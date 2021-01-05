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05.01.2021 - 13:24 |

Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir?

Demir eksikliği toplumda sıklıkla ortaya çıkan rahatsızlıklardan birisidir. Demir eksikliğinden kaynaklı olarak pek çok belirti ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı demir eksikliğinin belirtileri iyi bilinmelidir. Demir eksikliği şikayeti yaşayan kişiler internet üzerinden demir eksikliğine nelerin iyi geldiğinin araştırmasını yapmaktadırlar. Peki demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir? İşte demir eksikliği ve demir eksikliğine iyi gelen bütün detayları derledik.

Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir?
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Vücutta ihtiyaç duyulan demirin eksikliğinden dolayı ortaya çıkan rahatsızlığa demir eksikliği denilmektedir. Demir eksikliği pek çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Demirin vücut için oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Vücutta pek çok önemli görev yer almaktadır. 

 Demir eksikliği belirtileri nelerdir?

1) Ciltte kuruluk yaşanması

Ciltte kuruluk meydana gelmesi en önemli demir eksikliği belirtilerinden biri olarak kabul edilir. Demir vücudumuzda direkt olarak cilde etki eder ve cildin daha nemli ve parlak görülmesini sağlar. Demir eksikliğinde ise ciltte kuruluk meydana gelmektedir. Bundan dolayı demir eksikliğinin en büyük belirtilerinden biri olarak kabul edilir. 

2) Halsizlik

Sık olarak halsizlik şikayetinden müzdaripseniz demir eksikliğinden şüphelenebilirsiniz. Halsizlik de aynı şekilde demir eksikliğinin en belirgin belirtilerinden birisidir. Özellikle istirahat halinde dahi ortaya çıkan halsizlik demir eksikliğinin işareti olabilir.

3) Konsantrasyon sorunu

Gün içinde bir işe fazla dikkatinizi veremiyor musunuz? Konsantrasyon şikayeti yaşayanlar da yine demir eksikliğinden şüphelenebilir. Vücutta demir eksikliği söz konusu olunca dikkat eksikliği ile birlikte konsantrasyon sorunu da ortaya çıkar. Buda kişinin gündelik yaşamını önemli ölçüde etkiler. 

4) Ağız yaraları

Demir eksikliğini bir diğer belirtisi de ağız da yaraların ortaya çıkmasıdır. Ağzın özellikle kenarlarında yara ile birlikte çatlaklar da meydana gelebilir. Bu durumda yine demir eksikliğini düşündürebilmektedir. Demir eksikliğinin fazla olduğu zamanlarda ağız yaraları kendini belli eder.

5) Saç dökülmesi

Son aylarda saç dökülmesi şikayeti yaşıyorsanız vücudunuzda demir eksikliği yaşanıyor olabilir. Demirin vücutta az olması sonucunda ortaya çıkan bir belirti olan saç dökülmesi de bu şikayet için önemli bir tanı kriteridir. Eğer sık sık saçlarınız dökülüyorsa mutlaka bunun için bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.

6) Ellerde ve ayaklarda karıncalanma

Ellerinizde ve ayaklarınızda karıncalanmalar yaşıyorsanız bu durum da yine demir eksikliğinin sinyali olabilir. Demir eksikliği olan kişilerde ellerde ve ayaklar karıncalanma olduğu tespit edilmiştir. Bu belirti de yine bu şikayet için önemli bir tanı kriterdir.

Demir eksikliğine ne iyi gelir?

1) Pekmez

Pekmez demir eksikliğine iyi gelen ve en faydalı gıdalardan birisi olarak bilinir. Pekmez saf hali ile demir bakımından en zengin gıdalardan birisidir. Bundan dolayı her sabah demir eksikliğine karşı bir kase pekmez tüketebilirsiniz. Pekmez bol bol kan yapar ve kansızlığa oldukça iyi gelir. Uzman doktorlar tarafından da pekmez demir eksikliği şikayeti yaşayan kişilere önerilir.

