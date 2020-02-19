Dil yarası neden olur? Dil yarası nasıl geçer? - Dil yarası tedavileri

Dilde oluşan yaralar genel olarak dilin yanlışlıkla ısırılması ve virüs enfeksiyonu gibi etkenler sonucu ortaya çıkar. Dilde yaraların neden olduğu en belirgin belirti ise, yaranın olduğu bölgede görülen ağrı ve yanmadır.

Dil yarası neden olur?

• Gingivostomatit (viral veya bakteriyel ağız enfeksiyonu)

• Herpes simpleks enfeksiyonu

• Oral liken planus (oral kanser riskini artırabilen bir bağışıklık sistemi hastalığıdır)

• Oral pamukçuk

• Behçet sendromu (yaygın kan dolaşımı iltihabı)

• Dilin yanlışlıkla ısırılması

• Dilde oluşan yanıklar

• Bulaşıcı enfeksiyonlar

• Yetersiz ağız temizliği

Dil yarasının belirtileri nelerdir?

-Dilde lezyonlar

-Dilin altında, üstünde ve ucunda yaralar

-Dilde hassasiyet

-Dilde acı ve yanma hissi

-Dilin asidik ürünler içeren gıdalarla temasında ağrı ve yanma oluşması

Dil ve ağız yaraları tedavisi

Dil ve ağız yaraları fizyolojik etkenlere bağlı gelişmiş ise temiz ağız bakımı, düzenli diş fırçalama ve gargaralar ile kendiliğinden 5-6 gün içinde iyileşebilir. Evde kendi yöntemlerinizle de dil yarasından kurtulmak mümkün.

Dil yarası hangi şekillerde görülür?

Dilde görülen yaraların en sık rastlanan türleri şunlardır:

Aftöz Ülser: Üzeri beyaz, etrafı kırmızı ağrılı yaralardır.

Lökoplaki: Beyaz, kirli beyaz zeminden hafif yüksek, üzeri düz veya pürtüklü lezyonlardır.

Eritroplaki: Lökoplakide tarif edilen lezyonun kırmızı renkli olanıdır.

Liken Planus: Dilden kabarık morumsu lezyonlardır.

Dil yarası için bitkisel çözümler

Ağız ve dil yaralarını geçirmek için bazı doğal yöntemlerden faydalanılıyor. Eğer siz de "Dil yarasına ne iyi gelir?" sorusunun cevabını merak ediyorsanız bu yöntemleri mutlaka okuyun...

Dil yarası için İbrahim Saraçoğlu'ndan kür

İbrahim Saraçoğlu dilde kapanmayan yaralar için propolis öneriyor. Çay bardağının yarısına kadar su koyup üzerine 15 damla propolis damlatın. Bu karışımdan 1 yudum alıp ağzınızda 7-8 saniye beklettikten sonra yutun. Akşam da karabaş otu çayı için. Bu bitki başak başaktır. Bundan 7-8 adet suya atarak demleyin. Raf ömrü 1 yılı geçmemiş olması fayda sağlaması için çok önemli.

Dil yarası için kabartma tozu: Dilde ortaya çıkan yaralar için kullanılır. Kabartma tozunun ağrıyı hafifletme ve azaltma özelliği bulunmaktadır. Ayrıca, bazı enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkan iltihaplanmalara karşı oldukça etkilidir.

Nasıl kullanılır?

Bir çay kaşığı kabartma tozlu ile bir miktar ılık suyu karıştırın. Bu karışımı macunsu bir hale getirin. Hazırladığınız karışımı etkilenen bölgeye yapıştırın ve bir dakika bekleyin. Bir dakikadan sonra dilinizi ılık suyla durulayın.

Dil yarası için tuz: Dilde oluşan yaraların tedavisi için, doğal ağrı kesici olan tuzu kullanabilirsiniz. Ağrıyı ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur ve enfeksiyonu önler.

Nasıl kullanılır?

1 çay kaşığı tuzu 1 fincan ılık suyla karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra, ağzınızı bu karışımla günde 3 ya da 4 kere yıkayın.

Dil yarası için meyan kökü: Meyan kökünün iyileştirici özellikleri dil yaralarında da olumlu sonuçlar vermektedir.

Kullanımı: Bir çay kaşığı meyan kökü tozunu bir miktar su ile karıştırın ve macun haline getirin. Dilde etkilenen bölgenin üzerine koyun. Birkaç dakika yaranın üstünde kaldıktan sonra etkilenen bölgeyi ılık suyla iyice yıkayın.

Hamilelikte dil yarası: Hamilelikte ortaya çıkan dil yaralarının nedenlerinden bazıları şunlardır:

Stres: Hamile bayanlarda artan stresle birlikte dil üzerinde ülserler gelişebilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca stresten uzak durmaya gayret edin.

Sigara: Aşırı sigara içmek dilin tahriş olmasına neden olur ve boğaz ağrısı yapar. Dil yaralarını önlemek için sigarayı bırakmalısınız.

Dili ısırmak: Eğer yanlışlıkla dilinizi ısırırsanız ya da aşırı sıcak bir şey yerseniz, dilinizde yaralar ortaya çıkabilir. Ayrıca dişleri sıkmak da dil kenarlarında tahrişe ve ağrıya neden olabilir.

Tıbbi durumlar: Diyabet ve anemi gibi bazı tıbbi durumlar da dil yaralarının gelişmesine neden olabilir.

Viral enfeksiyon: Dil yaraları viral enfeksiyon nedeniyle meydana gelebilir.

Demir ve vitamin eksikliği: Dil yaraları bazen vitamin ve demir eksikliği sonucu ortaya çıkar.

Hamilelikte dil yaraları nasıl önlenir?

Hamileliğiniz boyunca dil yaralarını önlemek için işte birkaç tavsiye...

Ağız hijyeni: Herhangi bir dil rahatsızlığını önlemenin en iyi yolu ağız hijyenine önem vermektir.

Dengeli beslenme: Bazen dil yaraları vücudunuzda beslenme eksikliği nedeniyle ortaya çıkar. Dil yaralarını önlemek ve bebeğinizin normal gelişimine yardımcı olmak için mutlaka dengeli beslenmelisiniz.

Uzun süren geçmeyen dil yaraları için mutlaka tıbbi yardım alın.