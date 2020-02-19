Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Dil yarası neden olur? Dil yarası nasıl geçer? - Dil yarası tedavileri
19.02.2020 - 11:14 |

Dil yarası neden olur? Dil yarası nasıl geçer? - Dil yarası tedavileri

Pek çoğumuzun hayatında en az 1 kere yaşamış olduğu dil yarası bazen çok önemsizken bazen ise tehlikeli olabilir. Dil yaraları, ayrıca pek çok sistemik hastalığın da belirtileri arasında yer alır. Peki, dil yarası neden olur? Nasıl tedavi edilir? Dil yarasının belirtileri nelerdir? Dil yarasına sebep olan hastalıklar nelerdir? Dil yarasına ne iyi gelir? Kapanmayan dil yaraları için İbrahim Saraçoğlu da kür tarifi paylaştı. Tüm merak ettiklerinizin cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Dil yarası neden olur? Dil yarası nasıl geçer? - Dil yarası tedavileri

Dilde oluşan yaralar genel olarak dilin yanlışlıkla ısırılması ve virüs enfeksiyonu gibi etkenler sonucu ortaya çıkar. Dilde yaraların neden olduğu en belirgin belirti ise, yaranın olduğu bölgede görülen ağrı ve yanmadır.

Dil yarası neden olur?

• Gingivostomatit (viral veya bakteriyel ağız enfeksiyonu)
• Herpes simpleks enfeksiyonu
• Oral liken planus (oral kanser riskini artırabilen bir bağışıklık sistemi hastalığıdır)
• Oral pamukçuk
• Behçet sendromu (yaygın kan dolaşımı iltihabı)
• Dilin yanlışlıkla ısırılması
• Dilde oluşan yanıklar
• Bulaşıcı enfeksiyonlar
• Yetersiz ağız temizliği

Dil yarasının belirtileri nelerdir?

-Dilde lezyonlar
-Dilin altında, üstünde ve ucunda yaralar
-Dilde hassasiyet
-Dilde acı ve yanma hissi
-Dilin asidik ürünler içeren gıdalarla temasında ağrı ve yanma oluşması
Dil ve ağız yaraları tedavisi
Dil ve ağız yaraları fizyolojik etkenlere bağlı gelişmiş ise temiz ağız bakımı, düzenli diş fırçalama ve gargaralar ile kendiliğinden 5-6 gün içinde iyileşebilir. Evde kendi yöntemlerinizle de dil yarasından kurtulmak mümkün.

Dil yarası hangi şekillerde görülür?

Dilde görülen yaraların en sık rastlanan türleri şunlardır:

Aftöz Ülser: Üzeri beyaz, etrafı kırmızı ağrılı yaralardır.

Lökoplaki: Beyaz, kirli beyaz zeminden hafif yüksek, üzeri düz veya pürtüklü lezyonlardır.

Eritroplaki: Lökoplakide tarif edilen lezyonun kırmızı renkli olanıdır.

Liken Planus: Dilden kabarık morumsu lezyonlardır.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Uçuk nasıl geçer? İltihaplı uçuk nasıl kurutulur? 1 günde uçuk geçiren yöntem!

Dil yarası için bitkisel çözümler

Ağız ve dil yaralarını geçirmek için bazı doğal yöntemlerden faydalanılıyor. Eğer siz de "Dil yarasına ne iyi gelir?" sorusunun cevabını merak ediyorsanız bu yöntemleri mutlaka okuyun...

Dil yarası neden olur Dil yarası nasıl geçer - Dil yarası tedavileri

Dil yarası için İbrahim Saraçoğlu'ndan kür

İbrahim Saraçoğlu dilde kapanmayan yaralar için propolis öneriyor. Çay bardağının yarısına kadar su koyup üzerine 15 damla propolis damlatın. Bu karışımdan 1 yudum alıp ağzınızda 7-8 saniye beklettikten sonra yutun. Akşam da karabaş otu çayı için. Bu bitki başak başaktır. Bundan 7-8 adet suya atarak demleyin. Raf ömrü 1 yılı geçmemiş olması fayda sağlaması için çok önemli.

