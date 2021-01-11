Günümüzde bazı fizyolojik sebeplerden ötürü çocuk sahibi olamayan bireyler için aşılama tedavisi uygulanmaktadır. Bu isteklerinin gerçekleşmesi için gelişen tıp ve teknoloji ile aşılama yöntemi bulunmuştur. Tabi aşılama tedavisi görmek isteyen bireyler için aşılama ne zaman yapılır sorusu elbette ki akıllara gelmektedir.

Aşılama tedavisi ne zaman yapılmaktadır?

Tedaviye başlama zamanımız regl döneminin ikinci veya üçüncü gününe denk gelmektedir. Çünkü burada amaç yumurtalıkların uyarılmasıdır. Eğer mümkünse bir ya da iki yumurtanın gelişip olgunlaşması sağlanır. Bu gebelik ihtimali açısından çok önemlidir. İhtimali arttırır. Ardından gelişip büyüyen yumurta takip edilerek uygun tedavi ve bakımlar uygulanır. Aşılama tedavisi regl ile başlar ve yaklaşık iki hafta sürer. Bu süreçte ultrason ile yumurta kontrol edilmelidir. Yumurtanı olgunlaşması, büyümesi belirlenmelidir. Yumurta uygun şekilde büyüdükten sonra çatlatma iğnesi enjekte edilir. Bu enjeksiyondan 36 saat sonrasında alınan spermler rahimin içine bırakılır. İşlem böylece gerçekleşmiş olur.

Aşılama tedavisi tam olarak nasıl yapılır?

Aşılama tedavisinin basamak ve yöntemleri vardır. İlk olarak kadın için uygun tedavi yöntemleri seçilir. Bu tedaviye başlamadan önce kadına mutlaka bir fiziki muayene yapılmalıdır. Boyu, kilosu, beden kitle indeksine bakılmalı ve gebelik için uygun mu değil mi anlaşılmalıdır. Erkeklerde ise fiziki kontrolün yanı sıra alınan spermlerinin kalitesi, hareketliliği ve hızına laboratuvar ortamında bakılmalıdır. Bazı testler yapılarak bu basamaklar geçilir. Anne adayına yumurtalarının gelişip, olgunlaşması için hormon tedavisi yapılır. Olgunlaşma sonunda yumurtanın çatlaması için iğne yapılır, çatlayan yumurtaya spermler enjeksiyon yöntemi ile rahime bırakılır. Döllenme olayı gerçekleşir ise işlem başarılı olmuş demektir.

Aşılama tedavisi hangi bireylere uygulanmaktadır?

Aşılama düzenli bir cinsel yaşamı olan fakat gebe kalamayan kadınlara uygulamaktadır.

Tam olarak kime uygulanacağı konusuna bakarsak bu kişilerde;

-Hormondan kaynaklı sebepler.

-Erkeklerde sperm azlığı, hareketsizliği, kalitesizliği.

-Kısırlık.

-Cinsel yaşamda işlevsizlik.

-Kadınlarda yumurta üretiminde sıkıntı olması.

-Kadınlarda cerrahi ile tuba tüplerinin alınmış olması.

-Bazı genetik geçişli hastalıklar.

Yukarıda sıraladığımız sebeplerden herhangi biri ile karşı karşıyaysanız aşılama tedavisine yönelip çocuk sahibi olabilirsiniz.

Aşılama ne kadar başarılı olmaktadır, yan etkileri var mı?

Tedavinin hangi derecede başarılı olması bireylerin tedaviye başlamasında büyük rol oynamaktadır. Döllenme olayı gerçekleştikten sonra çoğu aşılama işlemi başarılı sayılmaktadır. Aşılamanın başarı oranı gelişen teknoloji ile büyük oranda artmıştır. Bu artış ülkemizde de giderek artmaktadır. Ayrıca ilk aşılama denemesindeki başarı oranı ikinci aşılama oranına göre yüksektir. Tabi bu aşılama işlemindeki başarılı sıralamalar kişiden kişiye değişmektedir.

Kimi ilk denemede çocuk sahibi olur iken kimisi ise üçüncü denemesinde çocuk sahibi olabilir. Yan etkinin olup olmadığı konusuna gelirsek bunlar; uygulamadaki ilaçların etkisi ile İştahsızlık, baş ağrısı bulantı, halsizlik, işlem sonrasında hafif kramplar sık görülen etkilerdendir. Nadir görülen etkiler arasında ise yapılan işlem steril değilse rahim enfeksiyonları ile karşılaşılabilir.

Aşılamada zaman kavramının önemi

Aşılamanın tedaviye uygun bir seyir göstermesi için zamanlama çok önemlidir. Gerek yumurtayı olgunlaştırmak gerek ise olgunlaşan yumurtaya uygun zamanda çatlatma iğnesini vurmak önemlidir. Daha sonra ise olgunlaşan yumurtaya uygun zamanda spermler enjekte edilmelidir. Eğer tüm bu işlemler zamanında uygulanmaz ise başarılı bir aşılama elde edilmez. Zamana dikkat ederek uygulanan aşı ile çocuk sahibi olabiliriz. Zamanlamanın her şeyde olduğu gibi aşılamadaki önemi de büyüktür. Ayrıca aşılamada zaman gebe kalma olasılığını büyük oranda yükseltir. Zamanlama yumurtanın yaşama süresi için önemli bir etkendir.

Doç. Dr. Aydın Köşüş

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

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