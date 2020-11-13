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13.11.2020 - 15:00 |

Defne Yaprağının Faydaları Nelerdir? Defne Yaprağı Suyu Ve Çayı Neye İyi Gelir?

Defne yaprağı, çorba ve güveç gibi yemeklerde kullanılan standart bir bitki baharatıdır. Peki defne yaprağı bitkisinin sağlığınız için yararını merak ediyor musunuz? O halde defne yaprağının faydaları nelerdir? Defne yaprağı suyu ve çayı neye iyi gelir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Defne Yaprağının Faydaları Nelerdir? Defne Yaprağı Suyu Ve Çayı Neye İyi Gelir?
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Yapraklarına defne yaprağı denilen birçok bitki türü vardır. Ancak gerçek defne yaprağı, bilimsel olarak Laurus nobilis olarak bilinir. Besin açısından zengin çeşittedir. Diğer birçok yaprak, gerçek defne yaprağı gibi benzer bir görünüme ve aromaya sahiptir. Fakat defne yaprağı ile aynı besin değerine sahip değildir. Akdeniz bölgesine özgü küçük bir ağaç olan defne ağacı, Akdeniz bölgesinin hemen her yerinde mevcuttur. Ancak değişen iklimler doğal ortamlarında ki sayılarını ve büyümelerini azalttı. 

 Defne Yaprağının Faydaları Nelerdir?

 Defne yaprağı içeriğinde, en etkileyici sağlık yararları arasında vücudu detoksifiye etme özelliği bulunur. Bu sayede, yaşlanma sürecini yavaşlatma sağlar. Aynı zamanda, vücudun bakteriyel enfeksiyonlardan korunması, yara iyileşmesini hızlandırması, diyabeti kontrolünü sağlaması, kalp sağlığını iyileştirmesi, iltihabın azaltılması, solunum sorunlarının hafifletilmesi, optimum sindirim sağlanması açısından da önemli yararları bulunmaktadır. Aynı zamanda belirlenmiş bir takım kanser türlerinde de pek çok özelliği kanıtlanmış bir bitki olma özelliğine sahiptir.

 Defne yaprakları, çorbalara ve güveçlere tat vermek için, yaprakları bir baharat olarak öğütülerek kullanılır. Ancak yapraklar en yaygın olarak tüm formda belirli İtalyan yemekleri için bir tatlandırıcı olarak eklenir. Sonra çıkarılır veya bir garnitür olarak kullanılır. Bütün yapraklar yaygın olarak tüketilmez. Defne yaprakları için kapsamlı bir mutfak uygulaması bulunmamakla birlikte, bu yaprakların özleri ile çok sayıda tıbbi kullanım sağlanmaktadır. Defne yaprakları, aynı zamanda çeşitli cilt ve solunum rahatsızlıkları için aroma terapide ve bitkisel tedavilerde popüler bir unsurdur.

 Defne Yaprağı Çayı Neye İyi Gelir?

 Sağlık açısından faydaları ise pek çoktur; Bu güçlü yaprakların sunduğu çok çeşitli faydalarla, onları diyetinize dahil etmek bir zorunluluktur.

Sindirimi Geliştirin: Defne yaprakları mide ile de dost bir bitkidir. İdrar söktürücü olarak idrara çıkmayı uyarır. Bu da vücudun toksisitesini azaltır. Ayrıca, defne yapraklarında bulunan organik bileşikler, mide bulantısını yatıştırır. İrritabl bağırsak sendromunu yatıştırmada ve hatta çölyak hastalığının semptomlarını azaltmada çok etkilidir. Modern diyette ki proteinlerden bazılarının sindirimi zor olmaktadır. Ancak defne yaprağında bulunan benzersiz enzimler, verimli bir sindirim sağlar.

Solunum Sorunlarını Tedavi Edin: Defne yaprağının uçucu yağı ekstrakte edildiğinde, çeşitli solunum koşullarını hafifletmeye yardımcı olmak için bir merhemde karıştırılarak göğse uygulanabilir. Göğsüne yayın ve bir gece kalmasına izin verin. Buharı solumak aromaterapiye benzer etkiye sahiptir. Doğal anti bakteriyel özelliği sayesinde balgamı gevşetebilir ve solunum yollarınızda hapsolabilecek tehlikeli bakterileri ortadan kaldırabilir.

Kalp Sağlığını Koruyun: Kafeik asit ve rutin, defne yapraklarında bulunan kalp sağlığımızı iyileştiren önemli organik bileşiklerdir. Rutin, kalpteki kılcal duvarları güçlendirirken kafeik asit, kolesterolün kardiyovasküler sistemden atılmasına yardımcı olabilir.

 Defne Yaprağı Suyu Neye İyi Gelir?

Saç Bakımı: Saç köklerinizin sağlığını iyileştirmek ve kepeği gidermek istiyorsanız, defne yapraklarını suda bekletin. Şampuandan sonra saç derinize sürün. İçlerindeki kimyasallar ve uçucu bileşenler kuru cildi ve kepeği gidermeye yardımcı olabilir.

Anti-inflamatuar Aktivite: Defne yapraklarının en önemli faydalarından biri vücuttaki iltihabı azaltma yeteneğidir. Bu yapraklar, ağrılı eklemler veya artritten etkilenen bölgelere uygulandığında iltihabı hızla azaltabilen partenolid adı verilen benzersiz bir bitki besin maddesi içerir. 

Kaygı ve Stresi Azaltın: Linalool kekik ve fesleğenin yanı sıra defne yapraklarında da bulunur. Aromaterapi özelliği sayesinde stres hormonlarının seviyesini düşürür. 




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