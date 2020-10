Özellikle cumhuriyet tarihi ile beraber Kurtuluş Savaşı dönemini bilmek isteyen her birey için Cumhuriyet'in ilan edilmesinden başlamak önemlidir. Çünkü şu an Anadolu toprakları Türkiye Cumhuriyeti olarak geçmekte ve bağımsız bir devlet yapısı altında bulunmaktadır.



Cumhuriyet Kaç Yılında ve Nerede İlan Edildi?



28 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz.’ Demesi ile muazzam bir devrime imza atmasıyla cumhuriyetin en önemli adımı atıldı. Daha sonra 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyeti ilan etmesi ile yeni bir döneme girildi.



Ardından 1925 yılında çıkarılan bir kanun ile beraber, Cumhuriyetin ilan edildiği gün Türk devletinin bayramı şeklinde tarihe geçmiştir. O günden itibaren cumhuriyetin ilanı her sene eğitim kurumlarında ve halk arasında büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Hatta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olarak tatil ilan edilir.



Tam cumhuriyet olmasa bile Cumhuriyetle ile ilgili bazı çalışmalar Osmanlı döneminde 1 ve ikinci meşrutiyet zamanında gerçekleşti. Ancak o dönem ülke büyük devletlerin baskısı altında olduğu için arzu edilen etki yakalanamadı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen Kurtuluş Savaşı ile beraber, Anadolu toprakları kurtulduktan sonra Cumhuriyet için çalışmalar başladı. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hayali olan cumhuriyet, böylece 29 Ekim 1923 tarihinde TBMM bünyesinde kabul edildi.