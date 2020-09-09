Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Dogo Argentino Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dogo Arjentino Cinsi Hakkında Bilgiler
09.09.2020 - 12:36 |

Dogo Argentino Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dogo Arjentino Cinsi Hakkında Bilgiler

Dogo Argentino, en atletik köpek türlerinden biridir. 20. yüzyılın başında Arjantin'de yetiştirildiği için bu ismi almıştır. ''Dogo Arjentino'' adıyla da bilinen köpekler fazlasıyla akıllı ve sadıktır. 1980'den sonra İngiltere ve İtalya'ya getirilmesiyle dünya genelinde en çok yetiştirilen köpek türlerinden biri olmuştur. Dogo Argentino köpeklerinin özellikleri nelerdir, bakımı nasıl olmalıdır? Sizin için araştırdık.

Dogo Argentino Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dogo Arjentino Cinsi Hakkında Bilgiler
ABONE OL

2004 yılında gösterime giren El Perro (Köpek Bombon) filminin birçok sahnesinde Dogo Arjentino türü köpek yer almıştır. Bu film ile birlikte ünü giderek yayılan av ve bekçi köpekleri Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede yetiştirilmektedir.

Dogo Argentino Köpek Özellikleri Nelerdir?

Melez bir ırktır. Melezleme yapılırken birçok farklı ırk kullanılabilir. Dogo Argentino köpekleri oluşturulurken en fazla kullanılan ırklar şunlardır: Bull teriyer, boksör, İrlanda kurt tazısı ve Cordoba dövüş köpeği.

Bazen çok fazla havladıkları için apartmanda bakılması zordur. Daha çok bahçeli ve müstakil evlerde yetiştirilen Dogo Argentino türü köpeklerin ortalama yaşam süresi 14 - 15 yıldır. Günümüzde avcılık ve bekçilik dışında birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılıyor. Örneğin ABD ve Kanada gibi ülkelerde polis köpeklerinden bazıları Dogo Argentino'dur. Koku alma duyuları fazlasıyla gelişmiş olan bu melez köpekler, bazı ülkelerin Narkotik Polis Departmanında da görev alıyor.

Dogo Argentino Köpeklerinin Karakter Özellikleri

Karakter özelliklerini yetiştirilme tarzı belirler. Eğer dövüş köpeği olarak yetiştirilirlerse son derece agresif ve saldırgan olabilir. Bu özellikleriyle Pitbulla benzetilen köpekler normalde son derece cana yakın ve uyumludurlar. Aile üyelerinin her birine eşit derecede yakınlık gösteren Dogo Argentino türü köpekler, oyuna düşkün olmalarıyla biliniyor. Enerjilerini atmaları ve rahat uyumaları için günde en az 30 - 40 dakika kadar oyun oynamaları gerekir. Çok sıcak ve soğuk havalarda dışarı çıkmak istemeyebilirler.

Dogo Argentino köpeklerinin çocuklarla da arası iyidir. Buna karşın bebekli ailelerin bu köpeklerin bakımını üstlenmemesi öneriliyor. Bunun en büyük nedeni bu köpeklerin avcı köpeği olması ve özellikle tehlike sezdiklerinde saldırgan davranışla sergilemeleridir. Başta kedi olmak üzere diğer evcil hayvanlarla anlaşamaz.

Dogo Argentino Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri

Yetişkin erkeklerde ortalama ağırlık 40 - 45 kilodur. Dişileri ise 40 kiloya kadar çıkabilir. Erkek dişi arasındaki boy farkı ise sadece birkaç santimdir. Ortalama boyları 65- 70 cm. olan Dogo Argentinolar son derece enerjik ve hızlıdır. Güçlü bir yapıya sahip olmalarına rağmen çok soğuk ve sıcak iklimlerde çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmaların sonunda her 5 Dogo Argentino köpeğinde sağırlık tespit edilmiştir. Bunun nedeni ''Melanin'' adı verilen pigmentin eksikliğidir.

Kendine has fiziksel özellikleri onu diğer köpeklerden ayırır. Örneğin kulakları uzun ve kıvrık iken alnı dışa doğru çıkıktır. Sert bakışlara sahip olan Dogo Argentino köpeklerinin tamamı beyaz renklidir. Tüyleri kısa, kuyrukları uzun ve gözleri genelde koyu kahverengidir.

Dogo Argentino Köpeklerinin Bakımı

Dogo Argentino köpeklerinin bakımında dikkat edilmesi gereken belli başlı kurallar vardır. Bu kuralların başında spor ve egzersiz zorunluluğu geliyor. Bahçe ve avlu gibi alanlarda köpekler en az yarım saat koşturulmalı ya da yürüyüşe çıkarılmalıdır. Bu türlerde kalça çıkığı en sık rastlanan rahatsızlıklardan biridir. Bu rahatsızlığın önüne geçmek için de egzersizlere gereken önem verilmelidir.

Beslenme de dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktadır. Yavru Dogo Argentino'lara en az 6 ay boyunca içeriğinde C vitamini bulunan mamalar verilmeli. Ara ara mısır, yumurta ve ton balığı gibi farklı gıdalarla beslenmeleri, kemiklerinin daha hızlı gelişmesini sağlar.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içinde fikirlerde abartı söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Gün ortasında iletişim yoğunluğunuz artabilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda getirecektir. Sabah saatlerinde ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde hareketli zamanlar sizi bekliyor. Zihinsel yoğunluğunuz sizi yorabilir. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın, hata yapma riskiniz çoğalabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Öğleye doğru koşullar hareketlenecektir. İletişiminiz abartılı olabilir. Dengede kalmaya çalışın. Bedene ait konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıp yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız içsel süreçler, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Sabah saatlerinde aksilikler olabilir. Gün içinde eğitimler organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yapacağınız konuşmalar olabilir. İşlerinizi gün içinde bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde kafa karışıklığı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Gün içinde abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İşten gelen destekler var. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal karmaşa içinde bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Toplum önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Davranışlarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Gün içinde hareketli zamanlar olabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz. Sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaşacağınız zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizde olayları abartabilirsiniz. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde işleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. Kafa karışıklığından kaynaklı hatalara dikkat ediniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde bazı şansızlıklar, kontrolsüzlükler yaşayabilirsiniz. Gün içinde kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı konular söz konusu. Hareketli ve yoğun bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilik arayacağınız zamanlar olabilir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğun bir tempo içine gireceksiniz. Eğitimle ilgili konulara zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla birlikte sorumluluklarınızı yerine getirebilmek için günü planlayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gündeminizi aşk hayatınız meşgul edebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz. Bazı konularda iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTatlı bir mola: Özel brownie tarifi
Nur Demir
Nur DemirAtalardan aktarımı temizleme
Betül Yergök
Betül YergökMantık mı, aşk mı?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA Her damlasında güzellik saklı
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKoEnzim Q10 nedir?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaGöz kapağı estetiği: Blefaroplasti
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluInfluencer nasıl olunur?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMeme küçültme estetiği
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Falda Geyik Görmek Ne Demek? Kahve Falında Geyik Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Geyik Görmek Ne Demek? Kahve Falında Geyik Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Deve Görmek Ne Demek? Kahve Falında Deve Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Deve Görmek Ne Demek? Kahve Falında Deve Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Horoz Görmek Ne Demek? Kahve Falında Horoz Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Horoz Görmek Ne Demek? Kahve Falında Horoz Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Mars retrosu hayatımıza neler getiriyor?

Mars retrosu hayatımıza neler getiriyor?

Sıradaki Haber