Hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamilelik belirtileri, kadınlarda yumurtlama döneminde yumurtanın spermle döllenmesi ve rahme yerleşmesi sonrasında başlayan bir dizi belirtilerdir. Hamilelik belirtileri her gebede görülmeyebilir, bir kısmı yada tamamı görülebilir. Kişinin vücut ye duygusal yapısı ve gebelikteki hormon değişiminin derecesi herkeste farklı derecelerde gebelik belirtileri oluşmasına neden olur. Hamilelik belirtileri olmayan kadınların gebeliklerinin sağlıksız olduğu yönündeki bilgiler tamamen yanlıştır. Hiçbir gebelik belirtisi olmayan kadınlarda tamamen sağlıklı bir gebelik olabileceği gibi, hamilelik belirtileri olan kadınlarda da kesin sağlıklı gebelik olacak diye bir kural yoktur.



Hamilelik belirtileri ilk hafta: İlk hamilelik belirtileri döllenmeden hemen sonra başlayabilir. Ancak bazı kadınlarda adet görmeye yakın zamanlarda tada adet gecikmesinden sonra olası gebelik belirtileri ortaya çıkabilir. Adet gecikmesi olmadan hamilelik belirtileri olarak kadınlarda göğüslerde ağrı ve büyüme, halsizlik, baş ağrısı, vücutta şişkinlik hissi gibi belirtiler oluşabilir. Ancak bu erken hamilelik belirtilerinin birçoğu aslında gebe olmayan bazı kadınlarda da görülebilir. Bu nedenle bu belirtiler olan kadınların gebelik ihtimali açısından dikkatli davranmaları yerinde olacaktır. Erken gebelik testi ile gebelik net ortaya konana kadar doktor önerisi olmayan herhangi bir tedavi kullanmamalıdır.



Hamilelik belirtileri ilk ay: Hamilelik belirtileri ilk ay içerisinde ilk haftadaki belirtilere benzer ve biraz daha fazla artmış halleridir. İlk haftadaki belirtiler biraz kuvvetlenirken, bunlara bulantı, kusma, kasık ve bel ağrısı, sık idrara çıkma gibi belirtilerde eklenecektir.



Hamilelik belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:



- Adet gecikmesi

- İdrarda yada kanda gebelik testinin pozitif olması

- Yorgunluk ve halsizlik

- Sık idrara çıkma

- Meme başı çevresinde koyulaşma

- Memede hassasiyet ve büyüme

- Kabızlık

- Mide yanması

- Bulantı ve kusma

- Hamilelik hissi

- Koku hassasiyeti ve tiksinti

- Baş ağrısı

- Baş dönmesi ve bayılma

- Duygusal dalgalanmalar

- Vücut ısısında artma

- İştahsızlık

- Kasık ve bel ağrısı

- Şişkinlik

- Yerleşme kanaması

- Cinsel istek değişiklikleri

- İdrar renginde koyulaşma

- Aşerme

- Akıntı

- Nefes darlığı

- Ağızda metalik tat hissi ve salya artışı

- Rahim ağzı ve vajen değişiklikleri

Hamilelik belirtileri ne zaman başlar?

Gebelik belirtileri döllenmiş embriyonun rahme yerleşmesinden hemen sonra başlayabileceği gibi adet gecikmesi olduktan sonra da başlayabilir. Elbette en önemli şüphelenilmesi gereken belirti adet gecikmesidir. Adet gecikmesi olan cinsel aktif kadınların ilk yapmaları gereken idrarda hamilelik testi yada kanda hamilelik testi olmalıdır. Hamilelik belirtileri akıntı şeklinde başlayabileceği gibi bazı kadınlarda hamilelik belirtileri kasık ağrısı şeklinde gebeliğin biraz daha ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar. Bazı kadınlarda ise hamilelik belirtileri olmayabilir.



En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar?

En erken hamilelik belirtileri döllenmeden hemen sonraki hormonal değişime bağlı olarak oluşabilir. İlk hafta hamilelik belirtileri oldukça silik olabilir. Hamileliğin ilk hafta belirtileri adet gecikmesi olduktan sonra şiddetlenmeye başlarken 6-8 hafta arasında daha da artacaktır. Tüm hamilelik belirtilerini her hastada tam olarak görmek mümkün değildir. Bazı belirtiler bazı kadınlarda daha az yada daha fazla görülebilir.

Dış gebelik belirtileri normal hamilelik belirtilerine benzer mi?

Maalesef dış gebelik belirtileri de normal hamilelik belirtilerine benzer. Bu nedenle normal gebelik ve dış gebelik ayrımında HCG takipleri ve ultrason gözlemleri oldukça önemlidir. İlerleyen dış gebelik vakalarında ise kanama ve ağrı şikayetleri giderek artacaktır. Önemli olan bu safhaya gelmeden önce dış gebeliğin testi edilmesi ve tedavi yoluna gidilmesidir.



İkiz gebelik belirtileri tek gebelikten farklı mıdır?

İkiz gebelik belirtileri de normal tek gebelik belirtileri ile aynıdır. Ancak bazı belirtiler tek gebeliğe göre daha abartılı olabilir. Bazen ikiz gebeliklerde bulantı ve kusma gibi belirtiler daha fazla olabilir. Yine kanda gebelik testindeki 2 günde bir olan yükseliş ikiz gebeliklerde daha fazla olacaktır.



