Dikkat Eksikliği Nedir? Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi Nasıl Yapılır?

Dikkat eksikliği, tek başına görülebileceği gibi hiperaktivite ile birlikte de görülebilir. Çocuklarda hiperaktivite tanısı kolay bir şekilde koyulabileceği gibi dikkat eksikliği olan kişilerde tanı daha zor konulabilir. Dikkat eksikliği bulunan pek çok kişi bu rahatsızlığının farkına varmadan hayatını sürdürebilir.



Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi Nasıl Yapılır?



Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu tespit etmek için psikiyatri uzmanına başvurmak gerekir. Psikiyatristin uygulayacağı bir takım testler sayesinde tanı konulabilir. Rahatsızlığa neden olan davranışların temelini incelemek ve tespit etmek için gerekli tıbbi muayene yapılır. Ailenin geçmişinden ve çocuğun okul hayatından elde edilen bilgiler ışığında daha kolay teşhis koyulabilir. Çocuk hakkında edinilen bilgiler, tedavi yönteminin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.



Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır?



Dikkat eksikliği tanısı koyulan kişilerin tedavisi, kişinin yaşı, , var olan hastalıkları, cinsiyeti ve bulguları doğrultusunda düzenlenmesi sağlanır. Dikkat eksikliğine bir de hiperaktivite eşlik ediyorsa farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Dikkat eksikliği tedavisinin ilaçlı ve ilaçsız tedavileri vardır.



Genellikle bu iki tedavi yöntemi birlikte uygulanır. İlaçlı tedavide aynı zamanda mental ve fiziksel aktiviteler de önemli bir yer tutar. Psikolojik destek türlerinden birisi olan olan terapi, tedavi boyunca düzenli olarak yapılmalıdır. Bu süreç boyunca ailenin sabırlı ve anlayışlı davranması çok önemlidir. Çocuğun davranışlarının ve yaptığı yaramazlıkların bir sağlık sorunundan kaynaklandığı unutulmamalıdır. İlaçlar düzenli ve istenilen dozda kullanılması ile kısa bir süre içinde bu hastalık tedavi edilebilir.



Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?



Dikkat eksikliği, birden fazla belirti ile ortaya çıkar. Genellikle herkeste farklı belirtilerle ortaya çıkan dikkat eksikliği, bireyin yaşına, isteklerine ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterir. Bazı çocuklarda bu durum sadece aşırı hareketlilik şeklinde kendini gösterirken bazı kişilerde ise sadece dikkat dağınıklığı şeklinde de ortaya çıkabilir. Fazla hareketli olan çocuklar, diğerlerine göre daha konuşkandır.



Çok uzun süre hareketsiz kalamadıkları için huzursuz olabilir ve kendilerine oyalanacak bir aktivite ararlar. Dikkat sorunu yaşayan çocuklarda unutkanlık da sıkça görülür. Bir şeye odaklanmakta zorlanırlar ve çok kolay dikkatleri başka yöne kayabilir. Başladıkları bir işi tamamlamakta zorluk çekerler.



Hiperaktivitenin Ortak Özellikleri



Hiperaktivite, genellikle bunun altında yatan bir zihinsel ya da fiziksel sağlık durumunun belirtisidir. Hiperaktiviteye neden olan en ana sebep, dikkat eksikliğidir. Dikkat eksikliği, aşırı aktif, dikkatsiz ve dürtüsel bir şekilde davranmanıza neden olabilir. Hiperaktivite tedavi edilebilir bir durumdur. Bu durum günümüzde çok sık rastlanan bir durumdur. Ülkemizde çok sayıda çocuk hiperaktiviteye sahip bulunuyor.



Hiperaktivite, çocuklarda dikkat dağınıklığına, okulda başarısızlığa, aşırı hareketliliğe, saldırgan tavırlara, söz dinlememeye ve çevreye karşı ilgisizliğe yol açabilir. Hiperaktivitenin ortak özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir;

Saldırgan davranış

Dikkat dağınıklığı

Dürtüsel davranış

Dikkat dağınıklığı