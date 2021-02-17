Çörek Otu Yağının Zararları Nelerdir? Çörek Otu Yağı Kimlere, Hangi Durumlarda Zararlı?

Çörek otu yağının yararları, pek çok kişinin ilgisini kabartmaktadır. Pek çok rahatsızlığa derman olan bu yağın yararlarının yanı sıra zararları da bulunmaktadır. Çörek otu yağını kullanmaması gereken kişiler ya da gereğinden çok kullanan kişilerin, zararları ile karşı karşıya kalacağı belirtilebilir. Bu yüzden çörek otu yağı kullanılmadan önce alanında uzman bir hekime danışmak oldukça önemli olacaktır.

Çörek Otu Yağının Zararları Nelerdir?

Çörek otu yağının gereğinden fazla kullanıldığı durumlarda;

- Kan basıncı düşerek, kanın pıhtılaşmasının yavaşlamasına neden olur. Bu yüzden de kanama riskinin artmasına yol açar.

- Çörek otu yağının aşırı bir şekilde kullanılması, böbrek ve karaciğer hasarına sebep olabilir.

- Çörek otu yağının, ilaçlarla etkileşime girmesi olasıdır. Bu yüzden sürekli kullanılan bir ilacın olması durumunda, doktora danışmak önemlidir.

- Gebelik döneminde ya da emzirirken kullanımıyla alakalı şekilde doktora danışmak gerekir.

- İçermiş olduğu maddelerle; kimi mide hastalıklarına, kabızlığa, şişkinliğe neden olmaktadır.

- Topikal bir şekilde kullanıldığı zaman bazı kişilerde alerjik döküntüye neden olabilmektedir. Bu yüzden cildin ufak bir bölgesinde test etmeden kullanılması önerilmez.

Çörek Otu Yağı Kimlere Zararlı?

Çörek otu yağı; böbrek ve karaciğer hastalığı olan kişilere çok zararlı olabilir. Çörek otunun fazlaca kullanılması, böbrek ve karaciğer hastalığını tetikleyebilir. Bununla beraber gebelik ve emzirme döneminde kullanılması zarar verebilir. Bu yüzden doktora sormadan tüketmemek gerekir. Bunun dışında alerjik döküntünün oluşmasına da sebebiyet verebilir.

Kan pıhtılaşmasında problemi olan kişilerin kesinlikle kullanmaması gerekir. Çörek otu yağı; ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle devamlı ilaç kullanmak zorunda olan kişilerin, çörek otu yağı kullanmamaları, sağlıkları açısından faydalı olacaktır.

Çörek Otu Yağı Hangi Durumlarda Zararlı?

Çörek otu yağının fazla tüketilmesiyle beraber, bağırsaklardaki yararlı bakteriler öldürüldüğünden kabızlık ve ishale sebep olabilir. Bunun dışında, idrar söktüren veya tansiyon düşüren ilaçlar kullanılıyorsa çörek otu tüketilirse, ilaçlarla etkileşim yapabilir. Çörek otu yağı, kan şekerini düşürmektedir. Kullanan kişilerin bu duruma dikkat etmesi gerekir.