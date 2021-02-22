Kolposkopi nedir?

Günümüz teknolojisiyle pek çok hastalık tanısı ve taraması etkili ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Tanı ve taramaların doğru bir şekilde yapılması hastalıkların daha iyi tedavi edilmesine olanak tanımıştır. Bu hastalık ve sağlık sorunlarından kadın hastalıklarının yeri ayrıdır. Kadın üreme sistemi karmaşık, hassas ve çok katmanlı bir yapıya sahip olduğundan hastalıkların tanısı ve tedavisi de bir o kadar karmaşık hale gelmektedir.

Gelişmiş teknoloji tam da burada gelişmiş görüntüleme tetkiklerinin kullanılmasını mümkün kılmaktadır. İşte bu bağlamda kadın hastalıklarından biri olan rahim ağzı hastalıklarının saptanmasına yönelik kullanılan en etkili ve önemli tanı yöntemlerinden biri kolposkopidir.

Kolposkopi Ne Demektir?

Kolposkopi, kolposkop adı verilen özel bir aygıtla kadın üreme sisteminin incelenmesine verilen addır. Bu bölgeleri daha iyi incelemek için kullanılan alet mikroskop görevindedir. Bu işlem sayesinde üreme istemindeki anormallikler belirlenir. Gerekirse biyopsi ile de kesin tanı konulmasına yardımcı olur.

Kolposkopi Kullanım Alanları Nelerdir?

Kolposkopi işlemine daha çok belirli şikayetler sonucu ileri tanı yöntemi için başvurulur. Kolposkopi işlemi her durumda yapılmaz.

Yapılması gereken durumlar şunlardır:

•Rahim ağzı kanserinin belirlenmesi için yapılan pap smear testindeki anormallik

•Hpv testinde kanser yapan Hpv tiplerinin tespit edilmesi

•Rahim ağzında anormal görünüm

•Kanama

•İlgili bölgede beklenmedik kitle gelişimi gibi durumlarda kolposkopi yapılması kaçınılmazdır.

Bu tanı yöntemi özellikle rahim ağzı kanserinin belirlenmesi için önemlidir. Erken tanı sayesinde hastalığın seyri değiştirilebilir.

Kolposkopi Uygulama Yöntemi Nasıldır?

Öncelikle uzman tarafından hastaya işlemin neden ve nasıl yapılacağı aktarılır. İşlem öncesinde hastanın 24 saat öncesinde hiçbir vajinal yıkama yapmaması, cinsel birleşmeden uzak durması gerekmektedir. Daha çok adet döneminin başında veya sona erdiği günlerde yapılması gerekmektedir. İşlem 10-15 dakika sürer. Anestezik işlem gerekmez. Hasta litotomi pozisyonunda jinekolojik muayene koltuğuna oturur. Daha sonra kolposkopi cihazıyla hasta rahmi incelenir. Rahim ağzından örnek alınır ve alınan örnek patoloji laboratuvarında incelenmeye götürülür. Gerekli görüldüğü takdirde hekim dokulardan biyopsi alabilir.

Kolposkopi ile Neleri Tespit Edebiliriz?

Kolposkopi yöntemi ile çoğu rahim ağzı problemleri tespit edilebilir. Bunlar:

•İlgili bölgedeki kanser hücrelerinin tespiti

•Vajinadaki tümörler

•Genital bölgedeki siğiller ve Hpv'ye bağlı değişiklikler

•Vajinal enfeksiyonlar veya iltihaplanmalar tespit edilebilir.

Doç. Dr. Aydın Köşüş

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

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