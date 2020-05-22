Dolu tabaklara sahip çıkmak sizden boş tabakları tertemiz yapmak Fairy’den…

Çevresel sürdürülebilirliğe ve Türkiye’nin yemek kültürüne önem veren Fairy, Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği yaparak gıda israfının azaltılması mücadelesine “Boşa Harcama” projesi ile güçlü bir destek veriyor. Projenin ilk aşamasında Gıda Kurtarma Derneği’nin aylık düzenli gıda yardımı sağladığı kişi sayısı ikiye katlanacak. Projenin ikinci aşamasında ise gıda israfı konusunda toplumsal farkındalık yaratılması hedefleniyor.

İki aşamalı olarak gerçekleşecek “Boşa Harcama” projesinin ilk aşamasında hedef 330.000 kişiye ulaşmak. Fairy, Gıda Kurtarma Derneği için lojistik altyapı desteğini ciddi bir bütçeyle finanse edecek. Bu destek ile Ege Bölgesi’nde 145.000 kişiye, Akdeniz Bölgesi’nde 185.000 kişiye gıda yardımı yapılacak. Böylece Gıda Kurtarma Derneği’nin yıllık düzenli gıda yardımı sağladığı 330.000 kişi sayısı ikiye katlanacak ve 660.000 kişi gıda desteğinden faydalanmış olacak. Bu çalışmayla her sene 7 milyon TL değerinde gıda, israf olmaktan kurtarılmış olacak.

Fairy, “Boşa Harcama” projesi ile gıda israfı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı da hedefliyor. Projenin ikinci aşamasında, gıda israfına karşı eğitim gerçekleştirilebilmesi için 50 yeni bağış noktası aktifleştirilecek, 300 personele eğitim verilecek ve eğitim alan bu kişiler, bağış noktalarında toplumu gıda israfına karşı bilinçlendirecekler. Bu çalışmayla ise toplam 1,5 milyon TL değerinde ürün israfının önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca Fairy beraber çalıştığı uzman şeflerin liderliğinde tüketicilerini, mutfaklarında israfı nasıl engelleyebilecekleri ve çıkan gıda fazlasını nasıl kullanabilecekleri hakkında bilinçlendirecek.

Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ev Bakım Kategorisi Marka Müdürü Ezgi Öztorun, “Fairy markamızın 10. yılını kutluyoruz. Türkiye’ye girdiği 2010 yılından itibaren Fairy tüketiciler tarafından çok sevildi ve onların takdirleriyle en çok tercih edilen marka oldu. Markamız ilk günden beri Türkiye’deki kullanıcılarının performans beklentisini karşıladı. Çevre dostu, inovatif ve güçlü ürünlerimizi tüketicilerle buluşturmakla kalmadık, aynı zamanda Türkiye’nin yemek kültürünü çok önemsedik ilk günden beri. Gelenekselleşen Fairy Yemek Şenlikleri’nde tüketicilerle bir araya geldik. Birçok geleneksel tarifi ‘ramazanlarda’ tüketicilerimizle buluşturduk. Bizim için Türkiye mutfağı her zaman bir tutku oldu. 10. yılımızda Türkiye’deki herkese BOŞA HARCAMA’yın diyoruz. Gelin siz tabaklarınızdaki yemekleri ziyan etmeyin, bizler boşalan tabakları tertemiz yapmaya talibiz” diyor.

Siz de evde kaldığınız şu günlerde evinizdeki, elinizdeki, mutfağınızdaki her malzeme her gıda ile “Boşa Harcama’ diyerek sofralarınızı lezzetlendirecek aynı zamanda evde bulunan malzemelerinizi en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz nefis tarifler hazırlayabilirsiniz.

