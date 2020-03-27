Daha yapıcı olabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün eğer iyi kullanabilirsek daha yapıcı ve verimli bir gün geçirebiliriz. Ay Boğa burcunda ve Venüs’e doğru ilerliyor. Bizi duygusal açıdan tatmin edebilecek yönelimler içindeyiz. Parasal alanda ya da yatırımlarla ilgili konularda daha istikrarlı ve kalıcı olan şeylere yönelebiliriz. Kendi şansımızı kendimiz yaratabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Hafta sonu yaklaşırken, biraz yavaşlamak ve dinlenmek için uygun olanaklar var. Bugün hayatın güzel yönlerine daha açığız. Ancak bencilce davranmamalıyız. Parasal bir konu üzerinde yeni hedefler ve istekler var. Ortaklaşa konularda kazanç sağlayabilecek bir proje üzerinde durabiliriz. Aynı zamanda kadınlara ve güzelliklere ait konular daha olumlu şekilde gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Kamış Esnekik gösterebiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Niyetlerimize odaklanıyoruz. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Duygularımızı anlamaya özen göstermeliyiz.