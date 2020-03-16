İlişkiler

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİlişkiler Haberleri Corona virüs Türkiye'de boşanmalara yol açar mı?
16.03.2020 - 10:55 |

Corona virüs Türkiye'de boşanmalara yol açar mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve gittikçe artan vakalarla gündeme gelen corona virüs salgını Çin'in Xi'an kentinde karantina uygulamasının kaldırılmasının ardından yoğun boşanma taleplerini gündeme getirdi. Boşanma talepleriyle ilgili kurumun yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, boşanma randevuları 4 Mart'ta üst limite ulaştı. Uzmanlar boşanma talebinde görülen ani artışı, "Yaklaşık iki ay boyunca karantina altında yaşayan çiftler arasında şiddetli geçimsizlik baş gösteriyor" ifadeleriyle yorumladı. Peki, Türkiye'de de böyle bir durumun gündeme gelmesi söz konusu mu? Psikiyatrist - Psikoterapist Dr. Rıdvan GÜNEY ve Avukat Yaşar ÖKSÜZ konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Corona virüs Türkiye'de boşanmalara yol açar mı?

GÜLŞAH KARAMAN - PEMBENAR ÖZEL

Corona virüs nedeniyle can kaybının son olarak 3 bin 213'e yükseldiği Çin'de on milyonlarca kişinin evlerinde karantina altında alınmasının sonucu hesaplara katılmayan bir neden oluşturdu. Sokağa çıkma yasağının büyük oranda kalkmasıyla, resmi dairelere rekor düzeyde boşanma talebi yapıldı. Bu sebeple karantina altındaki çiftlerde boşanma patlaması yaşanıyor. Uzmanlar boşanma talebinde görülen ani artışı, "Yaklaşık iki ay boyunca karantina altında yaşayan çiftler arasında şiddetli geçimsizlik baş gösteriyor" ifadeleriyle yorumladı. Resmi rakamlara göre corona virüsün merkez üssü Hubei eyaletinde Şubat 2020'de rapor edilen aile içi şiddet, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 300 artış gösterdi. Diğer yandan, salgın öncesi boşanmayı planlayan ancak karantinadan dolayı bunu gerçekleştiremeyen çiftlerin de karantina sonrası başvuru yaptığına dikkat çekiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin, şu ana kadar Türkiye'de toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi. Peki, Türkiye'de böyle bir durumun gündeme gelmesi söz konusu olabilir mi? Psikiyatrist-Psikoterapist Dr. Rıdvan Güney ve Avukat Yaşar Öksüz konuyla ilgili soruları yanıtladı. 

-Psikiyatrist - Psikoterapist Dr. Rıdvan GÜNEY 

Corona virüs kadın-erkek ilişkilerini nasıl etkiliyor? (Aile, cinsel yaşam vb.)

31 Aralık 2019 tarihinde Çin’de 11 milyon nüfuslu Wuhan şehrinden bildirilen ilk hastadan bu yana; dünyada, bugün itibari ile dünyada 5372 insan hayatını kaybetti. coronavirüs salgını; insanların yaşamlarını birçok yönden, altüst etti.  İnsanın ilk ve en önemli önceliği, hayatta kalmaktır. Böyle düşünüldüğünde, insanların kendilerini korumaları doğaldır. Hastalık taşıma riski olan birisiyle etkileşimde olmak; aynı zamanda ölüm riskiyle etkileşimde olmak anlamına gelir, doğal olarak insanlar her türlü yakın ilişkiden kaçınacaklardır. Bununla birlikte; sokağa, toplu yerlere giden, maske takmayan kişi, yakın ilişkilerde de dışlanacaktır. Bu kişiyle aynı evi paylaşmak bile, riskinden dolayı sorun olacaktır. Aynı zamanda; bir evde, dar bir alanda, sokağa çıkmadan, uzun zaman geçirmek de kişileri zorlamaktadır.    

Bu virüs sebebiyle insanlar neden boşanmaya gidiyor-tercih ediyor?

