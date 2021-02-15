Yumurtlama dönemi nedir?

Yumurtlama dönemi, kadınların ergenlik zamanından başlar ve menopoz zamanına kadar sağlıklı olarak adlandırabileceğimiz bütün kadınlarda görülür. Yumurtlama gelişmiş bir yumurta içinde bulunduğu kesecikten salınarak döllenmek için fallop tüpünden aşağı bırakıldığı zaman gerçekleşir. Ürüme çağına gelmiş kadınlarda bu döngü her ay gerçekleşir. Özellikle hamile kalmak isteyen kadınlar için oldukça önemli bir zaman aralığıdır.

Yumurta, yumurtlama gerçekleştikten sonra 24 saat kadar canlı kalabilmektedir. Fakat cinsel birlikteliğin bu aralıkta olması şart değildir. Çünkü cinsel birliktelik gerçekleştikten sonra sperm fallop tüplerinde 5 güne kadar canlı kalabilmektedir. Bu durumda yumurtlamanın önceki günü ve sonraki gününde birlikte olmanız halinde yumurta ve sperm döllenerek hamile kalma ihtimaliniz gerçekleşebilir.

Yumurtlama dönemi kaç gün sürer?

Adet periyodunuz her kadında farklılık göstermektedir. Ortalama 28 gün olarak kabul edilmektedir. Bu durumda yumurtalama zamanı bir sonraki gerçekleşecek olan adet döngüsünden yaklaşık 12-16 gün önce gerçekleşir. Tam olarak yumurtalama zamanının ne zaman olacağı veya kaçıncı günde olacağı net olarak bilinmemektedir. Ek olarak her kadının adet döngüsüne girildiğinde hissetmiş olduğu belirtiler veya ağrılar farklılık göstermektedir. Kadınlarla çoğunlukla kasık ağrısı olduğunu belirtir. Tabi bu durum diğer belirtiler arasında sadece bir tanesidir.

Kadınlardaki başlıca yumurtalama dönemi belirtileri aşağıda yer alır:

-Cinsel istek artışı

-Göğüslerde hassasiyet

-Karnın bir bölgesinde ağrı veya baskı hissetmek

-Rahim ağzında yumuşama

-Servikal sıvıda artış

-Koku ve tatlara karşı aşırı hassasiyet

Yumurtlama dönemindeki en büyük ipucu: Bazal vücut sıcaklığı

Bazal vücut sıcaklığı, uyuyup uyandıktan sonra veya dinlendikten sonra vücudunuzun ölçülen ısısıdır. Yumurtlama döneminizde bazal vücut ısısı artış gösterebilir. Yumurtalama döneminizi bu yöntem ile takip etmek istiyorsanız sabahları uyandığınızda yataktan çıkmadan önce vücut ısınızı termometre ile ölçün. Bu takibi üç gün boyunca yapın. Eğer ölçmüş olduğunuz değerler diğer günlere göre yarım derece fazla ise yumurtalama döneminde olabilirsiniz.

Birden fazla yumurtlama dönemi olabilir mi?

Kadınlarda bir adet döngüsü zamanında birden fazla yumurtlama çoğunlukla gerçekleşmez. Bu durumda da bir adet döngüsü içinde birden fazla hamile kalma ihtimaliniz düşüktür. Ancak bazı kadınlarda iki adet yumurtlama olabilir ve buna bağlı olarak bazı kadınlarda ikiz gebelik oluşabilir.

Doç. Dr. Aydın Köşüş

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

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