Corona virüs nedeniyle tüp bebek tedavilerine ara verildi

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof.Dr. Ahmet Zeki Işık, corona virüsün gebelere ve anne karnındaki bebeğe etkisi üzerine tartışmalar olduğuna işaret ederek, "Şu ana kadar corona virüsle karşılaşmış, enfekte olmuş hastalar arasında bilinen az sayıda gebe var. İçlerinden sadece biri ağır zatürreye yakalandı ve yoğun bakıma alındı. Ona rağmen canlı olarak çocuğunu doğurdu. Şu anda da iyi durumda" dedi.

'Gebeler korkmasın ancak temkinli olmakta fayda var'

Corona virüs konusunda hamileler ile gebe olmayanların aynı yüzde oranıyla hastalandığına dikkati çeken Prof.Dr. Işık, "Elimizdeki veriler kısıtlı, bugüne kadar corona virüs enfeksiyonu geçiren gebelerden sadece 2 tanesinde bebeğin virüs taşıdığı saptandı fakat bu geçişin corona virüsün anne rahminde çocuğa geçtiği yönünde kesin bir kanıt yok. Şunu da unutmamak lazım, elimizdeki veriler geç gebelik haftasına ilişkin. Erken gebelikte veriler henüz çok az. Bizim önerimiz yine de dikkatli olmak" diye konuştu.

Gebeliğin bu hastalığın seyrini değiştirmediğini anlatan Prof. Dr. Işık, "Hastalık özellikle yaşlılar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da kalp hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini ve vücut direncini zayıflatan kortizon ve ya da kemoterapi alanlarda ağır seyrediyor. Ancak gebeliğe doğal uyum mekanizmaları kapsamında gebe kadının bağışıklık sisteminin gebe olmayan kadına göre bir miktar zayıfladığını biliyoruz. İlaveten, mevcut enfeksiyon etkeni olan COVID-19 ile benzer aileden gelen corona virüsler ile oluşmuş SARS ve MERS salgınlarında, gebe kadınlarda enfeksiyonun daha ağır geçirildiğini de hatırda tutmak ve temkinli olmak faydalı olacaktır. Ayrıca unutulmamalıdır ki salgınların olduğu dönemde anne ve çocuk sağlığı açısından tıbbi hizmetlere erişimde sorunlar olabilir" ifadelerini kullandı.

'Tüp bebek tedavilerine ara verilmesine titizlikle uymamız gerekiyor'

Tüp bebek tedavilerine ara verilmesinin gerekliliğinden bahseden Prof. Dr. Işık sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şu anda tüp bebek işlemleri açısından da derneğimizin daha önce yaptığı uyarı yazısıyla mevcut siklusların tamamlanması ve takiben yeni siklus alınmaması (yeni bir tüp bebek tedavisine başlanmaması), tüm transfer işlemlerinin askıya alınması tavsiyesi, Sağlık Bakanlığı'nın yeni tarihli yazısıyla da zorunlu tutulmuş olup hem kendimizin hem de hastalarımızın sağlığı açısından titizlikle uymamız gereken bir durum halini almıştır. Bu vesile ile tüm halkımıza zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını ve evde kalmalarını tavsiye ediyor ve ülkemizin olabilecek en az zararla ve hızla bu süreci atlatmasını diliyorum."