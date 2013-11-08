Doğum kontrol hapı ileride hamile kalmayı engeller mi?

30 yaş altındaki kadınların hamile kalma şansı doruk noktadadır. 30 yaşından sonra hamilelik şansı her yıl azalmaktadır. Peki, kullanılan doğum kontrol ilaçları bebek yapmaya karar verdiğinizde şansınızı etkiler mi?



2000 kadının katıldığı bir araştırmada, 7 yıl doğum kontrol hapı kullandıktan sonra %21'inin bıraktıktan sonraki ay %79'unun ise o yıl içerisinde hamile kaldığı kaydedildi. Uzmanlar yıllarca kullanmasına rağmen hamile kalmada sorun yaşanmadığına dikkat çekiyor.



Bant, halka veya spiral kullanan kadınların da aynı şekilde kolayca hamile kalabileceğini belirtti. Genel bilginin aksine spiraller fertiliteyi engellemiyor. Hamile kalma şansı kişiden kişiye değiştiği için geç kalan hamilelik halk arasında doğum kontrol yöntemlerinin bir sonucu olarak görülse de uzmanlar böyle bir bağ kurmuyor.