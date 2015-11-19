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19.11.2015 - 09:57 |

Dış gebeliğin teşhis ve tedavisi

Özel Çamlıca Medicana Tıp merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı; tanısı geç konulan dış gebeliğin tehlikelerine karşı uyarıyor

Dış gebeliğin teşhis ve tedavisi
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Adet gecikmesi, düzensiz lekelenme tarzı vajinal kanama ve karın ağrısı gibi belirtiler veren dış gebelik, bazen de çok sinsi seyrederek hiç belirti vermeyebiliyor. Dış gebelik hakkında bilgi veren Özel Çamlıca Medicana Tıp merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı; tanısı geç konulan dış gebeliğin tehlikelerine karşı uyarıyor

Gebeliğin, normal yerleşim yeri olan rahim içi yerine başka bir yerde, sıklıkla fallop tüpünde yerleşmesi ve burada gelişmesi sonucu oluşan normal dışı bir gebelik durumu "Dış Gebelik" dir. Rahim içine geçişi geciken döllenmiş yumurta dış gebelik şeklinde gelişir. Bunun sebepleri:

1) Mekanik sebepler

Tüpe ait geçirilmiş ameliyatlar sonrası tüp cidarının bozulması sonrası oluşan gebeliklerde, pelvik bölgeye ait geçirilmiş enfeksiyonlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarda, özellikle tüplerin enfeksiyonu (salpenjit) sonrası tüpün iç yüzeyinin hasarlanması sonucu kısmen veya tamamen tıkanması sonrasında oluşan gebeliklerde dış gebelik ihtimali artar. Apandisit ve yumurtalık ameliyatı sonrası oluşan karın içi yapışıklıklar nedeniyle dış gebelik oluşabilir. Tüpün yapısal anomalilerinde de oluşabilir.

2) Fonksiyonel (işleve bağlı) sebepler

Tüplerin hareketinde değişme: Sadece progestin içeren doğum kontrol hapları, ertesi gün hapları ve yumurtlama tedavileri, sigara dış gebelik riskini iki kat artırır. Vajinal duş

3) Kısırlık ve yumurtlama tedavileri

4) Korunma yönteminde başarısızlık

5) İleri yaş

Dış gebelik yaşadığımızı nasıl anlarız?

Dış gebelik çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Belirtiler adet gecikmesi, düzensiz lekelenme tarzı vajinal kanama ve karın ağrısıdır. Bazen çok sinsi seyrederek hiç belirti vermeyebilir. Hasta gününe yakın adet olabilir ve geç dönemde tüpte hasar ve kanama varsa karın içi kanamaya bağlı olarak hastada ani gelişen şiddetli karın ağrısı ve yaygın hassasiyet gibi ciddi bir tablo ile ortaya çıkabilir. Bu durumda kan basıncı düşerken nabızda artış izlenir. Hastada halsizlik, baygınlık hissi ve göz kararması gelişir. Hastaların yüzde 25’inde şok bulguları görülebilir.

Dış gebelik ne kadar süre devam eder?

Tanı konulmamış dış gebelik, yerleşiği yerde büyüyemeyeceği boyuta geldiğinde dokuda yırtılma ve karın içi kanama olup, akut tablo ortaya çıkarana kadar veya tanı konulduysa medikal veya cerrahi tedavi olana kadar devam eder. Nadir olarak ta kendiliğinden gerileyip vücut tarafından ortadan kaldırılır.

Dış gebelik tekrarlar mı?

Dış gebeliğin tekrarlama şansı etkilenmiş tüpün onarılmasından ya da alınmasından bağımsız olarak yüzde 10 civarındadır.

Dış gebelik geçiren kişi bir sonraki hamileliğinde nelere dikkat etmelidir?

Enfeksiyonlardan korunmalı, sadece progesteron içeren doğum kontrol hapları ve ertesi gün hapları kullanmamalı, korunma yöntemi olarak rahim içi araç (spiral ) kullanmamalıdır.

Dış gebelikte en büyük risk nedir?

Dış gebelik tanısı geç konulur ve dış gebelik bulunduğu yerden yırtılma olursa, karın içi kanama oluşur. Hastada halsizlik, baygınlık hissi ve göz kararması gelişir. Hastaların yüzde 25’inde şok bulguları görülebilir. Bu, hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur.

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