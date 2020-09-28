Doğum paketleri sizlere uygun fiyat avantajları sunuyor

Her geçen gün pahalılaşan hayat şartlarında farklı ihtiyaçlar için normalin üstünde bütçeler ayırmak durumunda kalabiliyoruz. Bu ihtiyaçlar farklılık gösterse de netice itibari ile yaşamı idame ettirmek için önem arz eder. Hatta en tabi harcamalardan biri olan doğum masrafları da bu sınıftandır.

2020 yılında gerçekleşecek doğumlar için de normalin üstünde harcamalar yapmak mümkün olabiliyor. Bu makalenin konusu da doğum masraflarını bir nebze hafifletecek ve yol gösterecek bir rehber sayılabilir. Sadece fiyat performans hususunda değil, aynı zamanda doğum paketleri, içerdiği hizmetleri, nasıl bir öneme sahip olduğundan ve doğum paketi hizmeti sunan hastanelerden bahsedecektir.

Doğum paketleri fiyatları hastaneye, doğum şekline ve tercih ettiğiniz hastaneye veya doktora göre değişir. Doğum paketlerinin içeriği oldukça değişkendir. Bu nedenle doğum paketi düşündüğünüzde doğum paketi fiyatları yanında mutlaka doğum paketinin içeriğini de sorgulayınız.

Doğum Paketi Nedir?

Sözü geçen bu hizmet; genellikle özel hastaneler yahut sigorta şirketleri vasıtası ile doğum yapacak müşterilerine sundukları bir hizmet türüdür. Bu hazırlanan hizmet paketinin temel gayesi ise doğum masraflarını karşılamaktır.

Örneğin hamile bir bayanın hamile kaldığı andan itibaren yapılması gerekenler ve olacak masraflardan tutup doğum sonrası meydana çıkacak masraflara kadar, hatta kimi doğum paketlerinde bebeğin fotoğraf albümünün oluşturulmasına kadarki tüm etaplarını kapsayabiliyor.

Sunulan hizmetler sigorta şirketleri ve özel hastanelerde değişiklik gösterse de bu hizmetlerden bazıları; gebelik döneminde yapılan testler, muayene ücretleri, doğum fiyatları, doğum sonrası hizmetler gibi birden fazla hizmeti kapsamakta ve doğum yapacak anne adayı müşterilerine kolaylık sağlamakta, yardımcı olmaktadır.

Sunulan bu hizmetlerden asıl maksadın doğum yapacak anne adaylarının özel hastanelerde daha makul ve hesaplı fiyatlar ile muayene olmaları ve doğum yapmalarıdır. Aynı zamanda doğum paketleri sayesinde doğum yapacak hamile annenin sağlığı korunmaktadır. Doğum öncesinde gebelik takibi , doğum esnasında ve doğumdan sonra yapılması gereken tüm kontroller, testler ve tedbirler uygulanmaktadır. Doğum paketlerinin bir başka açıdan ele alınması ise bebek sağlığının da korunuyor olmasıdır. Bebek açısından ise doğumdan hemen sonra uzman doktorlar ve ebeler eşliğinde tüm sağlık tedbirleri ile bir doğum sonrası işlemlerini yerine getiriyorlar.

Doğum Paketlerinin Avantajları Nelerdir?

İlk defa 2010 senesinde Ankara’da bulunan bir sigorta şirketi tarafında faaliyete geçirilen: hamileyken de doğum sağlık sigortası alabilme imkanı sunulmuş oldu. Doğum paketleri avantajlarının anlaşılması için 2010 yılından öncesinde yani bu tür hizmetlerin sunulmadığı dönemlerde ücret tespitlerinde ne gibi sorunlarla karşılaşıldığını bilmek gerekir.

Doğum paketleri henüz daha yaygınlaşmadan önce doğum yapacak anne adaylarının karşısına çıkan problemlerden bazıları; muayene, tahliller ve doğum maliyetleri için hastanelerden fiyat almak istediklerinde geçerli bir muayene ücreti veriliyordu. Ancak yapılan tahliller ve tetkikler doktorların talebine göre değişiklik göstereceğini zikrederek net bir fiyat belirlenemiyordu.

Öyle ki fiyatlandırma stili, başvuru yapılan sene baz alınarak hesaplanıyor. Ancak doğumun gerçekleşmesi ortalama 9 ay sürdüğünden sebep doğal olarak bir sonraki yıla sarkıyor ve bu sefer fiyatlandırma geçen seneye göre değil doğumun yapılacağı sonraki senenin ücret tarifesi üzerinden hesaplanıyordu.

