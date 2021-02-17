Diş Eti Hastalıkları Nelerdir? Diş Eti Hastalıkları Nasıl Engellenebilir?

Toplumda genellikle en fazla şikayeti bulunan ve aynı şekilde en çok rastlanan problem; diş eti hastalıklarıdır. Diş eti hastalıklarının ilk semptomu, diş etinde bulunan kanamalar olarak tanımlanabilir. Diş etinde şekil ve renk bozukluğu, ağız kokusu gibi semptomlar daha sonra görülmekte olan semptomlardır. Diş kayıplarına neden olan diş eti hastalıkları, dikkate alınması gereken en önemli durumlardandır.

Diş Eti Hastalıkları Nelerdir?

Diş eti hastalıkları; diş eti iltihabı ile başlamaktadır. Diş eti iltihabı; yalnızca diş etini etikler. Erken önemde; diş eti kanamaları oluşarak diş eti kırmızılaşır ve hacimsel olarak büyür. Erken dönemlerde rahatsızlık çok fazla değildir. Diş eti iltihabı tedavi edildiğinde diş etlerindeki iltihap ortadan kalkıp iyileşme söz konusudur.

Periodontitis; diş eti hastalıklarının ilerleyen dönemleri için ortaya çıkan hastalıklara verilen isimdir. Diş etiyle beraber dişlere yardımcı olan başka dokularda hasarın oluşmasına neden olur. Periodontal cep; diş ile diş eti arasında oluşmaktadır. Bu durumun varlığı; enfeksiyonun yerleşmesini ve hastalığın daha fazla ilerlemesini basitleştirir. Rahatsızlığın ilerlemesiyle dişler sallanır.

Diş Eti Hastalıkları Nasıl Engellenebilir?

Diş eti hastalıklarının engellenmesinde en önemli konu, bireyin kendisine düşer. Diş eti sağlıklı olabilmesi adına günlük ağız bakımıyla bakteri içerikli diş plağının uzaklaştırılması önemlidir. Diş doktoruna belli aralıklar ile gidilmesi oldukça önemlidir.

Günlük ağız bakımı; diş taşlarının oluşumunu en aza indirse de tam anlamıyla engellemeyebilir. Diş ipliği, diş fırçası ya da başka temizlik araçlarıyla ulaşmayan yerlerin diş doktoru açısından değerlendirilmesi mevcut olan diş taşının ya da diş plağının uzaklaştırılması bakımından gereklidir. Bu yüzden de 6 ayda bir defa diş doktoru kontrolü, gerekmesi halinde diş taşı temizliğinin yapılması ve diş hekimi açısından dişlerin nasıl fırçalanması hakkında bilgilerin alınması oldukça önemlidir.

Bunların yanı sıra özellikle yeni çıkarılmış diş fırçaları, ara yüz fırçaları, diş ipleri, ağız duşu, ağız gargarası gibi türlü ve amacına uygun olan ağız bakım ürünleri diş etlerinin temizlenmesi bakımından çok önemlidir. Ağız ve diş sağlığı bakımından bu tür uygulamaların yanı sıra diş doktoru gözetimi mutlaka yapılmalıdır.