Dalağın Görevi Nedir? Vücutta Dalak Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Vücutta yer alan kırmızı kan hücrelerini ortadan kaldırmak suretiyle, bunların içerisinde bulunan demiri yeniden vücutta kullanıma sokması ile beraber dalak önemli bir göreve sahiptir. Bu görevi ile beraber aynı zamanda pek çok farklı fonksiyonel bir çalışma prensibi oluşturur. Bu prensip diğer organlara tesir eder ve kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesine olanak tanır.



Dalağın Görevi Nedir?



Vücudun belli bir noktasında yer alan dalağın pek çok değişik görevi bulunmaktadır. Her bir görev bütün diğer organlar ve yapısı ile beraber senkronize çalışarak devam eder.



- Akyuvar olarak bilinen lenfositleri üretir.

- Yaşlanmış olan alyuvarlar büyük dalak hücreleri ile beraber yok edilir.

- Dalak özellikle memeli canlılar için kırmızı kan hücrelerinin depolanması noktasında görev alır.

- Yüksek enerjiye ihtiyaç duyulduğu durumlarda dalak kasılmak suretiyle, vücuda kan pompalanmasına olanak verir.

- Vücudun mikroplara karşı mücadele göstermesi adına hücre üretimi sağlar.

- Anne karnında fetüs bölümünde yer alan alyuvar üretiminin gerçekleştiği yerdir.



Bu gibi farklı görevleri ile beraber dalak insan vücudu için sağlıklı bir yaşam sürmek adına çok önemlidir.



Vücutta Dalak Nerede Bulunur ve Özellikleri Nelerdir?



Dalak insan vücudunun sol tarafında yer alır. Daha detaylı açıklamak gerekirse mide ve sol böbrek ile diyafram arasında bulunmaktadır. Yetişkin bir insanda dağın uzunluğu 12 cm ve genişliği ise 8 cm iken kalınlığı 5 cm kadardır. Bir insanın yumruğunu sıktığı zaman oluşan büyüklüğü kadar bir boyutu bulunduğunu dile getirmek mümkün.



Sağlıklı bir dalak pek çok farklı mikroorganizma ve bakteriye karşı önemli koruma sağlayacak hücreleri oluşturmaktadır. Aynı zamanda vücut için gerekli iletimi noktasında çalışır. Ancak sağlıksız bir dalak ise çok ciddi hastalık sorunlarına yol açabilmektedir. Enfeksiyon hastalıkları, kan hastalıkları, sıtma, doğum metabolizma hastalıkları gibi durumlar karşısında dalak gerektiğinden fazla büyür. Böyle durumlarda ise mutlaka cerrahi bir müdahale yapılması gerekir.