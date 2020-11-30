Gebelik hesaplama ile hamileliğinizi istediğiniz gibi programlayınız

Gebelik hesaplama diğer tabirle hamilelik hesaplama gebeliğin düzenli takibi açısından oldukça önemlidir. Bununla ilgili pek çok gebelik hesaplama aracı yada hamilelik hesaplama cetveli bulunmaktadır. Ancak unutmayınız en doğru hesaplamayı doktorunuz yapacaktır.

Erkek bireyden gelen sperm ile kadın bireyin yumurtalığından atılmış yumurtanın döllenmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan fetüsün 9 ay içerisinde gelişerek bir bebeğe dönüştüğü döneme gebelik denir.

Döllenme oldukça olasılık dolu bir süreçtir. Anne adayının gebeliğinin oluşumunda oldukça fazla etken bulunmaktadır. İlişkinin zamanlaması, düzenli ilişki, korumasız ilişki birçok etken bu dönemi etkileyebilmektedir. Tüm bu olayları dikkate aldığımız gibi gebe bir annenin de adet döngüsünün düzeni oldukça önemlidir. Kadının vücudu yapısı her ay adet dönemi gereğince gebeliğe hazırlanır. Hamilelik döneminde anne adaylarının stresten, sigara ve tütün kullanımından ve alkolden de uzak durmaları çocuk için çok önemlidir. Gebe kadınların tüm bunlardan uzak kalması dışında yapması gereken en önemli şey ise hamilelik hesaplama işlemidir. Gebeliğin kaçıncı haftada olduğunuz öğrenmeniz, bundan sonraki süreci daha güvenli yaşayabilmeniz için bilmeniz gerekmektedir.

Çocuğun sağlıklı ve hastalıksız bir şekilde olgunlaşması, doğru bir şekilde doğabilmesi çok önemlidir. Bundan dolayı gebe kadınlar düzgün besinlerle beslenmeli ve günlük almak zorunda oldukları besinler vardır. Çocuğun gelişimi için bol su, süt, vitamin kullanımı çok önemlidir. Bebekler, gebelik döneminde annelerin yediği besinlerin bir kısmını kendisi öğüterek beslenir. Bu şekilde bebek olgunlaşır ve gebelik döneminin son haftasına kadar büyümeye başlar. En sağlıklı gelişimin olması için tüm bu maddeler oldukça önemlidir.

Hamilelik hesaplamanızı en doğru şekilde yapabilmeniz için tüm merak edilenleri yazdık. Tüm bunları göz önüne alarak gebelik hakkında tüm her şeyi öğrenebilirsiniz.

Gebelik Hesaplama Nasıl Yapılır?



Hamile olduğunu yeni öğrenen kadınların internette ilk olarak arattığı sözcük gebelik hesaplamadır. Anne adaylarının hamileliğinin kaçıncı haftada olduklarını bilmesi oldukça önemlidir. Öncelikle bir gebelik döneminin ortalama 40 hafta sürdüğünü bilmeniz gerekiyor. Hamile kadınların hamilelik hesaplama olayında ilk döllenme zamanını tam olarak bilemeyeceği için son adet oldukları zaman esas alınır. Kaç haftalık hamile olduğunuzu anlamanın en iyi yolu en son adet olduğunuzdan sonra kaç hafta geçtiğiniz hesaplamanız gerekiyor. Yine bu işlemi otomatik olarak yapan internet siteleri mevcuttur. Araştırarak bulabilirsiniz. Anne adaylarının gebelik hesaplaması yapmasının en faydalı yönü ise doğumun en doğru şekilde yapılabilmesini desteklemektir. Doğum tarihinin tam olarak anlaşılması ve çocuğun sağlıklı bir şekilde doğum yapması da yine çok önemlidir.

Gebelik Hesaplamada Yapılan Yanlışlar Nelerdir?



Anne adayları gebelik hesaplaması yaparken birtakım hataları yapabiliyorlar. Gebeliğin kaçıncı haftada olduğunun tam olarak anlaşılması için döllenme tarihinin bilinmesi gerekiyor. Döllenmenin ne zaman olduğunu anlamak zor olacağı için adet döngüsü esas alınır. Gebelik haftası hesaplamasının en önemli noktası, son adet gününü bilmektir. En çok yapılan yanlışlardan birisi de son adet gününden itibaren kaç hafta geçtiğini bilmemektir. Bunu önlemenin en iyi yolu not almaktır. Her kadının olmak istediği bu dönemde hiçbir yanlış yapmamanız hem sizin hem de çocuğunuz için çok önemlidir. En doğru yöntemleri kullanarak en iyi şekilde hesaplama yapmanız gerekmektedir.

Gebelik Hesaplama Ultrason İle Yapılır mı?



Her kadının hayallerini süslediği gebelik döneminde gebelik hesaplaması yapmak için ultrason kullanılması uygundur. Gebelik haftası hesaplamasının birden fazla yolu vardır. Tüm bunlara rağmen anne adayları tam olarak bu süreci hesaplayamazlar. Anne adayının son adetinden itibaren 8. ve 18. haftaların arasında ultrason kullanımı oldukça yaygındır. Bu sayede gebelik hesaplamasını oldukça kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Fakat bu dönemden sonra ultrason kullanımı hem doğru değildir hem de tavsiye edilmez. Gebeliğin 8-18. haftaları öncesinde ve sonrasında ultrason kullanımı desteklenmez. Bunun için hamilelik hesaplama yapılırken ultrason tercihine yönelmeden önce kaçıncı haftada olduğunuzu bilmeniz oldukça önemlidir.

