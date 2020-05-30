Covid-19 Pandemisi ile #Evdekal çağrısına uyan Türkiye, evinde sakin bir hayat yaşamaya çekildi. Kendimizi Korona Virüs’ünden koruyalım derken, mutfak ve buzdolabımızla aramızda olan sosyal mesafeyi bir hayli azalttık. Uzun alışveriş listeleri ile marketlere hücum ederken, abur cubur beslenmeyi maalesef iyice alışkanlık haline getirdik. Bir de bunun üzerine hareketsiz yaşam eklenince, pantolonların düğmelerinin zor kapandığından şikayetçi olmaya başladık. İki aylık gönüllü karantina boyunca, ülkece kilo aldık ve önlem almazsak daha da kilo alacağız gibi görünüyor. Bu nokta da, uzman bir diyetisyenden yardım almak en mantıklı yöntem olacaktır, ama korona salgını varken diyet için hastaneye gitmek ister misiniz?

Karantina sürecinde, evden çalışma modeline en iyi uyum sağlayan sağlık personellerinden biri de diyetisyenler oldu. Halihazırda, bulundukları şehirlerde diyetisyen kliniğine gelmeye vakit bulamayanlar için yapılan online diyet, bu aralar çok popüler. Hastaneye ya da özel diyetisyen kliniklerine gitmek istemeyen danışanlar, sağlıklı bir bedene kavuşma yolunda online diyet ile ilerleme yoluna gidiyorlar.

Online Diyet Nedir? Ben de uzaktan diyet yapabilir miyim?

Diyetisyen Tuğçe Sert, son zamanlar da kendinden iyice bahsettiren online diyet programı hakkındaki soruları cevaplıyor. Binlerce online diyet danışanı ile başarılı sonuçlar alan ünlü diyetisyen, talebin karantina ile 3 kat daha arttığını belirtiyor. Online diyet, basitçe anlatmak gerekirse size özel sanal beslenme danışmanı ile diyet yapmaktır. Bizler kendimize, online diyetisyen diyoruz. Ataşehir’de kendi diyet kliniğime gelemeyen ama benimle çalışmak isteyip mesafe ya da zaman engelinden randevu alamayan danışanlarımın tercihi benimle uzaktan diyet yapmak oluyor. Aslında kliniğime gelip yüz yüze diyet yapmaktan hiçbir farkı yok, çünkü bütün diyetlerim kişiye özel ve başarı odaklı.

Online Diyet Programın İşleyiş Süreci;

Danışanlarımın doldurmasını istediğim, ayrıntılı sorular ile hazırlamış online diyet formum var. Bu formu dolduran danışanım hakkında bilgilere, kilo probleminin gerçek sebebine, beslenme alışkanlıklarına ve diyet planlamam için gerekli bilgilere sahip oluyorum.

Ardından aile hekimi ya da dahiliye doktorunun incelemiş olduğu, kan tahlillerini ve tanı raporunu rica ediyorum danışanımdan.

Sonrasında, online diyet danışanımın evindeki tartı ile başlangıç kilosunu kaydedip bana tartı fotoğrafını atmasını istiyorum. Akabinde, mezura yardımı ile göğüs, bel, kalça ve kol ölçülerini kaydediyoruz.

Danışan tarafından gerekli bütün bilgiler alındıktan sonra, diyet planlama sürecine geçiyoruz. Ben danışanlarımı haftalık takip etmeyi tercih ediyorum ve her hafta hedefimize göre diyet planlamasını yapıp, diyetimizi değiştiriyorum.

Online diyet planlaması yaparken, danışanım ile WhatsApp üzerinden sürekli iletişim halinde oluyoruz. Aslında listeyi beraber planlıyoruz diyebilirim. Burada amaç, Diyetisyen Tuğçe Sert ile diyet yapıp, kilo vermek değil. Ben, danışanlarıma kendi metabolizmalarına en uygun beslenme planlamasını hazırlayıp, bunu nasıl sürdürebileceklerini öğretiyorum. Bu çalışmanın en güzel meyvesini, verdiği kiloyu uzun yıllar koruyan danışanlarımdan alıyorum ve beni çok mutlu ediyor.