Dil yarası için kabartma tozu: Dilde ortaya çıkan yaralar için kullanılır. Kabartma tozunun ağrıyı hafifletme ve azaltma özelliği bulunmaktadır. Ayrıca, bazı enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkan iltihaplanmalara karşı oldukça etkilidir.

Nasıl kullanılır?

Bir çay kaşığı kabartma tozlu ile bir miktar ılık suyu karıştırın. Bu karışımı macunsu bir hale getirin. Hazırladığınız karışımı etkilenen bölgeye yapıştırın ve bir dakika bekleyin. Bir dakikadan sonra dilinizi ılık suyla durulayın.

Dil yarası için tuz: Dilde oluşan yaraların tedavisi için, doğal ağrı kesici olan tuzu kullanabilirsiniz. Ağrıyı ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur ve enfeksiyonu önler.

Nasıl kullanılır?

1 çay kaşığı tuzu 1 fincan ılık suyla karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra, ağzınızı bu karışımla günde 3 ya da 4 kere yıkayın.

Dil yarası için meyan kökü: Meyan kökünün iyileştirici özellikleri dil yaralarında da olumlu sonuçlar vermektedir.

Kullanımı: Bir çay kaşığı meyan kökü tozunu bir miktar su ile karıştırın ve macun haline getirin. Dilde etkilenen bölgenin üzerine koyun. Birkaç dakika yaranın üstünde kaldıktan sonra etkilenen bölgeyi ılık suyla iyice yıkayın.

Dil yarası neden olur Dil yarası nasıl geçer - Dil yarası tedavileri

Hamilelikte dil yarası: Hamilelikte ortaya çıkan dil yaralarının nedenlerinden bazıları şunlardır:

Stres: Hamile bayanlarda artan stresle birlikte dil üzerinde ülserler gelişebilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca stresten uzak durmaya gayret edin.

Sigara: Aşırı sigara içmek dilin tahriş olmasına neden olur ve boğaz ağrısı yapar. Dil yaralarını önlemek için sigarayı bırakmalısınız.

Dili ısırmak: Eğer yanlışlıkla dilinizi ısırırsanız ya da aşırı sıcak bir şey yerseniz, dilinizde yaralar ortaya çıkabilir. Ayrıca dişleri sıkmak da dil kenarlarında tahrişe ve ağrıya neden olabilir.

Tıbbi durumlar: Diyabet ve anemi gibi bazı tıbbi durumlar da dil yaralarının gelişmesine neden olabilir.

Viral enfeksiyon: Dil yaraları viral enfeksiyon nedeniyle meydana gelebilir.

Demir ve vitamin eksikliği: Dil yaraları bazen vitamin ve demir eksikliği sonucu ortaya çıkar.

Hamilelikte dil yaraları nasıl önlenir?

Hamileliğiniz boyunca dil yaralarını önlemek için işte birkaç tavsiye...

Ağız hijyeni: Herhangi bir dil rahatsızlığını önlemenin en iyi yolu ağız hijyenine önem vermektir.

Dengeli beslenme: Bazen dil yaraları vücudunuzda beslenme eksikliği nedeniyle ortaya çıkar. Dil yaralarını önlemek ve bebeğinizin normal gelişimine yardımcı olmak için mutlaka dengeli beslenmelisiniz.

