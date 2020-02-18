Konfor alanı kişinin kendini güvende hissettiği ve düzenini bozmak istemediği alan olarak tabir edilebilir.

Herkesin konfor alanı farklı olabilir.

Bu kimi için, işyerinde sorumluluk almaktan kaçmak kimi için ise spora başlamak olabilir.

Bugün diyete başlamak ve konfor alanı ilişkisini inceleyeceğiz.

Diyete başlamak istiyorsunuz ama kafanızda soru işaretleri var, sürekli erteliyorsunuz. Bu konfor alanı dışına çıkamamak sebebiyle olur.

Sonrasında karar verip başlamak konfor alanı dışına çıkmak için bir adımdır

Konfor alanı dışına çıktığımızda korku alanına geçeriz. Burada içinizden ve etraftan türlü türlü sesler gelmeye başlar. Kendinizi sürekli bahane üretirken bulursunuz. Yemek yemeyi çok sevdiğinizi, spor yapmaya vaktiniz olmadığını söyler durursunuz .Eğer bahaneleri aşar ve başladığınız yolda devam ederseniz korku alanından çıkabilirsiniz. Eğer aşamaz ve vazgeçerseniz tekrar konfor alanına dönerseniz ve başladığınız yerden bir adım öteye gidememiş olursunuz.

Fakat bahaneleri aşar yeni alana geçerseniz işte orası öğrenme alanıdır.

Kendinize yeni bilgiler katacağınız bahanelerden sıyrılmış bakış açısıyla hayatınıza devam ettiğiniz bu alanda yeni beslenme bilgileri öğrenebilir, ideal kilonuza ulaşmanın size nasıl yeni bir konfor alanına ulaştırdığının farkına varabilirsiniz. Yemek yemenin keyifli olduğunu fakat porsiyon kontrolü ile çok daha keyifli hale geldiğini öğrenebilirsiniz. Başka bir öğrenme alanı ise spor için olabilir. Belki de bugüne dek denediğiniz spor aktiviteleri sizin için uygun değildir ama deneyerek en sevdiğinizi bulmuş olabilirsiniz.

Öğrenme alanına geçtiğimizde artık gelişme alanına gelmişizdir. Gelişim alanınıza ulaştığınızda önceki konfor alanınızın çok daha büyük bir alanına sahipsinizdir. Hayatınızda yapmaktan keyif aldığınız bir spor aktivitesi vardır. Bahaneler ürettiğiniz aktivite sizin yeni konfor alanınız olmuştur. Sağlıklı beslenerek sağlıklı bir bedene ulaşmanın hazzı artık sizinledir.

Unutmayın limandan uzaklaşmayan gemiler asla gerçek işlevlerini yerine getiremez.

Sizin bu hayatta gerçekten amacınız ne onu bulun ve onun için sınırları zorlayın.

Fatma Sevilay Demirci Kan

Diyetdem Beslenme ve Danışmanlık Merkezi Kurucu Diyetisyeni