Tüp bebek aşamaları nelerdir?

Tüp bebek yöntemi, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan anne ve baba adaylarının denediği tedavi yöntemidir. Tüp bebek aşamaları öncelikle anne adayına belirli oranda ilaç verilmesinin ardından yumurtaların alınması ile başlar.

Alınan yumurtalardan sonra baba adayından da spermler alınır. Baba adayından alınan spermlerin temizlenmesi laboratuvar ortamında gerçekleşir. Ardından alınan yumurtaların ve spermlerin döllenmesi için medyum kaplarına konulur. Bu kabın içine konulan yumurtalar ve spermler, rahimde olduğu gibi döllenmeye başlar.



Oluşan embriyo oluşumunun ikinci gününde anne rahmine konulur. Bu embriyonun anne karnına konulması işlemine tüp bebek tedavisi denilir. Tüp bebek süreci, psikolojik olarak sıkıntılı bir dönem olabilir. Anne adaylarının ve baba adaylarının birbirlerine destek olmaları çok önemlidir. Stres, üzüntü gibi olumsuz durumlardan uzak durmaları gereklidir.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları Hangi Durumlarda Gerekli Olur?

Tüp bebek tedavisi, çocuk sahibi olamayan bireylerin başvurduğu bir tedavi şeklidir. Ancak bunun dışında başka sebeplerden dolayı da tüp bebek tedavisi gerekir.



Bu sebepler şunlardır;

•Kısırlık

•İlaç tedavisinin başarısız olması

•Erkeğin yeterli sayıda sperminin olmaması

•Aşırı kilo ve İleri yaş sorunu

•Tüplerin tıkanma durumu

•Enfeksiyon olması

Bu durumlar tüp bebek tedavisinin uygulandığı durumlardan bazılarıdır. Tüp bebek yöntemi, oldukça sık kullanılmakta olan bir tedavidir.

Tüp Bebek Aşamalarından Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Tüp bebek aşamaları başlamadan önce bu tedaviye girecek olan bireylerin dikkat etmesi gereken durumlar vardır.

Bu durumlar şunlardır;

•Bireylerden sigara içen varsa kesinlikle bırakmalıdır.

•Uyku düzenine dikkat edilmelidir.

•Stresten ve üzüntü oluşturacak durumlardan uzak durulmalıdır.

•Sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir.

•Doktorun tedavi için verdiği ilaçlar mutlaka zamanında alınmalıdır.

•Tedavi için gerekli olan tüm testler eksiksiz olarak tamamlanmalıdır.

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurtalıkların Uyarılması Ve Toplanması Aşamaları

Tüp bebek süreci oldukça zorlu bir dönem olabilir. Bu tedavi yönteminde ilk olarak bireyler uzman doktorla görüşme yaparak tüp bebek tedavisi için durumunu konuşur. Ardından anne adayına ilaç tedavisine başlanır. Bu ilaç anne adayının yumurtalıklarının uyarılması için gereklidir. İlaç tedavisinin ardından anne adayının yumurtalıkları laboratuvar ortamında alınır. Alınan yumurtalıklar rahim sıvısına benzer bir suyun içine konulur. Ardından babadan spermler toplanarak temizlenme işlemi yapılır. Temizlenen spermler yumurtalıkların olduğu sıvının içine konulur. Burada tedavinin ilk süreci biter.

Embriyo Oluşumu Aşaması

Tüp bebek aşamaları oldukça dikkatli olarak takip edilmesi gereklidir. Yumurtaların olduğu sıvının içine konulan spermler laboratuvar ortamında takip edilmeye başlanır. Döllenme işlemi başladıktan sonra bireylere bilgi verilir. Ayrıca bu aşamada kaç tane döllenme olduğu, kaç tane normal olarak döllenmenin oluştuğu gözlemlenir. Oluşan döllenmeden sonra artık anneye bu embriyonun aktarılması işlemine geçilir.

Embriyonun Anneye Aktarılma Aşaması

Embriyonun oluşmasının ardından 2-5 gün beklenildikten sonra, anne için en olan bir zamanda embriyo aktarımı aşaması yapılır. Bu tüp bebek aşamaları arasından en son aşamadır. Anneye anestezi işlemi yapılmadan embriyo kolaylıkla aktarılır. Aktarma işlemi yapılmadan önce anneden bol miktarda su içmesi istenilir.



Annenin idrar torbası biraz dolmalıdır. Anneye aktarılan embriyonun tutunma süresi beklenir. Böylelikle tedavi aşaması tamamlanır. Diğer döllenmiş olan embriyolar anne adayının ve baba adayının isteğine göre dondurulur. Eğer tedavi işe yaramazsa tekrar dondurulmuş olan embriyoyu tedavide kullanabilirler.

Anne adayı, bu aşamadan sonra kendine dikkat etmeli ve dinlenmelidir. Tüp bebek tedavisinde, embriyonun anneye aktarılması işlemi yapıldıktan sonra yaklaşık olarak 15 gün sonra hamilelik testi yapılır. Bu test sonucunda tedavinin işe yarayıp yaramadığı anlaşılır.

Doç. Dr. Aydın Köşüş

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

İnternet sitesi: https://www.jinekologankara.com/

Twitter: https://twitter.com/surgeonskopi

Facebook: https://www.facebook.com/jinekologankara/

Instagram: https://www.instagram.com/doc.dr.aydinkosus/?hl=tr