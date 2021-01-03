Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Doç. Dr. Kara: Covid-19 çocuklarda da ağır seyredebilir, rehavete kapılmayın
03.01.2021 - 10:02 | | DHA

Doç. Dr. Kara: Covid-19 çocuklarda da ağır seyredebilir, rehavete kapılmayın

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, Covid-19'un çocuk hastalardaki etkisinin çoklu organ tutulumu olan, MIS-C tablosu ile daha ağır seyredebildiğini belirterek, "Ergenlik dönemindeki çocukların 'Bize bir şey olmaz' düşüncesiyle rehavete kapılmaması lazım" dedi.

Doç. Dr. Kara: Covid-19 çocuklarda da ağır seyredebilir, rehavete kapılmayın
ABONE OL

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, Covid-19'un çocuklar üzerinde etkilerinin artığını anlattı. 0-21 yaş arasındaki bireylerde, 'Çocuklarda Covid-19 ile Olası İlişkili Çoklu Sistemik İnflamatuvar Sendrom (MIS-C)' tanısının görülebildiğini anlatan Doç. Dr. Kara, 24 saatten uzun süren dirençli ateş ile karşılaştıklarını söyledi. Bu tür hastalarda organ tutulumlarının meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, ağırlaşan vakalarda çoklu organ yetmezliğine kadar gittiğini aktardı. Son dönemde hastaneye yatış gerektirecek ağır tablolarla karşılaştıklarını belirten Doç. Dr. Kara, yaşı küçük olsa bile altta yatan ikincil hastalıklar nedeniyle ciddi bir yoğun bakım tedavisi görmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Her yaş grubunun maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, "Rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu.

'Koronavirüse yakalanan çocuklar da ağır tablolarla karşılaşılıyor' 

Koronavirüsün ilk çıktığı sıralarda çocuklarda daha hafif seyrettiğini hatırlatan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, Covid-19'un çocuklarda daha çok üst solunum yolları enfeksiyonu belirtileri şeklinde geçtiğini belirterek, son dönemde vakaların ağırlaştığını anlattı. Çocukların uzun süre Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gördüğünü aktaran Doç. Dr. Kara, "Solunum desteği olan hastalarımız oluyor. Bu nedenle çocukların da ağır kliniklerle gelebileceğini unutmamamız lazım. Özellikle küçük yaşlardaki gençlerin, yani ergenlik dönemindeki çocukların 'Bize bir şey olmaz' düşüncesiyle rehavete kapılmaması lazım. Çünkü onlarda da Covid-19 hastalığı ağır seyredebilir. Altta yatan bir hastalığı olabilir, bunu fark etmeyebilir bu da hastalığın daha ağır seyretmesine sebep olabilir. Bu nedenle her yaştan herkesin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Koronavirüs çocuklarda MIS-C tanısıyla çok ağır seyrediyor 

AÜ Hastanesi'ne son dönemde çoklu organ tutulumu olan koronavirüsün sistemlerini etkilediği MIS-C tanısıyla 5 hasta geldiğini açıklayan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, bu tür hastalara bağışıklığı güçlendirici tedaviler uygulandığını belirterek, birkaçını ise Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına almak zorunda kaldıklarını söyledi. Doç. Dr. Kara, "Altta yatan hastalığı akciğer tüberkülozu olan ve Covid-19 enfeksiyonu geçiren adölesan yaştaki bir hastamız 1-1,5 ay hastanemizde yatırılarak tedavi edildi. Yine diyabet tanısı ile izlediğimiz bir adölesan (ergen) hastadaki Covid-19 enfeksiyonu MIS-C tablosuna ilerleyerek çok ağır seyretti. Bu tür riskli durumlarla karşılaşılabilir" diye konuştu.

Her yaş için risk hala devam ediyor 

MIS-C'nin koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten sonra düzelmeyen ateş ve organ tutulumuyla baş gösteren, kan bozuklukları seyreden, organ yetmezliğine kadar giden güçlü bir hastalık olduğunu anlatan Doç. Dr. Kara, şöyle dedi:

"Bu tür hastalara güçlü tedaviler vermek zorunda kalıyoruz. Bunlar bizi zorlayan hastalar. MIS-C, koronavirüsün çocuklarda görülen en ağır tipi bir hastalıktır. Bu hastalık çocuklarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları gibi başlayıp hızla ilerleyebiliyor. Çocuklar için risk hala devam ediyor. Okullar kapandı ama sokakta oynayan çocuklar var. Mutlaka hem sosyal mesafeye, hem maske kullanımına dikkat etmeleri lazım. Çünkü birbirine temas edip hastalık yayılmasın. Sıkı bir izolasyon yaparsak hastalığı o zaman kontrol altına alabiliriz. Her yaş insan için risk hala devam ediyor."

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay Başak burcunda. Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Ancak aşkta daha sakin olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün görüşmeler, hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi de daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer maddi konular üzerinde duruyorsanız, biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok hassasiyet olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik daha girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sevdiklerinizle bir arada olmak ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Olaylara biraz daha tarafsız gözle bakmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Başak burcunda ilerlerken yeni fikirler, zihinsel uğraşlar hayatınıza yeni şeyler katabilir. Hareketsiz ve pasif kalmamalı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün karşıt burcunuz Başak’ta ilerleyen Ay evlilik hayatına ve ilişkilerinize vurgu yapıyor. Beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Ufuk ALATEKİN
Dr. Ufuk ALATEKİNSaç ekimi nedir?
Duygu Bay
Duygu BayDaha iyi bir dünyada yaşamak için şikayet etmek yerine yapabileceğiniz 4 şey
Ayşe Şengel
Ayşe ŞengelUMUT
Uzman Psikolog Melis Demircioğlu
Uzman Psikolog Melis DemircioğluÇift terapisinde Gottman yöntemi ile ilişkinizi güçlendirin!
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu2021’de hangi sayısınız?
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirDr. Astrolog Şenay Devi'den 2021 önerileri
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluGerçekten özgüvenin var mı?
Asuman Korugan
Asuman KoruganHayallere yolculuk
Sibel Yücesan
Sibel YücesanKadın elini eteğini çekerse dünyada sadece acı kalır
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluGenç yazardan annelere tüyolar
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sonbahar ve kışın üretilen lezzet: Manda kaymaklı lokum

Sonbahar ve kışın üretilen lezzet: Manda kaymaklı lokum

Doç. Dr. Kara: Covid-19 çocuklarda da ağır seyredebilir, rehavete kapılmayın

Doç. Dr. Kara: Covid-19 çocuklarda da ağır seyredebilir, rehavete kapılmayın

Burun tıkanıklığını ne derece önemsemeliyiz?

Burun tıkanıklığını ne derece önemsemeliyiz?

Bulaşık sabunu ile asla yıkamamanız gereken 12 şey

Bulaşık sabunu ile asla yıkamamanız gereken 12 şey

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet