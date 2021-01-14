Dalak büyümesi belirtileri nelerdir? Dalak büyümesi nasıl tedavi edilir?

Dalak büyümesi ile ilgili semptomlara göre belirtiler ortaya çıkabilir. Dalak büyümesi belirtileri görülmez ise rutin muayene sırasında da ortaya çıkabilir.

Dalak büyümesi belirtileri Nelerdir?

Dalak, karnın sol tarafındaki midenin yan tarafında göğüs kafesinin altında yer alır. Yumuşak ve sünger gibi bir yapıda olan dalak ile ilgili belli başlı hastalıklar ortaya çıkabilir. Dalak büyümesi genel olarak hayati fonksiyonları da etkilemektedir.

Dalak büyüdükçe anormal kırmızı kan hücrelerinin yanı sıra normal kan hücreleri de filtrelenir. Bunun yanı sıra sağlıklı hücre sayısında da azalma görülür. Burada fazla trombosit de hapsedilmiş olacaktır. Vücuttaki dalak büyümeleri sonucunda kan akışında yetersizlik görülür. Bu durumda hastalık organın bazı bölümlerinde hasara da yol açabilir.

Dalak büyümesi nasıl tedavi edilir?

Dalak büyümesinin belli başlı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bunun için tedavi dalak büyümesinin altında yatan nedenin bulunması ile başlar. Öncelikle bekleme ve gözlemleme süreci başlar. Dalak büyümesi teşhis edilerek semptomlar ile ilgili belirtilere bakılır. Ayrıca ciddi sorunlar yaratan bir durumda ise dalak çıkarma ameliyatı yapılabilecektir.

Ciddi komplikasyonlara neden olan dalak büyümesinde cerrahi bir müdahale de gerekebilir. Dalak çıkarma ameliyatı oldukça önemlidir. Bu karar alınırken iyi düşünülmesi gerekir.

Dalak büyümesinde hangi komplikasyonlar ortaya çıkar?

Dalak büyümesinin belli başlı potansiyel komplikasyonları bulunmaktadır. Genellikle enfeksiyon ortaya çıkabilir. Bunun içinde dalak büyümesi, kan dolaşımındaki sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin, beyaz hücrelerin ve trombositlerin sayısının azalmasına neden olan enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

Ayrıca anemi ve yaşanan kanama sırasında da komplikasyonlar olur. Özellikle yaşanan kazalar ve ani çarpmalara bağlı olarak dalak yırtılmaları da oluşur. Dalaklar sağlıklı bile olsa herhangi bir yırtılma sonrasında hasar görür ve hayati bir tehlike yaratabilir. Bu yırtılmalar karın boşluğunda ciddi kanamalara neden olur.

Dalak büyümesi risk faktörleri nelerdir?

Dalak büyümesinin belli başlı risk faktörleri bulunmaktadır. Hemen hemen herkeste belli bir yaşta dalak büyümesi gelişebilir. Günümüzde özellikle enfeksiyonlu çocuklar ve genç yetişkinlerde dalak büyümesi daha fazla görülebilir. Sıtmanın yaygın olduğu yerlerde yaşayan ve sık sık seyahat eden insanlarda dalak büyümesi meydana gelebilir. Özellikle kalıtsal metabolik hastalıklara sahip kişilerde dalak büyümesi de daha fazla görülür. Tüm bu etkenler dalak büyümesinin risk faktörleri arasında yer alır.