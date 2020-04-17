Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Corona virüs epilepsi hastalarını etkiler mi? Epilepsi nöbeti Covid-19 belirtisi mi?
17.04.2020 - 21:04 |

Corona virüs epilepsi hastalarını etkiler mi? Epilepsi nöbeti Covid-19 belirtisi mi?

Corona virüsün yol açtığı Covid-19 salgını, epilepsi hastalarını da etkileyebiliyor. Özellikle epilepsi ilaçları ile Covid-19 ilaçlarının etkileşmesi nedeniyle nöbetlerin artabileceği belirtiliyor. Peki, "Epilepsi hastalığı Covid-19’a yakalanma riski yaratır mı?", "Epilepsi hastalığı Covid-19’un şiddetini artırır mı?" Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçin epilepsi hastalarına uyarılarda bulundu

Corona virüs epilepsi hastalarını etkiler mi? Epilepsi nöbeti Covid-19 belirtisi mi?

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini "Yeni corona virüs enfeksiyonu geçirenlerin büyük bir çoğunluğu şikayet oluşturmadan veya hafif şikayetlerle geçirirken bir kısmı da hastanede bakım gerektirecek şiddette hastalanacaktır. Bu hastaların bir kısmı da epilepsi hastası olacaktır. Şu ana kadar kadar Covid-19 epilepsi ve nöbetlere bir etkisi tariflenmedi" dedi. 

Covid-19 ilaçları ile epilepsi ilaçları etkileşim yapıyor

Epilepsi hastalarının bu dönemde dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Celal Şalçini, “Yine de epilepsi hastaları Covid-19 enfeksiyonuna bağlı genel durum bozukluğu, artmış stres, ilaçlara ulaşma zorluğu ve de özellikle epilepsi ilaçları ile Covid-19 ilaçlarının etkileşmesi nedeniyle kötüleşebilir ve nöbetleri artabilir. Böyle durumdaki hastaların nöroloji uzmanına danışılmaları gerekiyor. Özellikle COVİD-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla epilepsi ilaçları arasında etkileşim oluşabiliyor. Bu etkileşim listesi Uluslararası Epilepsi Derneği (ILAE) tarafından listelenmiş olup yayınlanmıştır” diye konuştu. 

Epilepsi, Covid-19’a yakalanmayı kolaylaştırmaz

Epilepsinin sebep olmaksızın veya birçok farklı sebebe bağlı olarak nöbet oluşturan bir hastalık ailesi olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Epilepsi hastalığı Covid-19 yakalanma riski oluşturmaz, Covid-19’un şiddetini de artırmaz.

Corona virüs epilepsi hastalarını etkiler mi Epilepsi nöbeti Covid-19 belirtisi mi

Epilepsi hastalığının bağışıklığı azalttığına dair bir delilimiz yoktur. Bazı dirençli epilepsi hastaları ACTH, kortizon, everolimus veya immün tedaviler almakta ve bu ilaçlar bağışıklık sistemini kötü etkilemektedir. Diğer daha sık kullanılan ilaçların böyle bir etkisi şimdiye kadar gösterilmemiştir" ifadelerimi kullandı. 

Epilepsi nöbeti corona virüs belirtisi değildir

Dr. Celal Şalçini, “Epilepsi nöbeti geçirmek tek başına bir Covid-19 enfeksiyonu belirtisi değildir. Ancak ateşli bir hastalık geçirirken nöbet geçirmeniz doktora başvuru sebebidir” uyarısında bulundu. 

Gerekli olmadıkça hastaneye gitmeyin! 

Bu dönemde epilepsi hastalarının çok gerekli olmadıkça hastaneden uzak durması gerektiğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, epilepsi hastalarının bir sorun yaşaması halinde telefon ile doktorlarına ulaşmasını ve mümkün ise uzaktan danışmasını tavsiye etti.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gelecek hayallerinizle ilgili bir konuda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkileriniz kontrol etmeye çalışmalısınız. Ani çıkışlarınız tartışmalara yol açabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Kendinizi özgür hissedeceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde sakin olmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. İletişimdeki aksaklıklar keyfinizi kaçırabilir. Akşam saatlerinde yaratıcılığınızı kullanacağınız birden fazla işe yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni ufuklara açılmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Yeni şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluğunuz artabilir. Bazı konuları daha iyi hale getirmek için düzenlemek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün size kriz çıkaran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içine düşebilirsiniz. Sabırlı davranmanız gereken zamanlardasınız. Sakin tavrınızla sorunları çözebileceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde eksiklikleri tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabah saatlerinde daha çatışmaya açık koşullar söz konusu. Kendinizi daha iyi ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Akşam saatlerinde planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışacaksınız. Detaylar içinde çalışmak sizi yorabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Alternatif planlar çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konulara yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Güzel şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Akşam daha farklı konular dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Ailevi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi zorlayacak konulardan uzak durmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularda yeni gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluk meydana gelebilir. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı sorunları fazla büyütmemenizde fayda var. Kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Akşam saatlerinde kararsız kaldığınız durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi düzeltmek için yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Bazı işleri organize etmek size süre kazandırabilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Riskli konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmaya özen gösterinDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda detaylara daha fazla önem vermelisiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Harcama yapmak için çok uygun bir günde değilsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Yakın çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Küçük tartışmalar meydana gelebilir. Bilemediğiniz konuların sizi hapsettiğini hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSırtlanı perişan eden 'cool' kadının hikayesi
Sibel Yücesan
Sibel YücesanKendine sosyal mesafe
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalGama aminobütirik asit (GABA)
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıKoronavirüsden (Covid-19) korunmak için alınabilecek bireysel önlemler
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Balık: Kayıp ruhlar
Neslihan Sipahi
Neslihan SipahiCorona ve diyabet
1920: Mutlu Bir Başlangıç
Aynur Yüce
Aynur YüceLOGOS ‘tanrısal söz’
Büşra Köksal
Büşra KöksalCoronavirüsten sonra her şey eskisi gibi olur mu?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaYaratıma katılın
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs epilepsi hastalarını etkiler mi? Epilepsi nöbeti Covid-19 belirtisi mi?

Corona virüs epilepsi hastalarını etkiler mi? Epilepsi nöbeti Covid-19 belirtisi mi?

Salgın bitene dek parmağınızdan çıkarın! İşte zararı!

Salgın bitene dek parmağınızdan çıkarın! İşte zararı!

Dişler hakkında duyunca çok şaşıracağınız 5 gerçek

Dişler hakkında duyunca çok şaşıracağınız 5 gerçek

Bağışıklık sistemini bomba gibi yapan içecek! 1 bardağında...

Bağışıklık sistemini bomba gibi yapan içecek! 1 bardağında...

Sıradaki Haber