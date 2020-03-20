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20.03.2020 - 02:52 |

Dhea So4 Nedir? Dhea So4 Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

İnsan vücudunda hem erkekler hem de bayanlar için hormonlar bulunmaktadır. Bu hormonların testlerdeki değerleri yüksek veya düşük çıkabilir. Bu da insan sağlığı için bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Peki, DHEA So4 nedir? DHEA So4 kaç olmalı? Yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Dhea So4 Nedir? Dhea So4 Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

DHEA veya diğer adıyla dehidroepiandrosteron böbreküstü bezlerde bulunan bir hormondur. DHEA hipofiz bezinde salgılanan ACTH'un kontrolünde bulunan bir hormon çeşididir.

DHEA So4 Nedir?

İnsan vücudunda adrenal bezleri tarafından üretilen hormonlardan birisi de DHEA hormonudur. Bu hormon vücutta cinsiyet hormonlarını üretirler. Cinsiyet hormonları androjen ve östrojen hormonlarıdır. İnsan vücudu androjen ve östrojen hormonlarını üretmek için DHEA hormonunu kullanır. Sağlıklı bayanlar ve ergenlik dönemindeki kızlar yumurtalıklardan gereken östrojenleri alırlar. Sağlıklı erkekler ise gereken androjeni testislerinden alırlar.

DHEA So4 testi ise bu iki adrenal bezin işlevlerini kontrol etmek için yapılır. Bu adrenal bezler ise böbreklerin üzerinde bulunur. Erkeklerde testosteron seviyesinin normal olduğu durumlarda erkek hormon etkisi önemli olmaz. Kadınlarda ise DHEA normal libido ve cinsen tatminlere katkıda bulunurlar. Bunun dışında bağışıklık sistemi içinde önemli bir hormondur.

DHEA Testi Ne Zaman Yapılır?

DHEA So4 testi aşırı erkek hormonu belirtileri gösterilen kadınlarda yapılmaktadır. Aşırı erkek hormonu belirtileri ise aşırı tüylenme, akne, yağlı cilt, düzensiz adet dönemleri veya hamile kalamama sorunlarıdır.

DHEA So4 Kaç Olmalı?

DHEA seviyesi kişiler yaşlandıkça düşmektedir. DHEA So4 normal değerler ise cinsiyet ve yaşa göre farklılık göstermektedir.

18 ile 29 yaş arası bayanlarda normal değer 65 ile 395 UG/dl aralığındadır.
18 ile 29 yaş arası erkeklerde ise normal değer 108 ile 640 UG/dl aralığındadır.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

DHEA So4 normal değeri bayanlarda ve erkeklerde farklılık gösterir. Bu değerin altında olması durumuna DHEA So4 düşüklüğü denir. DHEA So4 düşüklüğü nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

- Kullanılan doğum kontrol hapları veya depresyon haplarının yan etkileri
- Hormon bozuklukları
- Alzheimer hastalığı
- Kalp ve depresyon hastalıkları
- Şeker hastalığı
- Bağışıklık sistemindeki bozukluklar
- Kemik erimesi hastalığı
- Vitamin eksikliği
- Kadınlar östrojen üretilememesi
- Aşırı sinirlilik ve stres
- Kanser, böbrek yetmezliği gibi hastalıklar
- C vitamininin çok tüketilmesi

DHEA So4 yüksekliği ise normal değerin üstünde olması durumudur. DHEA So4 yüksekliğinin birçok nedeni bulunur. Bu nedenler aşağıda belirtilmiştir.

-Polikistik over sendromu
- Ur veya tümör
- Addison hastalığı
- Hipopituitarizm
- Cushing sendromu
- Çok fazla duygusallık hali
- Böbrek üstü bezlerde ur bulunması
- Hipertiroidizm
- Böbrek üstü bezlerin çok çalışması

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