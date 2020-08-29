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HaberlerAstroloji Haberleri Dolunay haftası nasıl geçecek?
29.08.2020 - 00:00 |

Dolunay haftası nasıl geçecek?

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Dolunay haftası nasıl geçecek?
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2 Eylül’de Balık burcunda dolunayın gerçekleşeceği bu hafta oldukça karışık, biraz yorucu bir trafik gösteriyor. Bizi hassas ya da psikolojik açıdan karmaşık hale getiren koşullar var. Haftanın ilk günlerinde ilişkilerde uzlaşı sağlamak pek kolay değil. Kafa karıştırıcı durumlar yaşayabiliriz. Dolunay kimi zaman çaresiz hissettiğimiz durumlara da yol açabilir. Fedakarlık teması öne çıkıyor. Bugünlerde aşkta ya da keyif aradığımız konularda sıkılabilir, kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz. Diğer yandan bu hafta esnek kalabilmek, yeniliklere uyum sağlayabilmek faydalı olacak. 4’ü civarında aşkta ve arkadaşlıklarda daha sabırlı ve sakin kalmaya bakalım.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

30 Ağustos Pazar

Önyargılı olmamaya bakalım. Duygusal alanda daha anlayışlı davranmak gerekiyor.

31 Ağustos Pazartesi

Grup çalışmaları içinde hareketlilik var ancak daha çok işbirliği yaratmalıyız.

1 Eylül Salı

Günün ilk yarısı pek verimli olmayabilir ancak öğle sonrasında daha yaratıcı olabileceğimiz imkanlar var.

2 Eylül Çarşamba

Dolunayın etkisi altında dışsal koşullara çok açığız. Kimi zaman kabullenme gerekebilir.

3 Eylül Perşembe

Pek kolay bir gün olmayabilir. Olayları kendi akışına bırakmamız yerinde olacak.

4 Eylül Cuma

Gereksiz ve aşırı cesaretten uzak duralım. Duygusal açıdan dengesiz davranabiliriz.

5 Eylül Cumartesi

Oldukça hızlı bir gündeyiz. Ancak detayları da atlamamaya bakalım.

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve yolculuklar içinde de olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi yeteri kadar rahat ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle duygusal alanda ve ailevi konularda daha sabırlı olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Dışadönük uğraşlar içinde uygun koşullar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evle ilgili işler, sorumluluklar artabilir. Ailenize yönelik konulara eğilmek gereği duyabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu olmaya bakın. Çevresel koşullar, kardeşler ya da ziyaretler sizi daha çok meşgul edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Evle ilgilenmek ya da evde başkalarını ağırlamak için güzel bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabileceğiniz koşullar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda arkadaşlarla, gruplarla bir arada olmak da güzel.Devamını Oku

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