Elimizdekinin kıymetini bilmeli, israf etmemeli, tüketme arzumuzu dizginlemeli kısacası, üretmeli ve kontrollü tüketmeliyiz. Bir yandan da doğa ve kendimiz için iyi şeyler yapmanın, sadeliğin ve kanaatkarlığın hazzını keşfetmiş oluruz. Örneğin; sebze haşladığınızda suyunu ayırarak çorba yaparken kullanabilir, tüketeceğiniz kadar yemek pişirebilir ve ekmek alabilirsiniz. Çay ve kahve tortularını organik gübre niyetine bitki ve çiçeklerin köklerine atabilirsiniz.

Sadece elimizdeki malzemelerle nefis yemekler yapmak ise çok kolay! İşte Fairy Yemek Danışmanı Gülhan Kara’dan sadece elinizdeki malzemelerle yapacağınız nefis bir çorba ve hafif, güzel sütlü bir tatlı tarifi…

Evde kaldığımız bu günlerde buz dolabınızda artan malzemeleri atmak yerine malzemelerle tarife bağlı kalmadan da çorbalar yapabiliriz.

Sebze çorbası

Malzemeler

Bir adet havuç, bir adet kabak, bir adet biber, bir adet patates, bir adet kırmızı biber, bir adet soğan, bir tutam ıspanak, 4-5 adet taze fasulye, sade kalmış pirinç pilavı ya da sade kalmış bulgur pilavı ya da haşlanmış nohut ya da haşlanmış yeşil mercimek (evinizde ne sebze varsa kereviz yoksa yerine kabak, kabak yoksa patlıcan… Her tür sebzeyi kullanabilirsiniz. Haşlanmış fasulye ya da haşlanmış buğday da kullanabilirsiniz). 2-3 kaşık sıvı yağ, tuz, karabiber

Terbiyesi için:

Yarım limon suyu, bir diş sarımsak, bir yemek kaşığı un

Yapılışı:

Sebzelerin kabuklarını soyun ve hepsini aynı boyda küp küp doğrayın. Büyükçe bir tencereye 2-3 kaşık sıvı yağ koyun. Havuç, kırmızı biber ve taze fasulye aşağı yukarı aynı sertlikte sebzeler olduğu için birlikte tencereye koyun, kavurun, tuz ekleyin. Doğranmış kuru soğanı ekleyin. Soğanlar yumuşadıktan sonra doğranmış patatesleri ve kabakları ilave edin. Son olarak ince kıyılmış ıspanakları ekleyin. Pirinç pilavından artmış sade pirinçleri, haşlanmış nohutları ya da haşlanmış kuru fasulye ya da haşlanmış mercimekleri ilave edin. Üzerine su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Terbiyesi için:

Yarım limon suyuna bir diş ezilmiş sarımsak ilave edin. Bir yemek kaşığı unu da ekleyerek karıştırın. Çorbanın suyundan alarak terbiyeye ekleyip ılıtın. Bu karışımı bir yandan çorbaya ekleyin bir yandan da çorbayı karıştırın.

Çilek soslu irmik tatlısı

Malzemeler:

4 su bardağı süt, bir su bardağı irmik, bir su bardağı toz şeker

Çilek sosu için: İki kaşık toz şeker, bir kase ayıklanmış yıkanmış çilek, bir paket vanilya

(Tatlı için çilek paketindeki birkaç tane ezilmiş ya da zedelenmiş çilekleri atmayarak değerlendirebilirsiniz)

Yapılışı:

Süt, toz şeker ve irmik tencereye alınıp çırparak kaynayana kadar pişirin ve en son vanilya ilave ederek servis kaselerine doldurun.

Hafif ezilmiş günlük taze çilekleri küçük küçük doğradıktan sonra bir sos tavasına alın ve iki yemek kaşığı toz şeker ilave edin. Kısık ateşte şeker ile beraber çilekler pişirin. Çilekler suyunu bırakıp yumuşayınca püre haline getirin. Çilek sosu sıcakken tatlıların üzerine ilave edin. Hafifçe tatlınızın üzerinde kaşığın arkasını gezdirerek sosun yayılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Dolu tabaklara sahip çıkmak sizden boş tabakları tertemiz yapmak Fairy’den…

#GıdayıBoşaHarcama