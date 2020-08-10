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10.08.2020 - 08:47 |

Corona virüs sürecinde anksiyete problemi: Evde işe gider gibi giyinin

Uzmanlar, corona virüs sürecinde anksiyete olarak adlandırılan kaygı bozukluklarının çok sık görülmeye başlandığını söyledi. İzmir'de psikolog ve aile danışmanı Berk Karaoğlu, anksiyetenin stres kaynaklı olabileceğini vurgulayıp, evde geçirilen vaktin doğru değerlendirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Corona virüs sürecinde anksiyete problemi: Evde işe gider gibi giyinin
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Pandemi süreci içinde bulunulan dönemde, uzmanlar kişilerin psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ederek, bu sorunların başında kaygı bozukluklarının yaşandığını söyledi.

Psikolog ve aile danışmanı Berk Karaoğlu, "Pandemi sürecinde anksiyete, yani kaygı bozukluklarını etkileyen daha çok etmenlere maruz kaldık. Kontrollü sosyal hayat içinde olsak bile çok dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Zorundalıklar, engellenmişlikler ve belirsizlikler, kaygı bozukluklarını artırmış olabilir. Bu süreçte panik atakların biraz daha arttığı gözlemleniyor. Genellikle panik atakların oluşturduğu hastalığa panik bozukluk diyoruz. Nefes almakta güçlük, kontrolü kaybedeceğine dair hisler gibi kontrol temeli olan bazı hisler yaşanmasına sebep oluyor ve bu sıkıntıların çoğu psikolojik kökenlidir" dedi. 

'Evde işe gider gibi giyinin' 

Psikolog ve aile danışmanı Berk Karaoğlu, şöyle devam etti:

"Okul değişikliği, şehir değişikliği, sınav kaygısı, evlilik problemleri gibi durumlar kaygı bozukluklarını etkileyebilir. Kaygı bozukluklarının yaşanmasının sebebi belirsizliklerdir. Belirsizliğin ortadan kalkmasını sağlamalıyız. Gündelik işler planlanabilir. Evde çalışıyorsak, bazı zamanlar işe gidermiş gibi giyinip işimize devam etmek faydalı olabilir. Bu süreç sonrasında ne yapmak istediğimizi de hayal etmek kişiye iyi gelecektir. Kaygı bozuklukları hemen çözülebilecek davranış problemleri değil. Bir müddet kişiyle beraber ailesi, çocuklarıyla birlikte bu süreçte tedavi edilmesini sağlıyoruz."

Pandemi sürecinde kendisini huzursuz hissettiğini ifade eden vatandaş Ali Haydar Keleş ise, "Kendimizi huzursuz, tedirgin hissediyoruz. Yaşamın her alanında tedirgin oluyoruz. Ailemize, çevremize, sevdiklerine bulaştırma riski taşıyoruz. Kendimizi geçtik, çevremizdeki insanlara dair de kaygı duyuyoruz. Herkes tedirgin bu durum psikolojik durumumuzu da etkiledi" diye konuştu.

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