Hamilelik belirtileri olduğunda ne yapmalıyım?

Hamilelik belirtileri olan kadınların en kısa sürede bir gebelik testi yaptırarak sonucuna göre bir kadın doğum uzmanına muayene olmalıdır. İdeal olan gebelik öncesi muayene olmaktır. Ancak planlı olmayan bir gebelikte belirtiler oluşur oluşmaz muayene olmakta fayda vardır.



Hamilelik belirtileri olduğunda gebelik testini hemen yaptırmalı mıyım?

Gebelik belirtileri olan kadınların gebelik testini beklemeden yaptırmaları önerilir. Ancak her gebede adet gecikmesi olmadan belirti olmaz. Adet gecikmesi olan kadınlar herhangi bir belirti olmasa bile gebelik testi yaptırmalıdır. Hamilelik belirtileri olan kadınlar gebelik onaylandıktan sonra hamilelik haftası hesaplama sayfamızdan gebelik haftanızı hesaplayabilirsiniz. Daha sonra hafta hafta gebelik takibi sayfamızdan gebelik boyunca olacak gelişimleri takip edebilirsiniz.



Hamilelik belirtileri olduğunda gebelik testini nerede yaptırabilirim?

Gebelik testini herhangi bir tıp merkezi, hastane yada muayenehanede yaptırabilirsiniz. Bizim kliniğimizde de gebelik testinizi yaptırabilirsiniz.



Hamilelik belirtileri olduğunda gebelik testi negatif çıkabilir mi?

Hamilelik belirtileri olan her kadında gebelik testi pozitif çıkmayabilir. Gebelik belirtileri pek çok kadında adet öncesi yaşanan belirtilere benzer. Bu belirtiler bazı kadınlarda aşırı şekilde yaşanabilir ancak gebelik testi yapıldığında gebelik testi negatif çıkar.



Hamilelik belirtileri olanlar nelere dikkat etmelidir?

Hamilelik belirtileri olan kadınlar sanki gebelik varmış gibi dikkatli olmalıdır. Gebeliğin ilk 3 aylık dönemi bebeğin organ gelişim dönemidir. Bu dönemde dış etkilere karşı bebek çok hassastır. Bu nedenle gebelik belirtileri olan kadınlar ilaç kullanırken yada herhangi bir test yaptırırken gebelik şüphesi olduğunu düşünerek davranmalıdır. Sigara, alkol yada uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Röntgen çekimi aciliyeti yoksa gebelik varlığı dışlandıktan sonra yapılmalıdır.



Hamilelik belirtileri başladığında hamilelik kıyafetlerine hemen geçmeli miyim?



Gebeliğin ilk 3 aylık döneminde rahim henüz pelvisin dışına çıkmamıştır. Bu nedenle kıyafetleriniz henüz sizi sıkmaya başlamaz. Ancak 3 aydan sonra karnınızın büyümesi dışarıdan da belli olmaya başlayacaktır. Bu nedenle 3 aydan sonra sıkı kıyafetleri bırakarak hamilelik kıyafetlerine geçiş yapmakta fayda vardır.

Hamilelik belirtileri olduğunda hemen ultrasona girmeli miyim?

Hamilelik belirtileri olur olmaz ultrasona girmek şart değildir. Öncelikle gebelik testinin yapılarak gebelik varlığı netleştirilmelidir. Eğer gebelik testi pozitif çıkarsa doktorunuz size ne zaman ultrasona girmeniz gerektiğini testinizin seviyesine göre söyleyecektir. HCG değeri 2000 üzerinde çıkan kadınlarda ultrason bakılabilir. Bu değere kadar genellikle ultrason bakılsa bile gebelik testi edilemeyebilir.



Hamilelik belirtileri olduğunda herhangi bir ilaç tedavisi almalı mıyım?

Hamilelik belirtileri olan kadınlar gebelik testleri eğer gebeliği destekliyorsa folik asit kullanmaya başlamalıdır. Bunun haricinde sağlıklı gebeliklerde erken dönemde herhangi bir ilaç takviyesine gerek yoktur.



Hamilelik belirtileri olduğunda cinsel birliktelik zararlı mıdır?

Hamilelik belirtileri varlığında gebelik dahi olsa cinsel birlikteliğin bir sakıncası yoktur. Gebeliğin erken döneminde sağlıklı gebeliklerde cinsel birliktelik düşük riskini arttırmaz. Ancak gebelik sağlıksız ise cinsel birliktelik olmasa dahi belli bir süre sonra kanama kendiliğinden başlayacaktır. Ancak sağlıklı bir gebelikte kanama varlığında cinsel birlikteliğe ara vermek kanamanın düzelmesi açısından faydalı olacaktır.



Hamilelik belirtileri olduğunda röntgen çektirmek zararlı mıdır?

Hamilelik belirtileri olan kadınların röntgen çektirmeleri, tomografi yada radyasyon içeren diğer görüntüleme yöntemlerini kullanmamaları önerilir. Ancak hastanın hayati tehlikesi varsa hastaya bu konuda bilgi verilerek onayı alınarak işlemler yapılmalıdır. Tomografi çekilmesi gerekiyorsa pek çok durumda MRI görüntüleme ile gerekli bilgiler alınabilir. Bu nedenle tomografi gereken durumlarda MRI tercih etmek gebelikte oluşabilecek olumsuz etkileri önleyecektir.

Doç. Dr. Aydın Köşüş

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

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