Kaç Haftalık Hamileyim?



Hamileliklerin çoğu yaklaşık 40 hafta gibi bir zaman alır. Anne adaylarının en merak ettiği konu “kaç haftalık hamileyim“i öğrenmek oldukça kolaydır. Bunun için birçok yöntem mevcuttur. İsterseniz internet üzerinden gebelik hesaplaması yapabilir, isterseniz de kendiniz evde bir not kağıdıyla bu işi halledebilirsiniz. Son adet döneminden itibaren kaç hafta geçtiğini öğrenerek kaç haftalık gebe olduğunuzu anlayabilirsiniz. Anne adaylarının kaçıncı gebelik haftasında olduğunu öğrenmenin bir sürü yöntemi vardır. Bu yöntemler kullanılarak en doğru hesaplamayı yapmak gebe kadınlar için çok önemli bir husustur. Kaç haftalık yada aylık hamile olduğunuzu bilirseniz hafta hafta gebelik takibinizi yapabilirsiniz.

Gebelik Hesaplama Cetveli



Gebelik hesaplamasında en çok kullanılan yöntem son adet döneminden itibaren kaç hafta geçtiğini öğrenmektir. Yine bu sayede gebelik hesaplama cetveline uygun olarak hamileliğin kaçıncı döneminde olduğunuzu anlayabilirsiniz. Sizlerin bu konuyu en iyi şekilde anlayabilmeniz için gebelik hesaplama cetvelini paylaşıyoruz. Cetvele göre hangi trimester döneminde olduğunuzu ve gebeliğinizin kaçıncı ayında olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

Doğum Hesaplama Nasıl Yapılır?



Anne adayları, bebeğin doğumunu hesaplayabilmek için birden çok farklı yönteme başvurabilirler. İster internet üzerinden ister bir not kağıdına alacağınız yazılar ile en doğru şekilde hamilelik hesaplaması yapabilirsiniz. Ayrıca hamilelik hesaplama cetvelini de kontrol etmeyi unutmayınız. Gebelik hesaplama cetveliyle birlikte en doğru şekilde gebeliğinizin kaçıncı ayında olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Doğum hesaplama yapılmasının birçok faydası vardır. Doğumun ne zaman olacağını bilmek anne adayları için çok önemlidir. Bunun için de gebe kadınlar gebelik hesaplama cetvelini sık sık kontrol ederler.

Tüp Bebekte Gebelik Hesaplama



Anne adaylarının bebek için tercih ettiği yöntemlerden olan tüp bebek konusunda da gebelik hesaplama yapılması oldukça önemlidir. Tüp bebeklerde gebelik süresi ortalama 37 hafta sürmektedir. Bu süre 40 haftaya kadar uzayabilir. Kadınlardan yumurta toplama, embriyo transferi veya blastokist transferi tarihlerini kullanarak hamilelik süresinin başlangıç ve bitişini hesaplayabilirsiniz. Tüp bebek konusu biraz daha hassas olduğu için bir uzmana başvurmak çok önemlidir.

Adet Düzensizliğinde Gebelik Hesaplama



Yetişkin bir kadının normal şartlarda 28 günde bir adet görmesi gerekiyor. İki adet üst üste 21 günden az veya 35 günden uzun süre içerisinde kanama olması “adet düzensizliği” olarak adlandırılır. Yine bu dönemde hamilelik hesaplaması yapılması biraz güç olabilir. Adet düzensizliği yaşayan kadınlarda gebelik hesaplamasının doğru yapılabilmesi için bazı yöntemler mevcuttur. Takvim metodu, LH ölçümü gibi yöntemler kullanılarak gebeliğinizi doğru olarak ölçebilirsiniz. Bu tip yöntemler sayesinde adet düzensizliği yaşayan kadınların gebelik hesaplamasının yapılması kolaylaşır. Bu hastalarda en yardımcı olan yöntem ultrason ölçümleridir. Bu tür durumlarda yine bir uzman yardımı alınması kolaylık sağlayabilir.

Çin Takvimi İle Gebelik Hesaplama



Anne adaylarının kullandığı yöntemlerden birisi olan Çin takvimi ile gebelik hesaplama yöntemi ise bebeğin cinsiyetini öğrenmek için oldukça yaygın olarak kullanılan işlemdir. Belirli cinsiyete sahip olmak isteyen kadınların bu yöntemi kullanması çok yapılan bir iştir. Lakin bu takvim tamamen eğlence için yapılmış bir takvimdir. Bilim adamları kesinlikle bu takvimin yanlış ve saçmalık olduğunu söylüyorlar. Bu sebepten dolayı hiçbir anne adayı için bu takvim tavsiye edilmez. Bu yöntemi kullanan bazı kişilerde cinsiyetin doğru olarak tutması kaçınılmaz bir olaydır. Zaten %50 şans olduğu için çok zor bir ihtimal değildir. Fakat çin takvimine göre gebelik hesaplayan bazı kişilerde cinsiyetin doğru çıkması sebebiyle bu yöntem ağızdan ağıza dolaşmaya başlanmıştır. Fakat kesinlikle gerçek bir yöntem değildir.

Doç. Dr. Aydın Köşüş

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

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