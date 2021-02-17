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17.02.2021 - 13:46 |

Diş Eti Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır? Diş Eti Ameliyatları Ortalama Kaç Dakika Sürer?

Pek çok kişinin karşılaştığı diş problemlerinden bir tanesi olan diş eti hastalıkları, periodontal bölümünün uzmanlık alanıdır. Ağız bakımının doğru bir şekilde yapılamaması ve yetersiz şekilde yapılması ile ortaya çıkan diş eti hastalıklarının erken teşhis edilmesi durumunda tedavisi mümkündür. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Diş Eti Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır? Diş Eti Ameliyatları Ortalama Kaç Dakika Sürer?
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Diş eti hastalıklarının ne kadar ilerlemiş olduğuna bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Uzman diş hekiminin gerekli gördüğü durumlarda cerrahi operasyon yapılması da gerekebilir. Peki diş eti ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

Diş Eti Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır?

Diş eti hastalıklarının da kendi içinde farklı seviyeleri vardır. Aynı zamanda farklı türleri de bulunur. Bu nedenle uzman diş hekiminin muayenesi ve tetkikleri sonrasında en uygun tedavi prosedürüne karar verilmektedir. 

Erken teşhis edildiğinde diş eti hastalıkları basit tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilmekte ve hasta sağlıklı bir diş görünümünü tekrar kazanabilir. Ağız sağlığına dikkat ettiği sürece ve düzenli kontrollerini yaptırdığı takdirde, olası bir problemin tekrar etme ihtimalini en aza indirgemiş olur.

Eğer ağız kokusu, diş etlerinde kanama vb. problemler yaşanmasına rağmen periodontal alanında uzman bir diş hekimine kontrole gidilmezse diş eti hastalıkları ileri seviyeye ulaşabilir. Böyle durumlarda diş eti ameliyatının yapılması gerekli daha sağlıklı bir tedavi yöntemi olarak belirlenebilmektedir. Çünkü artık diş etlerinin dokuları zarar görmeye başlamış ve çekilmeye başlamış olacaktır.

Tekrar sağlıklı diş etleri için cerrahi bir operasyon yapılması hekiminiz tarafından uygun görülebilir. Hekiminiz tedavi süreci ile ilgili doğru kararı verebilmek için mutlaka şikayetlerinizi dinleyecek, gerekli olan tüm muayene adımlarını ve tetkikleri gerçekleştirecektir. Sonrasında elde edilen veriler doğrultusunda ameliyatla ilgili kararını verecektir.

Diş Eti Ameliyatları Ortalama Kaç Dakika Sürer?

Operasyonun yapılacağı bölge ya da bölgeler, ağızdaki diş sayısı gibi değişken durumlardan dolayı bu soruya net ve kesin bir cevap vermek doğru olmayacaktır. Diş eti ameliyatının yapılacağı bölge küçük bir bölge ise, kısa süreceği söylenebilir.

Daha geniş bölgeler için bu süre uzayabilir. Ortalama olarak 20 dakika ile 1 saat arası bir süreden bahsedilebilir. Tabii ki tüm ağız bölgesi için bir operasyon söz konusu ise, tamamı aynı gün içerisinde gerçekleştirilmeyecektir. Çünkü günlük yaşamınızı sürdürebilmeniz için temel ihtiyaç olan beslenme ihtiyacınızı da gidermeniz gerekir. Bu yüzden ameliyat kararı verildiğinde en doğru bilgileri mutlaka hekiminiz size verecektir. 

Diş Eti Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Yapılan ameliyat büyük bir cerrahi operasyon olarak nitelendirilmese de, tedavi amaçlı bir operasyon gerçekleştirilmiş olur. Bu nedenle de hassasiyet söz konusu olacaktır. Ameliyat sonrasında sıcak soğuk içecek ve yiyecek tüketimine, diş fırçalama biçimine ve sigara kullanıyorsanız ameliyat sonrasında belli bir süre sigara içmemeye dikkat etmelisiniz. Ve tabii ki hekiminizin belirttiği zamanlarda kontrollerinizi yaptırmanız ağız sağlığınız için iyi olacaktır.

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