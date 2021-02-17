Diz Kapağı Kayması Neden Olur? Diz Kapağı Kayması Nasıl Tedavi Edilir?

Özellikle diz dokusunda meydana gelen herhangi bir sorundan ya da kasların zayıflamasından diz kapağı kayması oluşabiliyor. Günlük yaşamda önemli oranda etkileyen ve zamanla daha ciddi boyutlara ulaşabilecek bu rahatsızlık için, mutlaka zamanında gerekli Tedavinin uygulanması gerekir.



Diz Kapağı Kayması Neden Olur?



Bacağın ön kısmındaki diz bölümünde üçgen şeklinde bulunan bölgeye diz kapağı denmektedir. Özellikle dört başlı tendon ile beraber alt kısımdaki kaval kemiğine bağlı şekilde bir yapıya sahiptir. Dizin hareketi ile beraber aşağı yukarı hareket eden bir yapıdır. Bu bağlamda belli başlı bazı nedenler diz kapağının kaymasına sebebiyet verebiliyor.



- İlgili bölgedeki kasların önemli oranda zayıflaması

- Diz dokusunda meydana gelen problemler

- Sporcu yaralanmaları

- Alınacak ani darbeler



Genel olarak bu gibi sebeplerden dolayı diz kayması meydana gelebilmektedir. Önemli olan bu sorunları yakın zamanda müdahale etmek ve kısa bir süre içerisinde sorunlara çare bulmaktır.



Diz Kapağı Kayması Nasıl Tedavi Edilir?



Hastalığın derecesine bağlı olarak diz kapağı kayması tedavi yöntemleri, uzman doktor kontrolü altında ele alınır. Özellikle egzersiz, fizik tedavi ve korse gibi yöntemler öncelik içerisinde yer alır. Tabii bunların etkili olmadığı durumlarda cerrahi yöntem ön plana çıkar. Özellikle erken dönemde tedavi yöntemleri sayesinde, kıkırdak dokusunu güçlendirmek ve ağrıları azaltmak ama şey ilaç tedavisi ile egzersiz programları önemli bir yer tutar.



İlerlemiş vakalar söz konusu olduğunda ise kıkırdak dokusu ameliyat yöntemi ile temizlenir ve diz kapağı yerine oturtulur. Böylece ameliyatın durumuna bağlı olarak 3 veya 4 gün içerisinde hasta yeniden günlük yaşantısına dönüş yapabilir. Gerekli olduğu durumlarda diz protezi de uygulanan yöntemlerden biridir.



Diz Kayması Belirtileri Nelerdir?



Bu rahatsızlık konusunda en merak edilen konular içerisinde diz kaymasının belirtileri geliyor. Özellikle bu belirtileri baştan tespit etmek ve buna göre tedavi yöntemleri ele almak büyük öneme sahiptir.



- Diz kapağı bölgesinde şişme

- Ağrılar

- Dizin hareketi sırasında kilitlenme

- Hareket esnasında gıcırdama sesi

- Çıtlama sesi

- Dizin kontrolsüz bükülmesi

- Dizin kişiyi taşıyamaz noktaya ulaşması



Bu ve benzeri durumlar günlük yaşam içerisinde ortaya çıkabilecek olası belirtilerdir. Mutlaka belirtiler takip edilmeli ve buna bağlı olarak, uzman bir doktor kontrolü altında tedavi yöntemleri ele alınmalıdır.