Aileden birisi hasta olduğunda, diğerlerinin yaşamını da riske etmiş olmaktadır. Dolayısıyla eş bile olsa, onu hayatından çıkarmak, ölüm riskini de hayatından çıkarmak anlamına gelmektedir. Riskli davranan kişiden kurtulmanın bir yolu da boşanmaktır.  Bunun dışında, uzun süren karantina veya evden çıkmama durumları da çiftin yaşamını olumsuz etkilemektedir. En sevdiğiniz kişi de olsa; dar alanda uzun vakit geçirdiğinizde, birbirinin hatalarını, eksik taraflarını daha fazla görmeye başlarsınız. Ona tahammülünüz azalır. Bu da boşanma açısından, önemli bir risk oluşturur.

Uzun süre karantina altında kaldığımız partnerimizle ilişkiyi canlı tutabilmek için neler yapabiliriz?

Eğer aynı evde; uzun bir zaman geçirmek durumunda kalırsanız, evde farklı uğraşılar yapmak, ilişkiyi korur. Zaten, uzun bir vakit beraber olacaklardır. Örneğin; birisi televizyon seyrederken, diğeri evde bir tamiratla uğraşırsa, birbirlerine alan açarlar. İlişkilerinde nefes alma fırsatı bulurlar. Böyle dönemlerde aynı şeylerle uğraşmak; aynı anda televizyon seyretmek gibi durumlardan uzak durulmalıdır. Farklı ilgi alanları, konuşulacak konuları artırır. Çifti, birbirlerinin davranışlarına odaklanmaktan korur. Ortak bir şeyler yapılacaksa; daha çok, eğlenceli şeyler tercih edilmelidir. Cinsellik dâhil; birbirlerini iyi hissettirecek her eylem, kişilerin ilişkilerini canlı tutmakta faydalıdır. Hatta; bazı cinsellik ile ilgili internet siteleri, karantina ülkelerindekilere bedava üyelik vermekteler. Yaşam, bir şekliyle mutlaka devam ediyor.      

Çiftlerden biri bu hastalığa yakalanırsa diğeri nasıl davranmalı ve ilişkisini nasıl yönlendirmeli?

Neredeyse tüm internet sitelerinde; coronadan korunmakla ilgili tedbirler anlatılmaktadır. Çiftin bir tanesi hastalığa yakalanması durumunda, diğeri bu tedbirleri mutlaka uygulamalıdır. Bunun dışında; hemen her hastalıkta olduğu gibi, eşin diğerinin yanında olduğunu, sonuna kadar mücadeleye yardım edeceğini söylemesi ve öyle davranması önemlidir. Tabi ki; bulaşıcı bir hastalık için, bu kolay değildir. Ancak fiziksel destek kadar; sevgi ve ruhsal destek, hastalıkla mücadelede moral kazandırır. Umarım; bu karanlık günleri, ölümler gerçekleşmeden atlatırız.

Peki bu süreç hukuki açıdan nasıl ilerliyor? Konuyla ilgili Avukat Yaşar ÖKSÜZ tüm süreçle ilgili bilgiler verdi. 

Eğer ülkemizde corona virüs yüzünden boşanma davaları olursa başvurma gerekçeleri neler?

Ülkemizde, boşanmaya karar verilebilmesi için kural olarak karşı tarafın kusurlu olması gerekir. Bu sebeple eşlerden birisinin corona virüs hastalığına yakalanması, tek başına boşanmaya neden olmaz. Zira bu durumda kural olarak hastalığa yakalanan eşin kusurundan söz edilemez. Ancak corona virüs hastalığına yakalanan eşin, hastalığın tedavisi için üzerine düşen karantina ve benzeri tedavilerden kaçınması boşanma nedenidir. Bu durumda hasta olmayan eş, diğer tarafın tedavi için gerekli özeni göstermediğini ve bu durumun da kendi sağlığını tehlikeye attığını gerekçe göstererek boşanma davası açabilir. Corona virüs hastalığına yakalanan eş ise, hastalığı süresince eşinin yanında olmadığını ve tedavi için gereken özeni göstermediğini gerekçe göstererek boşanma davası açabilir.

Hukuki süreç bununla ilgili nasıl ilerliyor?

