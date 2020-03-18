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18.03.2020 - 06:22 |

Crp Nedir? Crp Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Tıbbi testler hastalıkların teşhisi ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Crp testi nedir? Crp değeri kaç olmalıdır? Crp yüksekliği ve düşüklüğünün nedenleri en çok merak edilen tıbbi konular arasındadır. Bu sorularını yanıtlarını sizler için araştırdık ve derledik.

Crp Nedir? Crp Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Doktorlar, hastalarının rahatsızlıklarını doğru bir şekilde tespit edebilmek için bu testlerin yapılmasına ihtiyaç duyarlar. Crp testi de ihtiyaç duyulan testlerden biridir

Crp Nedir?

Cpr'nin açılımı C-Reaktif Protein'dir. Basit bir kan tahlili olarak vücuttaki yaygın iltihabı ve bunun şiddetini ölçmektedir. Crp testini, açlık ve tokluk durumları etkilememektedir. Herhangi bir zamanda yapılabilen bir testtir.

Crp Kaç Olmalı?

Yeni doğanlarda Crp düşüktür. Ancak bu değerler bir kaç gün sonra yükselir ve erişkin değerlerine ulaşır. Sağlıklı bireylerde Serum Crp düzeyi ortalaması 1.0 mg/ L'dir. Yaşlanma ile birlikte Crp ortalama değeri 2.0 mg/L'ye çıkabilir.

Sağlıklı kişilerin %90' ında Crp düzeyi 3.0 mg/L'nin altında seyreder. 3.0 mg/L üzerindeki Crp değerlerinin normal olmadığı hastalık belirtisi olduğu tıbben düşünülmektedir. Crp'nin sağlıklı bir bünyede beklenen normal değer aralığı litrede 0-0,5 miligram arasındadır.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Kalp ve damarlara ilişkin sorunlar Crp yükseliğine neden olabilmektedir. Litrede 1 miligramdan az olan Crp düşük riske işaret eder. Litrede 1-3 miligram arası olan Crp orta seviyeli risk; litrede 3 miligramdan fazla olan Crp yüksek riski ifade etmektedir. Litrede 10 miligramdan yüksek olan Crp, kalp krizi veya damar içi pıhtı sonrası felç gibi ani gelişen bir kalp sorununun varlığını gösterebilir. Yanıklar, darbe almak, yaralanmalar, enfeksiyonlar, iltihaplı eklem sorunları ve kötü huylu tümörler Crp yükseliğine yol açmaktadırlar.

Bunlara ek olarak göğüs, akciğer ve sindirim sisteminde ortaya çıkan kanserler Crp yüksekliğinin nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca sigara dumanına maruz kalmak, çok hareketsiz kalmak, çevresel toksinlere maruz bulunmak, aşırı miktarda duygusal ve fiziksel stres altında olmak Crp yüksekliğine sebep olan diğer nedenler olarak ortaya çıkar.

Cerrahi müdahale sonrası hormon terapileri, doku ölümleri, organ nakillerinde organın vücuda uyum sağlayamaması ve doku yaralanmalarının Crp'yi yükselttiği araştırmalar ile meydana çıkmıştır.

CRP yüksekliği ayrıca, kalp atardamarlarında iltihaplanma olduğunu da gösterebilir. Bu durum ise kalp krizi riskinin daha yüksek olduğu anlamına gelebilmektedir.

Crp Düşüklüğü Nedenleri

Crp'nin düşük değerde olması vücutta kanser ve iltihap olmadığını gösterir ya da teşhisi konulan bir hastalığın tedavi edildiğini gösterir. Kullanılan bazı ilaçlarla da, kanda CRP düşüklüğü oluşturabilir.
Crp düşüklüğü genel olarak olumlu bir durumu işaret etmektedir.

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