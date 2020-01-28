"Depremde can kayıplarının yüzde 30'u dekoratif ürünlerden kaynaklanıyor"

PEMBENAR ÖZEL-GÜLŞAH KARAMAN

gulsah.karaman@milliyet.com.tr

Ev ve deprem ilişkisi yalnızca binanın dayanıklılığını değil, ev dekorasyonunun depreme uygunluğunu da kapsıyor. Oluşabilecek bir artçı depremde dahi, sarsıntının etkisinden en aza hasarla etkilenmek mümkün olabilir. 24 Ocak akşamı 6.8 şiddetinde gerçekleşen Elazığ depremi, bizlere bir kez daha evlerimizin depreme ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu hatırlattı. Peki, bir evi depreme uygun nasıl dekore edebiliriz?

"Geçmişten bugüne süregelen doğal afetlerin yaşanması insan yaşamında ağır bir tecrübe olmuştur. Ülkeler bazlı bakıldığında çoğunlukla kıyaslanan Japonya bu konuda çok ciddi önlemler alıp insan ve diğer canlıların yaşamını en az riske eden ülkedir. Bu çalışmaları ön görerek yapının strüktürünün teknik denetlemeler aşamalarından geçerek inşa edilmelidir." diyen Yüksek Mimar Emel Balcı, depreme uygun iç dekorasyonda nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve nelerden kaçınmamız gerektiğine değindi.

Yüksek Mimar Emel Balcı

Depremde can ve mal kayıplarının yüzde 30'u dekoratif ürün seçiminden kaynaklanıyor

Bu süreçler sonrasında çok önemli bir diğer olgu; iç mekan dekorasyonlarıdır. Araştırmalara göre dekoratif ürün seçimleri hayati risk taşıyor. Can ve mal kayıplarının yüzde 30'u da bu tedbirsizlikler sonucu ortaya çıkmıştır. İç mekanların tasarım aşamasında görsel işlevselliğe önem verdiğimiz kadar can güvenliği işlevselliğe de önem vermeliyiz.

İşte dikkate alınması gereken bazı unsurlar:

Evleri dekore ederken temel kurallara uyup eşyaların deprem anında size yaşam üçgeni oluşturup bir risk teşkil etmeyecek şekilde düzenlenip sabitlenmeli ve bu yasal anlamda şart koşulmalıdır.

Çerçeveler ve aynalar

Çerçeveler ve aynalar duvara asılırken özellikle sağlam ve sallanmayacak şekilde olması gerekiyor. Özellikle yatak başlarına çerçeve asma fikri yerine duvar kağıdı kullanarak daha emniyetli bir çözüm üretebilirsiniz.

Duvara asılan resimler

Asmakta olduğunuz resim özellikle ağırsa ve kanca ve çivi tekniğini kullanıyorsanız, resmi bir şifoniyer gibi biraz daha dışarıda bırakmayı düşünmelisiniz.

Kitaplıklar, dolaplar ve duvar üniteleri

Kitaplıklar, dolaplar ve duvar ünitelerini mutlaka duvara sabitlemek gerekiyor. Dekore ederken ise ağır olan aksesuarlar ve kütleler alt raflara yerleştirilmelidir. Özellikle kapaklı üniteler kullanıyorsanız, kapakların kilitli olması tercih edilmeli ki deprem anında, sallantı sırasında kapaklar açılıp içindekiler kayıp düşmesin.

Dolap içi düzenlemelerde özellikle yüksek büfelerde ve konsollarda, cam malzemeleri, şişeler, bardaklar vs, ve tabakları alt kısımlarda tutun. Kilitli sistem kullanmayı alışkanlık haline getirin. Kırılmış cam paraları zaten panik hale getiren bir durumda çok zarar verici olabilir.

Yatak odaları

-Yatak odalarında yatağınızın üzerine düştüğünde başınıza vurabilecek ağır bir şey asmamak en iyisidir. Zemin lambaları veya aplikler, cam kaplı resimler ve asılı bitkiler gibi keskin kenarlı şeylerden uzak durulması gerekmektedir.

-Gardıroplar, şifonyerler, komodinler mutlaka ve mutlaka duvara sağlamca sabitlenmelidir ve açık raflar yerine kilitli kapaklı ürünler tercih edilmelidir.

-Mobilyaların duvardan bağımsız hareket etmesine ve saplamaların gerilmesini azaltmasına izin veren esnek montajlı bağlantı elemanları ile bağlandığından emin olun

Aydınlatma elemanları

Seçilen aydınlatma elemanlarının hafif olması, sivri kenarları olmaması ve bağlantılarının kuvvetli yapılması önemli faktörlerdir. Deprem sonrası emniyetli alana geçiş yaparken size engel olabilecek dökülmelerin ve eşya parçalarının olabildiğince azaltabilecek önlemleri almak gerekmektedir.