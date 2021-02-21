Diyabetik Ayak Nedir? Diyabetik Ayak Bakımı Nasıl Yapılır?

Şeker hastalarının beşte birinde yaşamlarının belli dönemlerinde ayakta geçmeyen ülser, yara ya da enfeksiyon gelişmektedir. Bu durumlar iyi bir şekilde tedavi edilmediği zaman ayağın kaybına kadar ulaşabilir. Diyabetik ayak tedavisi, pek çok uzmanlığı barındıran yaklaşıma ihtiyaç duyar.

Diyabetik Ayak Nedir?

Diyabetik ayak; diyabetin uzun sürmesine veya kan şekerinin kontrolün dışına çıkmasına bağlı şekilde ayakta kronik yaraların gelişmesidir. Diyabet ayak hastalığı; kılcal damarları etkileyip sinirlerde enflamasyona veya damarlarda enflamasyona neden olur. Diyabetik ayak hastalarında; hem vaskülopatiye hem de nöropatiye bağlı şekilde ayaklarda yara gelişir.

Normal kişilerde uygun tedavi ile kısa zamanda iyileşecek basit bir tırnak batması tarzındaki hastalıklar, diyabet hastalarında diyabetik ayak ülserine dönüşebilmektedir. Şeker hastalarının ayaklarında; his kaybı, yanma, uyuşma, ayakta terlemenin oluşmamasıyla kuruluğun meydana gelmesi, topuk çatlamaları varsa sinir enflamasyonu veya damar enflamasyonundan şüphelenmek, diyabetik ayak yarası gelişmeden de gereken önemlerin alınması gerekir.

Diyabetik Ayak Bakımı Nasıl Yapılır?

Diyabet hastalarının genellikle ayakları kurudur. Kuru ayaklarda çok sık şekilde topuk çatlaması meydana gelir. Meydana gelen bu çatlaklardan içeri giren mikroplar; kan akımının bozulan ayaklarda çok daha kolay ve ciddi enfeksiyonları oluştururlar. Bununla beraber diyabetik ayak enfeksiyonları meydana gelir.

Ayakta meydana gelen terlemeler, yara gelişmesine yatkınlığı oluşturur. Bu yüzden ayaklar günlük şekilde sabun ve ılık suyla yıkanmalı, iyice kurulanmalıdır. Nemlendiren kremler kullanılarak gelişecek çatlaklar da engellenir. Parmak arasına nemlendirici kremlerin uygulanmaması gerekir. Bu bölgeler nemli kaldığı takdirde mantar hastalığı gelişmektedir. Bu ise ilerleyen diyabetik ayak yaralarına neden olabilir. Diyabetik ayak bakımı konusunda tırnakların bakımı oldukça önemlidir. Tırnakların uzun bırakılmaması ve tırnak batmasına neden olacak şekilde tırnaklar kesilmemelidir.

Diyabetik ayak bakımında; ayakkabı ve çorap tercihine de dikkat etmek oldukça gereklidir. Pamuklu veya dikişsiz çorapların seçimi yapılmalıdır. İçinde yama bulunan ve ayağa büyük gelen çoraplar giyilmemelidir. Çorapların her gün değiştirilmesi, hassas ayakların tahriş olmayacağı sabunlarla yıkanmalıdır. Parmak arası terlikler, sivri burunlu, yüksek topuğu bulunan ayakkabı tercihi yapılmamalıdır. Bununla beraber ayağa büyük veya küçük olan ayakkabılardan kaçınmak gerekir. Yumuşak bez veya deri ayakkabı seçimi yapılarak, plastik ayakkabılardan uzak durulmalıdır. Ayakkabının vurmasına karşı bireye göre özel ölçüler alınıp diyabetik hasta ayakkabısı tercih edilebilir.