun havalı stili: Bomber ceket
Psikolog & Aile Danışmanı Merve Savaşkan
Psikolog & Aile Danışmanı Merve Savaşkanİlişkide doğru kişiyi seçmek
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaÇalışan kadınlara kolay çözüm
Sibel Yücesan
Sibel YücesanEski normalin hangi tarafı?
En Çok İzlenen Videolar
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocukluk döneminde görülen öksürüğün nedenleri - Çocukta geçmeyen öksürüğe ne sebep olur?

Çocukluk döneminde görülen öksürüğün nedenleri - Çocukta geçmeyen öksürüğe ne sebep olur?

Günün sahur menüsü: 24. gün

Günün sahur menüsü: 24. gün

Günün iftar menüsü: 23.gün

Günün iftar menüsü: 23.gün

Bu hafta oldukça hızlı değişiklikler var

Bu hafta oldukça hızlı değişiklikler var

Sıradaki Haber