Damat Bohçası Listesi 2020 - Erkek Nişan Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?

Erkek bohçası olarak da bilinen damat bohçası, kız tarafının hazırladığı ve damadın gün içerisinde kullanacağı eşyalardan oluşur. Hem geleneksel hem de modern bir yapı altında hazırlanan damat bohçası, belli başlı standart eşyaları ön plana çıkarırken aynı zamanda damat beyin kişisel isteklerini de barındırır.



Damat Bohçası Listesi 2020



Güncel bilgiler doğrultusunda damat bohçası listesi hazırlamak çok önemlidir. Bu sadece bir gereklilik değil aynı zamanda gelenek ve görenekleri yerine getirme konusunda büyük öneme sahiptir. O yüzden gelenekleri bırakmadan aynı zamanda günümüz modern dünyasını damat bohçasına taşımak gerekir. Günümüz 2020 istekleri ile beraber güncel liste hazırlanmalı ve buna göre damat bohçası ele alınmalıdır. Bu konuda damadın giyeceği günlük kıyafetler ile beraber aynı zamanda birçok farklı aksesuar da bohça içerisinde yer alır.



Erkek Nişan Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?



Erkek nişan bohçası aynı zamanda damat bohçası olarak da öne çıkıyor. Bu konuda listede yer alması ve damadın hem evde hem de dışarıda giymesi gereken eşyalar ön plana çıkmaktadır.



- Gömlek ve pantolon

- Damat pijama setleri

- Damat için terlik

- Damat için iç çamaşır takımı

- Damat havlusu

- Damat için özel cüzdan seti

- Damat kol düğmesi

- Damat saati

- Traş seti (Traş köpüğü ve traş sonrası krem ile traş jeli)

- Takım elbise mendilleri

- Deodorant

- Çorap

- Takıma uygun olan Kemer



Genel olarak standart şekilde yukarıda verilen tüm giysi ve aksesuarlar mutlaka damat bohçası içerisinde yer almalıdır. Bu konuda gelin tarafı beraber karar vermeli ve gelin adayının düşünceleri doğrultusunda damat bohçasına günümüz liste kapsamında da eşyalar eklenmelidir.



Damat Bohça Seti Nasıl Hazırlanır?



Damat bohça seti hazırlarken mutlaka planlı bir süreç ele alınmalıdır. Sonuçta bu eşyalar ve aksesuarlar hem damadın ihtiyacını karşılamalı hem de kaliteli olmasının yanı sıra yüksek bütçeli olmamalıdır. O yüzden belli bir süreç ve aşama üzerinden damat bohçasına hazırlanması gerekir.



- Öncelikle araştırma yapılmalı ve bir damat bohçası içerisinde neler olduğu liste haline getirilmelidir.

- Yapılan araştırma ile beraber mutlaka liste içerisindeki tüm eşyalar için bütçe oluşturulmalıdır.

- Planlı şekilde ve bütçe doğrultusunda gerekli eşyalar ve aksesuarlar için liste tam olarak hazırlanmalıdır.

- Alışveriş gerekli eşyalar üzerinden doğru şekilde tamamlanmalıdır.

- Son olarak mutlaka damat bohçası süslemeleri ve gelenek ile görenekleri uygun hale getirilmelidir.



Yukarıdaki unsurlara dikkat etmek suretiyle damat bohçası rahatlıkla hazırlanabilir.



Damat Bohçası İçin Yapılacak Eklemeler



Damat bohçası için gelinin akrabaları ya da ailesi içerisinden bazı eklemeler yapılabilir. Bu daha çok kişilerin gönlünden ne koparsa bohçaya ekleyeceği eşyalar ya da aksesuarlardır. Özellikle gelin adayının anne ve babası ile beraber kardeşleri üzerinden eşyalar yerleştirilebilir. Bu eşyaların kimden geldiği de yazılır ve böylece gelenek ve görenekler üzerinden damat bohçası tam olarak hazırlanmış olur.