Corona virüs sebebiyle boşanma davası, eşlerden birisinin ikamet ettiği veya ortak konutun bulunduğu aile mahkemesinde açılabilir. Hasta olmayan eş tarafından açılacak boşanma davasında, diğer eşin corona virüs hastalığına yakalandığı ve tedavi için sorumluluklarını yerine getirmediği ispat edilmelidir. Hastalığa yakalanan eş tarafından açılacak boşanma davasında ise, hastalık süresince eşinin tedavi için gereken özeni göstermediği ispat edilmelidir. Bu hususlar sağlık raporları, tanık anlatımları, taraflar arasındaki mesajlaşmalar ve benzeri delillerle ispatlanabilir. Taraflarca sunulacak deliller ve dinlenecek tanıkların beyanlarıyla boşanmaya karar verilmesi mümkündür.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni ufuklara açılmak istediğiniz bir gündesiniz. Öğrenmek istediğiniz konular üzerine daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürleştirici yeni fikirlerin peşinden koşacağınız zamanlar var. Kendinizi geliştirmek için yolculuklar planlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kriz yaratan durumlardan uzak durmalısınız. Yeni heyecanlar yaşayacağınız zamanlar var. Eğitim almak için yeni yolculuklara çıkmaya hazırlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle birlikte yeni yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Ani ve özgürleştirici kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirlere rahatlıkla ayak uydurabileceğiniz hareketli zamanlar sizi bekliyor. Uğraştırıcı koşullarla da ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Karşınızdaki insanlardan da size uyum sağlamasını isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni fikirlerinizi iş hayatınızda gerçekleştirmek için fırsat kollayacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Şanslı bir gününüzdesiniz. Keyif aldığınız konularda yeni fikirlerle dolup taşabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla yeni fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz.  İlgilendiğiniz konularda kendinizi rahatça ifade edebileceksiniz. Yeni yerler keşfetmek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Uzaklarla ilgili konular dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yeni fikirler öne sürebilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitim için yeni olanaklar peşinde koşacağınız zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için farklı yollar deneyebilirsiniz. Güven arayacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Özgürlük isteği içinde hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili gelişmeler sizi etkisi altına alabilir. Aniden gelişen yeni fikirlerin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Kulağınıza gelecek olan dedikodular olabilir. Kendinizi geliştirmek için eğitimler planlayabilirsiniz. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar da olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Eğitim için bütçenizde kısıntılara gidebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuklar planlayacağınız zamanlar olabilir. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Parasal birikimlerinize farklı yatırımlarla yön vermek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ani ve özgürleştirici yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. Bedene ait konular gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlgilendiğiniz işlerinizle ilgili eğitim almak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızda biriktirdikleriniz gündeminize gelebilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Bu konularda kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Uzaklardan gelecek kişilerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Gizli kalmış olayların etkileri yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda ani kararlarla değişiklikler yapabilirsiniz. Heyecan duyduğunuz yerleri keşfetmek için tatil planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek ve fikirlerinizi paylaşmak iyi gelebilir. Kendinizi özgür hissedeceğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Kendinizi şanslı hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni planlamalar yapmak ve bunları üstlerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Hazırlamak istediğiniz eğitimlerle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Özgürleşmek isteği içinde yolculuklar planlayacağınız zamanlar var. Annenizle ilgili konularda gündeme gelebilir, göz ardı etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilYüzük yaralanması
Nur Demir
Nur DemirDoğru istersen olur
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşLimon nasıl bir bitkidir?
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkBadem göz estetiği
Aynur Yüce
Aynur YüceCorona virüs ve kollektif bilinç
Hülya Nida
Hülya NidaCorona öncesi ve sonrası
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzKötü davranış nedenli boşanma
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKHepimizin öyküsündeki cümle
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluSatürn Saka’ya geçiyor
Seray Küçük
Seray Küçük14 Mart Tıp Bayramı
En Çok İzlenen Videolar
16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı
9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güzellik editörlerinin asla vazgeçemediği 3 cilt bakım ürünü

Güzellik editörlerinin asla vazgeçemediği 3 cilt bakım ürünü

Corona virüs Türkiye'de boşanmalara yol açar mı?

Corona virüs Türkiye'de boşanmalara yol açar mı?

Mart ayı boyunca Instagram'ı ele geçiren o trend parçalar

Mart ayı boyunca Instagram'ı ele geçiren o trend parçalar

Rosie Huntington-Whiteley'nin sihirli aynası

Rosie Huntington-Whiteley'nin sihirli aynası

Sıradaki Haber