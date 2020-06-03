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03.06.2020 - 15:47 |

Çürük diş vücuttaki hangi organlara zarar verir? - Diş çürümesine iyi gelen yiyecekler

Çürük dişleriniz sadece ağzınıza değil, vücudunuzdaki pek çok organa zarar veriyor. Çürükler yapılarında bulundurdukları mikroorganizmalar ve oluşturdukları lezyonlar sebebiyle kalptan böbreğe, karaciğerden mideye pek çok organı da mahvediyor. Ayrıca çürük dişler fazla kilo alımına da yol açıyor. "Diş çürüğünü geçiren bir yöntem var mı?" diye merak edenlere cevabı Diş Hekimi Dr.Öğr. Üyesi Özge Gürbüz verdi

Çürük diş vücuttaki hangi organlara zarar verir? - Diş çürümesine iyi gelen yiyecekler
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Diş çürümesinin nedenlerine değinen Diş Hekimi Dr.Öğr.Üyesi Özge Gürbüz, ''Diş çürüğü çoğunlukla dişin sert dokusu olan mine, onun altındaki kemiğin ve kimi zamanda kök yüzeyini örten sement dokusunun yıkılması olayıdır. Genellikle karbonhidratlı yiyeceklerin diş yüzeyinde uzun süre kalmasıyla oluşur. Ağızda var olan bakteriler bu gıda artıkları ile beslenir ve bu mikroorganizmalar yardımıyla zamanla çürüğe uygun bir ortam gelişir. Bir süre sonra bu ortam dişin sert dokularında yıkıma sebep olup diş çürüklerine neden olur'' dedi. 

Çürük diş kilo aldırır mı?

Çürük dişin aynı zamanda fazla kiloya da neden olabileceğini belirten Dr. Gürbüz, ''Beslenmelerinde karbonhidratlı yiyeceklerin oranı çok yüksek olanlar, tükürük akışını ve miktarını azaltan hastalıkları olanlar, ağız hijyeni kötü bireylerde diş çürükleri rahatça oluşabilir. Çok sayıda kişide gördüğümüz diş çürükleri insan sağlığını tehdit ettiği kadar sosyal alanda da insanları olumsuz etkiliyor. Çürükler bulundurdukları mikroorganizmalar ve oluşturdukları lezyonlar sebebiyle kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açabilir. Diş çürükleri olanlarda çiğneme fonksiyonu tam ve iyi olarak gerçekleştirilemeyeceğinden besinler düzgün çiğnenmeden yutulur, fazla kiloya sebep olabilir''şeklinde konuştu.

'Diş çürüğünü temizleyen değil, engelleyen besinler ve karışımlar var'

Dr. Gürbüz, bazı besinlerin veya karışımların çürüğü temizlediği görüşüne ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

Çürük diş vücuttaki hangi organlara zarar verir - Diş çürümesine iyi gelen yiyecekler

''Maalesef oluşmuş bir diş çürüğünü geri döndürüp temizleyecek herhangi bir besin mevcut değil. Ancak diş çürüğünü engelleyici besinler var. Mesela süt, yoğurt ve peynir diş sağlığımız için önemli besinler. Bu besinler içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korur, çürük oluşumunun önüne geçer. Bazı antioksidan içecekler, antibakteriyel özellikleri sebebiyle diş ve diş eti sağlığına iyi gelir.

Çürüğü engellemek için dişler günde 2 defa doğru bir teknikle fırçalanmalı. Her akşam diş fırçalandıktan sonra diş ipi veya ara yüz fırçalarıyla dişler arası bölgeler de ayrıca temizlenmeli ve ardından hiçbir besin tüketilmeden yatılmalı. Diş hekimi kontrollerine düzenli olarak gidilmeli. Yemeklerden sonra dişler fırçalanmalı. Aşırı asitli ya da yapışkanlı yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı."

 

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