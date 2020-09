Dogo Argentino Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dogo Arjentino Cinsi Hakkında Bilgiler

2004 yılında gösterime giren El Perro (Köpek Bombon) filminin birçok sahnesinde Dogo Arjentino türü köpek yer almıştır. Bu film ile birlikte ünü giderek yayılan av ve bekçi köpekleri Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede yetiştirilmektedir.



Dogo Argentino Köpek Özellikleri Nelerdir?



Melez bir ırktır. Melezleme yapılırken birçok farklı ırk kullanılabilir. Dogo Argentino köpekleri oluşturulurken en fazla kullanılan ırklar şunlardır: Bull teriyer, boksör, İrlanda kurt tazısı ve Cordoba dövüş köpeği.



Bazen çok fazla havladıkları için apartmanda bakılması zordur. Daha çok bahçeli ve müstakil evlerde yetiştirilen Dogo Argentino türü köpeklerin ortalama yaşam süresi 14 - 15 yıldır. Günümüzde avcılık ve bekçilik dışında birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılıyor. Örneğin ABD ve Kanada gibi ülkelerde polis köpeklerinden bazıları Dogo Argentino'dur. Koku alma duyuları fazlasıyla gelişmiş olan bu melez köpekler, bazı ülkelerin Narkotik Polis Departmanında da görev alıyor.



Dogo Argentino Köpeklerinin Karakter Özellikleri



Karakter özelliklerini yetiştirilme tarzı belirler. Eğer dövüş köpeği olarak yetiştirilirlerse son derece agresif ve saldırgan olabilir. Bu özellikleriyle Pitbulla benzetilen köpekler normalde son derece cana yakın ve uyumludurlar. Aile üyelerinin her birine eşit derecede yakınlık gösteren Dogo Argentino türü köpekler, oyuna düşkün olmalarıyla biliniyor. Enerjilerini atmaları ve rahat uyumaları için günde en az 30 - 40 dakika kadar oyun oynamaları gerekir. Çok sıcak ve soğuk havalarda dışarı çıkmak istemeyebilirler.



Dogo Argentino köpeklerinin çocuklarla da arası iyidir. Buna karşın bebekli ailelerin bu köpeklerin bakımını üstlenmemesi öneriliyor. Bunun en büyük nedeni bu köpeklerin avcı köpeği olması ve özellikle tehlike sezdiklerinde saldırgan davranışla sergilemeleridir. Başta kedi olmak üzere diğer evcil hayvanlarla anlaşamaz.



Dogo Argentino Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri



Yetişkin erkeklerde ortalama ağırlık 40 - 45 kilodur. Dişileri ise 40 kiloya kadar çıkabilir. Erkek dişi arasındaki boy farkı ise sadece birkaç santimdir. Ortalama boyları 65- 70 cm. olan Dogo Argentinolar son derece enerjik ve hızlıdır. Güçlü bir yapıya sahip olmalarına rağmen çok soğuk ve sıcak iklimlerde çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmaların sonunda her 5 Dogo Argentino köpeğinde sağırlık tespit edilmiştir. Bunun nedeni ''Melanin'' adı verilen pigmentin eksikliğidir.



Kendine has fiziksel özellikleri onu diğer köpeklerden ayırır. Örneğin kulakları uzun ve kıvrık iken alnı dışa doğru çıkıktır. Sert bakışlara sahip olan Dogo Argentino köpeklerinin tamamı beyaz renklidir. Tüyleri kısa, kuyrukları uzun ve gözleri genelde koyu kahverengidir.



Dogo Argentino Köpeklerinin Bakımı



Dogo Argentino köpeklerinin bakımında dikkat edilmesi gereken belli başlı kurallar vardır. Bu kuralların başında spor ve egzersiz zorunluluğu geliyor. Bahçe ve avlu gibi alanlarda köpekler en az yarım saat koşturulmalı ya da yürüyüşe çıkarılmalıdır. Bu türlerde kalça çıkığı en sık rastlanan rahatsızlıklardan biridir. Bu rahatsızlığın önüne geçmek için de egzersizlere gereken önem verilmelidir.



Beslenme de dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktadır. Yavru Dogo Argentino'lara en az 6 ay boyunca içeriğinde C vitamini bulunan mamalar verilmeli. Ara ara mısır, yumurta ve ton balığı gibi farklı gıdalarla beslenmeleri, kemiklerinin daha hızlı gelişmesini sağlar.