Uzun süren geçmeyen dil yaraları için mutlaka tıbbi yardım alın. 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gündeminizi sorumlu olduğunuz konular meşgul edebilir. İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanmak hayatınızı kolaylaştırabilir. Daha kolay ilerleme kaydedeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmek için görünür olmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Uyum içinde olacağınız zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinize yollar bulabilirsiniz. Uğraştığınız konularda daha rahat bir şekilde bütünü görebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular siz kısmet getirebilir. Yeni yolculuklar gündeme gelebilir. Kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir gündeminiz var. Akşam saatlerinde daha duygusal olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan konular gündeme gelebilir. Siz bu konulara karşı nasıl davranacağınızı kestirebileceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz konuları fazla büyütmemeye özen gösterin. Ortak para konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Akışta kalmaya çalışmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde eşinizle ilgili konularla daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha ciddi kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde yeniden temel atmak ve sağlamlaştırmak isteyeceğiniz zamanlar var. Bugün ilgilendiğiniz konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda ciddi sorumluluklar alacağınız bir gün olabilir. Kendinizi daha çok göstermek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte organize olmak çalışma ortamını sakinleştirebilir. Bugün denge de olmak size iyi gelecektir. Yoğun çalışma temposunda başkalarından alacağınız destekler var. Kendinizi rahat ifade edebileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aşk hayatınız gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcılığınızın ön plana çıktığı zamanlardasınız. Gün içinde kendinizi çok daha rahat ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiğiniz şeyler için tüm enerjinizi harcayabilirsiniz. Görünür olmaktan zevk alacaksınız. Harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konularda yeni gelişmeler olabilir. Ev hayatınızda farklılıklar yaratmak isteyebilirsiniz. Geçmiş konulardaki fikirlerinizi daha net ifade etmeniz gerekebilir. Gün içinde kendi iç dünyanıza yönelmek isteyebilirsiniz. Güven arayışı içinde olacağınız zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde kendinizi daha derin hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yoğun ve hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve konuşmaların yoğunluğu içinde kendinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki ciddi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde dengede kalmaya ihtiyacınız olan zamanlar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde parasal konularla ilgili değişiklikler gündeme gelebilir. Bütçeleme yapmanız gerekebilir. Bazı konularda zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda daha fazla ikna edici olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi daha kolay ilerletebilirsiniz. Kendinizi rahat ifade edeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olduğu konulara karşı daha dikkatli olmanızda fayda var. Ay burcunuzda ilerlemekte. Önem verdiğiniz konular daha fazla zihninizi kurcalayabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız konulara daha fazla yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu durum sizi iç dünyanızla ilgilenmenize sebep olabilir. Olaylara karşı ani tepki vermemeye özen gösterin. Akışta kalmak sizi rahatlatacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yeteneklerinizi kullanabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili beklentileriniz için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizde parlatmak istediğiniz yanlarınız olabilir. İç uyumunuza önem verdiğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha fazla yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakSosyal fobi ve çekingenlik
Betül Yergök
Betül YergökNe istediğini bilmeyenin aşkı
Diyetisyen Fatma Sevilay Demirci Kan
Diyetisyen Fatma Sevilay Demirci KanKonfor alanı ve diyet
Uzm.Klinik Psikolog Nigar Çiçek
Uzm.Klinik Psikolog Nigar ÇiçekDistimi (Süregiden Depresyon Bozukluğu) nedir?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun Aka5 ve 8 nokta yanak dolgusu
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2020'nin gizemi
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluOperayı hayatımıza sokan adam: Recep Ayyılmaz
Asuman Korugan
Asuman KoruganZamanımı çalma
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluSevgililer Günü kıvamı
Nesrin Sürer
Nesrin SürerGüzellik sırları
En Çok İzlenen Videolar
3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifler - Çılbırlı, avokadolu, muhammaralı poşe yumurta3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifler - Çılbırlı, avokadolu, muhammaralı poşe yumurta
Peri Tozu | Botoks uygulamasıPeri Tozu | Botoks uygulaması
Saç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlerSaç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler
Hydrafacial uygulaması nasıl yapılır?Hydrafacial uygulaması nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sinirleri yatıştıran 5 içecek

Sinirleri yatıştıran 5 içecek

Dil yarası neden olur? Dil yarası nasıl geçer? - Dil yarası tedavileri

Dil yarası neden olur? Dil yarası nasıl geçer? - Dil yarası tedavileri

İshale ne iyi gelir, ne keser? İshale iyi gelen yiyecekler nelerdir? İşte "karın ağrısı ve ishal nasıl geçer" sorusunun yanıtı

İshale ne iyi gelir, ne keser? İshale iyi gelen yiyecekler nelerdir? İşte "karın ağrısı ve ishal nasıl geçer" sorusunun yanıtı

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir? İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? Yüzdeki sivilce lekelerine evde bitkisel çözüm nedir? İşte sivilce kurutucu doğal tarif...

Sıradaki Haber