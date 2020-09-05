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05.09.2020 - 02:04 |

Derya İsminin Anlamı Nedir? Derya Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Derya ismi ülkemizde çok sayıda hem kız hem de erkek bebeğe verilen bir isim olmaktadır. Son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alması nedeni ile sizler için ayrıntılı bir şekilde Derya ismi anlamı nedir? Derya ismi ne demektir? Derya ismi Kur’an-ı Kerim de geçer mi? Bu konular hakkında araştırdık ve sizler için derledik.

Derya İsminin Anlamı Nedir? Derya Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Derya ismi Farsça üzerinden Türkçe diline yerleşmiş olan bir dildir. Bu isim ülkemizde eskiden bugüne kadar sık sık yenidoğan çocuklarda kullanılmaktadır. Bu isim kelime anlamı bakımından çok değerlidir.

Derya İsmi Ne Demek?

Derya anlam itibari ile deniz ve büyük nehir olarak ifade edilmektedir. Bu güzel ve de hoş anlamı olan isim büyük çoğunluk ile kız çocukları için günümüzde ve ülkemizde en çok beğenilen isimler arasında bulunmaktadır. Sözcük anlamına bakıldığında ise Derya ismi deniz ve bilgi sahibi olan kimse olarak bilinmektedir. Derya ismine sahip olan kişilerin karakterleri oldukça güçlüdür. Ayrıca ülkemizdeki çoğu ünlü sanatçı da bu ismi taşımaktadır.

Derya ismindeki kişiler güçlülüğün yanı sıra en belirgin özelliği duygusallığıdır. Bu kişiler genel olarak yaşadıkları hayatlarına duyguları ile yön vermektedirler. Önemli bir karar alırlarken bile mantık değil duygu ile hareket ederler. Bu özelliklere ek olarak aynı zamanda bu kişilerin sezgileri çok güçlü olduğu için çoğu zaman doğru kararlar verirler.

Derya İsmi Kur’an-ı Kerim’ de Geçiyor mu?

Derya ismi günümüzde Kuran-ı Kerim’de yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir ayette içinde yer almadığı tespit edilmiştir. Derya ismi Arapça kökenli bir isim değildir. Bu isim Farsça kökenli bir isimdir ve bu nedenden dolayı derya isminin Kur’an-ı Kerim de geçmesi söz konusu değildir. Ancak bebeklere bu ismi koymakta herhangi bir sakınca yoktur.

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