2) Yeşillik

Bol bol yeşillik tüketerek demir eksikliğini doğal yollardan tedavi edebilirsiniz. Yeşilliğin her türü bir sağlık deposu olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı yeşilliği bol tüketerek demir eksikliği tedavisinde önemli bir yol kat edebilirsiniz. Yeşilliği etin yanında da bol tüketebilirsiniz. Et ile birlikte yeşillik tükettiğiniz durumlarda demir emilimini engellemiş olursunuz. Böylece vücudunuza yeterli miktarda demir girer. Bu şekilde demir eksikliğinize karşı etkili bir tedavi seçeneği uygulamış olursunuz.

3) Kuru Meyve

Yapılan araştırmalar sonucunda demir eksikliğine iyi gelen kuru meyveler tespit edilmiştir. Her gün kuru meyve tüketerek demir eksikliğinizi tedavi edebilirsiniz. Kuru meyveler en sağlıklı atıştırmalıklardan olarak kabul edilmektedir. Kuru üzüm özellikle demir eksikliği için birebir olarak kabul edilir. Sık sık kuru üzüm ve benzeri kuru meyveleri tüketerek gün içerisinde demir eksikliğinizi giderebilirsiniz.

4) Ispanak

Ispanak demir bakımından en zengin besinlerden birisidir. Demir eksikliği şikayeti yaşayan kişilere ilk olarak ıspanak tüketmeleri önerilir. Ispanak tüketerek bu eksikliği önemli ölçüde giderebilirsiniz. Özellikle akşam yemeği öğünlerinizde bol bol ıspanak yemeye özen gösterin. Ispanak yedikten sonra vücuttaki demir oranı miktarı artar. Aynı zamanda ıspanak kişiye güç verir. 

5) Yumurta

Yumurta tüketmek özellikle çocuklarda oldukça önemlidir. Yumurta oldukça faydalı ve bir o kadar da lezzetli bir gıdadır. Yumurta mineral ve vitaminler bakımından zengin bir gıda olduğundan dolayı demir eksikliği için doğal bir tedavi seçeneği olarak da kullanılmaktadır. Yumurta yoğun miktarda demir içermektedir. Süt ve süt ürünleri ile birlikte yumurta tüketimi sonucunda demir eksikliği şikayetleriniz kısa süre içerisinde ortadan kalkacaktır. Yumurtayı demir eksikliği için düzenli olarak tüketmek son derecede önem teşkil eder.

6) Et ürünleri

Et ürünleri de yine demir eksikliğine oldukça iyi gelmektedir. Et ürünleri yoğun miktarda protein taşımaktadır. Ayrıca proteinin yanı sıra demir de içermektedirler. Et ürünleri kolesterolü olanlar tarafından dikkatli tüketilmesi önerilir. Eğer demir eksikliği şikayetiniz varsa gönül rahatlığı ile et ürünlerini tüketebilirsiniz. Et ürünleri demir eksikliğine oldukça iyi gelecektir.

Demir eksikliği nedenleri nelerdir?

Demir eksikliği pek çok sebebe bağlı olarak gelişebilmektedir. Bunun sebepleri doktor tarafından tespit edilir. Demir eksikliğinin oluşma sebepleri kısaca şu şekilde açıklanabilir;

- Kadınlarda sık aralıklarla doğum yapmak demir eksikliğine sebep olabilir.

- Büyüme çağında vücut yoğun miktarda demir harcar. Bundan dolayı özellikle büyüme çağındaki çocuklarda demir eksikliğine rastlanabilir.

- Demir içeren besinlerin yeterli düzeyde tüketilmemesi de bir başlıca demir eksikliği nedenlerindendir. Bundan dolayı demir içeren gıdaları belirli aralıkla düzenli olarak tüketmek gerekir. 

- Emzirme döneminde anne yine demir eksikliği problemi yaşayabilir.

- Ergenlik döneminde yer alan çocuklarda demir eksikliği görülür. 

- Düzensiz ve abur cubur tarzı beslenme de demir eksikliği nedenlerindendir. 

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