Yukarıda zikredilen problemleri çözmek adına tasarlanan doğum paketleri sayesinde artık belirsiz fiyat politikasından daha etik olan fiyatlandırma stiline geçilmiş oldu. Günümüzde ise gittikçe yaygınlaşmakta ve tercih edilmektedir. Bu hoş farkındalık ile daha yerinde tercihler yapılıyor ve daha sağlıklı doğumlar gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda ucu açık ödemelerin de önüne geçilmiş ve daha anlaşma esnasında tek bir fiyat belirlenebiliyor olmuştur.

Doğum Paketi Neleri Kapsar?

Doğum paketlerinin içerdiği hizmet ve ürünler Türkiye’deki çok sayıda özel hastaneleri ve sigorta şirketlerini de göz önünde bulundurursak ciddi anlamda farklılık gösterecektir. Ancak yine de olası değişiklikleri belli başlı genel başlıklarla sıralamak mümkündür.

Doğum ücreti (normal doğum veya sezaryen ameliyatı),

Duruma bağlı olarak hastanede 1-2 gece konaklama,

Refakatçi

Bebeğin ilk aşısı,

Bebeğin ilk doktor muayenesi,

Topuk kanı testi,

İşitme testi,

Gebelik döneminde yapılan tetkik ve testler,

Dört boyutlu ultrason ile sınırsız muayene,

Ayrıntılı ultrason,

Kan ve idrar testi,

Hemogram,

Biyokimya (kan, şeker, ALT, AST)

Hepatit B, Hepatit C,

İkili tarama testi,

50g şeker yükleme testi,

Anestezi ücreti,

Bebeğin 1. ve 2. Gün muayeneleri,

Doğum Paketleri Neden Önemlidir?

Hali hazırda tasarlanmış doğum paketlerinden birini seçmek, hem anneye hem de babaya maddi ve psikolojik olarak destek sağlar. Bu faydanın temel sebebi ise tüm işlerin ve maliyetlerin tek elden yönetilip anne adayı için kolaylık sağlamasıdır.

Örneğin doğum yapılacak hastane, kalınacak oda, yapılacak testler ve diğer teferruatlı işlerin düzenlenmesi anne için gereksiz düşüncelerin oluşmasını engeller. Aynı zamanda bu farklı işlerin koşuşturmasını tek elden yapanların olması baba adayını da rahatlatır.

Doğum paketi sadece anne ve babaya kolaylık sağlamakla kalmaz aynı zamanda bebek için de önemlidir. Çünkü doğum sonrası bebek için uygulanan tüm sağlık kontrolleri harfiyen ve sırasıyla uygulanmaktadır. Topuk kanı testinden diğer tüm sağlık kontrollerine kadar uygulanması gereken aşamaların tamamı doğum paketlerinin hizmetleri kapsamındadır. Bu da demek oluyor ki bebek sağlığı açısından da birçok önemli noktayı kapsıyor.

Doğum Paketi Fiyatları Nasıldır?

Daha önce de konusu geçtiği üzere farklı etkenlerden dolayı fiyatlar değişiklik göstermektedir. Gerek lokasyona göre gerek sunulan hizmete göre gerekse de ‘maalesef’ 2020 yılının ülkemiz ve dünya açısından ekonomik durumuna göre fiyat farklılıkları olabilmektedir.

Fiyat hususunda en iyi müracaat mercii tabii ki de doğum için anlaşacağınız özel hastane ya da sigorta şirketi olacaktır. Tavsiyemiz şudur ki: anlaşacağınız hastanenin web sitesini ziyaret edip 2020 doğum paketi fiyatları ve hizmetleri için fiyat talebinde bulunmanız yönünde olacaktır. Çünkü bu şekil bir yol izlendiğinde fiyat bilgisi edinmekle bir aynı zamanda fiyata karşılık hangi hizmetlerin size sunulduğunu görebiliyor olmanızdır.

Doç. Dr. Aydın Köşüş

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

İnternet sitesi: http://www.aydinkosus.com/

Twitter: https://twitter.com/surgeonskopi

Facebook: https://www.facebook.com/jinekologankara/

Instagram: https://www.instagram.com/doc.dr.aydinkosus/?hl=tr