Diyabetli annelerin bebeklerinde hastalık riski

Diyabet hastası annelerin bebeklerinde fazla glikoz yüklenmesine bağlı olarak irileşme meydana gelebildiği, bu bebeklerde birçok hastalığın ortaya çıkabildiği bildirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca İmir Yenicesu, diyabetin gebelikte arttığını, bu hastaların hamileliğinin kötüye gidebildiğini söyledi.

Diyabetli annenin gebeliğinde insülin salgılanmadığını ya da salgılanıp diğer organlara etki etmediğini belirten Yenicesu, kan şekerinin yüksek olduğunu söyledi. Yenicesu, annede insülinin etkisiz olduğu durumlarda, vücutta bol miktarda glikozun kanda dolaştığını aktararak, ”Bu glikoz kordonlar ve plasenta yoluyla bebeğe geçer. Bebekte kısa süre sonra bol miktarda insülin ve beraberinde bol miktarda büyüme hormonu salgılanır. Büyüme hormonu nedeniyle bebekte yağ dokusu fazlalaşır ve buna bağlı olarak iri bebek dediğimiz makrozomik bebekler doğar” ifadelerini kullandı.

Annenin diyabeti kontrol altında tuttuğu durumlarda iri bebek sorunuyla karşılaşılmadığını bildiren Yenicesu, ”Kadının kontrolsüz bir diyabeti varsa ve kan şekeri yüksekse makrozomi denilen 4 bin gramın üzerinde yani 5-6 kiloya kadar bebekler doğabilmekte” dedi.

Doç. Dr. Yenicesu, diyabetli annenin iri bebeği olacağı için doğum sırasında da sıkıntılar yaşayacağını belirterek, ”Diyabetli kadında iri bebek varsa mutlaka sezaryenle alınmalı. Özellikle iri bebeklerin üst bölgesinde yağlanma daha fazla olduğu için omuz takılmasına sebep olur ve bebek bu yüzden doğum travmaları yaşayabilir hatta ölebilir” diye konuştu.

Bu bebekler doğumdan sonra hemen beslenmeli

Diyabetik annenin bebeğinin doğduktan sonra da birçok sorunla karşılaşabileceğini vurgulayan Gonca İmir Yenicesu, şunları kaydetti:

”Diyabetik annenin bebeğinde birçok metobolik veya fonksiyonel hastalıklar hatta anomaliler olabilir. Kalp anomalileri, böbrek anomalileri, bunların dışında bebekte hipoglisemi gelişebilir, solunum yetmezliği ile doğabilir. Bu bebekler erişkin yaşa kadar takip edilmeli. Çünkü bazı diyabetlerin genetik geçişli tipleri vardır. Diyabetik gebeliklerde aynı zamanda gebelik sıvısı fazla olur bununla birlikte plasenta dediğimiz bebeğin eşi de büyüktür ve bu nedenle bebekte ve annede sorunlar yaşanabilir.”

Yenicesu, bu konuda kanıtlanmış verilerin olmadığını ancak doğumdan sonra genlere bağlı olarak bebekte obezite gelişebileceğini, bu bebeklerin obeziteye daha eğilimli olduğunu belirtti. Diyabetli anneden doğan bebeklerin çok erken beslenmesi gerektiğini dile getiren Yenicesu, çünkü bu bebeklerin iri ve kan şekerlerinin düşük olduğunu söyledi. Kısa zamanda doyurulmayan bebekte riskli durumlar gelişebileceğini aktaran Yenicesu, anne ve bebekte riskli durumların gelişmemesi için diyabetli annenin sık sık kontrole gitmesi gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Yenicesu, annede kan şekeri regülasyonu, bebekte de doğumsal bir sakatlık olup olmadığının tespiti için anomali taraması yapılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.