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21.07.2020 - 16:33 |

Corona virüs sürecinde hamile ve yeni doğum yapmış annelere tavsiyeler

Gizemli virüs covid-19 ile ilgili araştırmalar devam ederken Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, hamileler ve yeni doğum yapmış anneler için güncel corona virüs rehberi hazırladı.

Corona virüs sürecinde hamile ve yeni doğum yapmış annelere tavsiyeler
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Hamileler toplu taşımayla seyahat etmemeli 

Covid-19 yeni bir hastalıktır ve halen hamile kadınları nasıl etkilediğini öğrenmeye devam ediyoruz. Şu anda, hamile kadınların covid-19’a yakalandıklarında daha yüksek risk altında olduğuna veya virüse maruz kalma sonrası daha ciddi bir hastalığa sahip olacaklarını gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca, bir annenin hamileliği sırasında covid-19'u çocuğuna geçirebileceğini doğrulamak için yeterli kanıt yoktur.

Hamile kadınlar hastalıktan korunmak için aşağıdaki önlemleri almalı:

-Önemli tıbbi randevular dışında mümkün olduğunca evde kalın ve mümkünse evden çalışın.

-Telefon veya video konferans randevuları olasılığı hakkında doktorunuzla konuşun.

-Tıbbi amaçlar dışında evinize ziyaretçi kabul etmekten kaçının.

-Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.

-Diğer kişilerle aranızda en az iki metre mesafeyi koruyun.

-Ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmaktan kaçının.

-Kamuya açık yerlerde sık dokunulan yüzeylere temas etmekten kaçının.

-Kalabalık yerlerden kaçının. Temel ihtiyaçlar için gittiğiniz mağazalarda uzun süre kalmayın.

-Toplu taşımayla seyahat etmekten kaçının.

Kalp veya akciğer hastalığı, diyabet veya zayıflamış bir bağışıklık sistemi olanlar da dahil olmak üzere; Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlara yakalanma riski yüksek olan hamile kadınların ek önlemler alması gerekir:

-Aileden, bir komşunuzdan veya arkadaşınızdan gerekli işlere yardım etmesini isteyin. (Örneğin; reçeteleri almak, yiyecek alışverişi gibi)

-Ülke dışına seyahat ettiyseniz, son 14 gün içinde KOVID-19 olan veya olabilecek bir kişiyle yakın temasta bulunmuşsanız, karantinaya alınmanız gerekir (kendi kendine izolasyon).

-Covid-19 teşhisi konduysa veya covid-19 için bir laboratuvar testinin sonuçlarını almayı bekliyorsanız, evde izole edilmelisiniz.

Bebeğiniz doğduktan sonra ziyaretçi kabul etmeyin 

Bebeğiniz doğduktan sonra, arkadaşlarınız ve aileniz bebeğinizi ziyaret etmek ve sizinle buluşmak isteyebilir. Ancak tıbbi amaçlar dışında ziyaretçilere izin verilmemelidir. Bu çok zor olabilir, ancak ailenizi güvende tutmak daha önemlidir. Sanal ziyaretler yaparak ve çevrimiçi araçları kullanarak insanların yeni doğan bebeğinizin doğumunu kutlamalarına yardımcı olabilirsiniz. Sonuç olarak, aile ve arkadaşlar sizi ve bebeğinizi daha sonra bizzat ziyaret edebilir, tutabilir ve kucaklayabilir, onlara bunun geçici olduğunu ve fiziksel mesafenin ailenizi covid-19'dan korumanın en iyi yolu olduğunu hatırlatmaya çalışın.

Bebeğinizin yanında maske takın

Mümkünse, siz ve bebeğiniz tıbbi olarak gerekli olmadıkça evden ayrılmamalısınız. Bir bebek doğduktan sonra, covid-19'u diğer insanlardan alabilir, bu nedenle enfeksiyonun yayılmasını önlemek için önlemler almak büyük önem taşır. Covid-19'unuz varsa veya olduğunuzu düşünüyorsanız, kendinizi evinizde izole etmelisiniz. Bu durum, evinizde fiziksel mesafeyi tatbik etmeyi içerir, ancak buradaki tek istisna bebektir. Özellikle emzirme ve bağ kurma sırasında bebeğinizi ciltten cilde temas olacak şekilde tutabilir ve tercih ederseniz de bebeğinizle aynı odada kalabilirsiniz.

-Özellikle bebeğinize ve diğer çocuklarınıza dokunmadan önce ve sonra ellerinizi sık sık yıkayın.

-Uygun solunum kurallarını uygulayın

-Bebeğinize yakınken (2 metreden az) ve özellikle beslenme sırasında, tıbbi olmayan bir maske takın veya yüzünüzü tamamen (burnunuzu ve ağzınızı boşluk bırakmadan tamamen kaplayacak, başınıza bağ veya kulak halkaları ile sabitlenecek şekilde) kapatın/örtün.

-Çevrenizdeki ortamın temiz ve onaylanmış dezenfektanlarla dezenfekte edildiğinden emin olun.

Emzirme, mümkünse, sağlık açısından birçok faydaya sahip olduğu, bebeklik ve çocukluk boyunca enfeksiyon ve hastalıklara karşı en iyi korumayı sunduğu için özellikle önerilmektedir. Yapılan araştırmalara göre covid-19'a neden olan virüs anne sütünde bulunmamıştır. Emzirmek bebeğiniz için önemli gıda güvenliği sağlayabilmektedir.

-Emzirme yastığı kullanıyorsanız, bebeğinizi her beslediğinizde yastığa temiz bir havlu örtün.

-Göğüs pompası kullanıyorsanız, her kullanımdan önce ve sonra ekipmanınızı dikkatlice sterilize edin. Her kullanımdan sonra pompayı / kapları sıvı sabunla (yani bulaşık deterjanı ve ılık su) iyice yıkayın. Daha sonra sıcak su ile 10-15 saniye durulayın.

-Şişeleri veya göğüs pompasını kimseyle paylaşmayın.

-Emzirmek için çok hastaysanız veya rutin bebek bakımı alıyorsanız, sağlıklı bir yetişkinden bebeği beslemesini ve bakımını istemenizi öneririz. Bu kişiler evde covid-19 olduğu için, tıbbi olmayan bir yüz maskesi veya yüz kaplaması takmalı ve bebeğe bakarken de ellerini sık sık yıkamalıdırlar.

Akıl sağlığınızı koruyun 

Covid-19 sırasında ebeveynlik yapmak zor olabilir ve hamilelik / doğum sonrası dönemde kadınlar zihinsel sağlık sorunları açısından daha yüksek risk altındadır. Bu süre zarfında, bu riskler daha da yüksek olabilir ve normalde destek ve kaynaklara erişiminiz olmayabilir. Ebeveynler, zihinsel sağlıkları hakkında konuşmak için bu zor süre boyunca aileye, arkadaşlara, toplum desteklerine ve sağlık uzmanlarına ulaşmaya teşvik edilmelidir.

 

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