Bugün ne yapılabilir? Bugün Saka burcunda ilerleyen Ay zihinsel açıdan verimli olabileceğimiz imkanlar getirmekte. Düşüncelerimizi renklendirebiliriz ancak biraz daha somut düşünmeliyiz. Kimi zaman gereğinden fazla hayalci olmak, hiç harekete geçmemek sonuçsuz işlere yol açabilir. Sabah erken saatlerde planlarımızda bazı ani değişiklikler yaşayabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Konuşmalarda, görüşmelerde daha yumuşak olmaya bakalım. Özellikle öğle sonrasında iletişim problemleri yaşayabiliriz. Bizi duygusal açıdan tetikleyen bir konu tartışmalara neden olabilir. Duygusal alınganlıklar yaşanabilir. Bugün hareket halinde, yolculuklarda daha sakin ve önlemci olmak faydalı olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Kartal Zekamızı etkin kullanabiliriz. Kartal ise cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.