Sadece Diyet Listesi değil, Danışanlarıma Doğru Beslenmeyi Öğretiyorum

Diyet yapmak sadece liste paylaşıp, 2 kibrit kutusu peynir, avuç içi kadar haşlanmış hindi eti ya da ara öğünde 3 badem, 2 kayısı.. vb. yazmak değil. Burada bir bilim var, bizler bu mesleğin eğitimini aldık. Nasıl hepimizin parmak izi birbirimizden ayrı ise, beslenme şeklimiz ve gıdaların vücudumuza olan tepkisi de tamamen farklıdır. Bu yüzden bütün meslektaşlarım, “Diyeti, Diyetisyen Yazar!” ya da “Diyet, kişiye özel olmalıdır.” diyor. Bunun bir çok sebebi var, örneğin insülin direnci olan bir danışana düşük glisemik indeksli bir diyet, PCOS olan bir danışana hastalığına özel besinler içeren bir diyet, diyabeti olan bir danışanıma diyabetik bir diyet, tüp mide ameliyatı geçirmiş başka bir danışanıma, ameliyat sürecine göre diyet planlaması yapıyorum.

İşte bu gibi durumlar da, nasıl kişiye özel bir diyet ile çalışılması gerektiğini düşünebiliyorsanız, kendi beslenme planınızda size özel planlanmış bir diyet olması gerektiğini anlamalısınız.

Bu yüzden, danışanlarıma beslenme planı çıkarırken beraber iletişim halinde oluyoruz. Genellikle 3 aylık online diyet paketi alan danışanlarımla çok verimli ve doğru beslenmeye dair her gün konuşuyoruz. Böylece danışanlarım, kendi kendine artık diyet yapabilen biri hale geliyor. Bunun en güzel meyvesi, verdiği kiloları uzun süre koruyup, yaşam şekline çeviren danışanlarım oluyor.

Yurtdışındaki Türk Vatandaşlarımız için en iyi yol Online Diyet

Yurt dışında yaşadığınız zaman, o ülkede sağlık hizmeti almak bazen büyük bir problem olabiliyor. Kimi zaman aşırı pahalı oluyor, kimi zaman da ülkemiz ile kıyaslanmayacak derece yetersiz kalıyor. Bunun gözle görülür örneğini, tam da Covid-19 ile savaşta gördük. Amerikan sağlık sisteminin bozukluğu hepimizi düşündürürken, Avrupa’nın yetersiz kalması bizi çok şaşırttı. Hal böyle olunca, kilo vermek isteyen danışanlar da ikamet ettikleri yerlerde uygun bir diyetisyen bulamıyorlar. Konuşulan dil ne kadar aynı olsa da, yemek yemek bizim kültürümüzün ana taşlarından birisidir. Hal bu olunca, farklı bir kültürden birisinin damak zevkinize uygun olmayan bir liste planlaması, hiç mantıklı değil. Bu yüzden, online diyet paketlerime yurtdışından talep çok yoğun. Amerika, Almanya, Hollanda, İtalya, Avusturalya, Avusturya, Rusya.. Türkler her yerde ve Dünya’nın her yerinden danışanlarım var.

Hasta Demiyoruz, Onlar Bizim Danışanımız

Diyetisyenler olarak, bizim doktorlar gibi hastalık tanı ve tedavi yetkimiz yok. Bizler, doktorların sevki ile bireylerin beslenme planlarını düzenleyip, sağlık problemi yaşamadan önlem almaya çalışıyoruz. Basit bir örneklendirme vermek gerekirse, şeker hastalığı olan bir danışanımız hastalığının tedavisi için doktorundan ilaç tedavisi görüyor ve akabinde önleyici yöntem olarak kilo vermesi gerektiğini öneriyor. Bu noktada, endokrin hekimin sevki üzerine danışanımız ile çalışmaya başlıyoruz ve diyabetin ana sebeplerinden biri olan kilo problemini beraber çözmeye çalışıyoruz.

Online Diyet Sektörü Daha da büyüyerek, Devam Edecek

Bütün meslek grupları gibi, diyetisyenlik de yeni bir evreye girdi. Bu sürece en güzel şekilde ayak uydurmak adına, diyet hizmetlerinin %70’nin online olarak uzaktan takip edileceğine inanıyorum. Geriye kalan kısım ise, yerinde tedavi gerektiren hastalıkların beslenme kontrolü şeklinde olacak. Kanser ile mücadele eden bir kemoterapi hastasına, online diyet ile hizmet vermemiz gayet verimsiz olacaktır haliyle.

Durum böyle olunca, danışanlarımız evlerinin rahatlığında her zaman bir mesaj uzakta bir diyetisyene sahip olacaklar. Aslında bunu düşündüğünüzde harika bir hizmet, sanal bir diyetisyene sahip olmak, dilediğiniz zaman popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden konuşabilmek, bence diyet hizmetlerinin çehresini değiştirdi.

Diyetisyen Tuğçe SERT

https://www.instagram.com/diyetisyentugcesert