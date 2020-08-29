Dolunay haftası nasıl geçecek?

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve yolculuklar içinde de olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi yeteri kadar rahat ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle duygusal alanda ve ailevi konularda daha sabırlı olmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Dışadönük uğraşlar içinde uygun koşullar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evle ilgili işler, sorumluluklar artabilir. Ailenize yönelik konulara eğilmek gereği duyabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Düşüncelerinizde daha olumlu olmaya bakın. Çevresel koşullar, kardeşler ya da ziyaretler sizi daha çok meşgul edebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Evle ilgilenmek ya da evde başkalarını ağırlamak için güzel bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabileceğiniz koşullar var.Devamını Oku Devamını Oku