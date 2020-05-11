11.05.2020 - 23:54 |
Denizin Ortasında Ne Vardır Bilmecesinin Cevabı Nedir?
Dilimizde kullanılan pek çok bilmece bulunmaktadır. Bu bilmecelerin cevapları bazı kişiler tarafından bilinmemektedir. Bilmecelerin cevaplarını bulmak mümkündür. Denizin ortasında ne vardır bilmecesi de bu bilmecelerden birisidir. Peki, Denizin ortasında ne vardır bilmecesinin cevabını sizlere detayları ile inceledik.
En sık sorulan bilmecelerden birisi de denizin ortasında ne vardır bilmecesidir. Bilmecenin cevabını öğrenmek mümkündür.
Denizin Ortasında Ne Vardır Bilmecesinin Cevabı Nedir?
Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı bir şekilde söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyuna bilmece denir. Her bilmecenin bir cevabı bulunmaktadır. Denizin ortasında ne var bilmecesinin cevabı da bulunmaktadır. Denizin ortasında ne var bilmecesinin cevabı ise şu şekilde açıklanmaktadır:
Bilmecenin cevabı n harfidir.