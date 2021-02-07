Domates maskesi özellikle yaz aylarında ortaya çıkan cilt lekelerini yok eder. Sivilce ve akne problemini de çözen domates maskesi cilt hücrelerini de yenilemektedir.



Domates Maskesi Tarifi: Domates Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?



Yaz aylarında havaların ısınması ile birlikte cilt yüzeyinde lekeler ve akne problemleri oluşuyor. Özellikle sivilce ve akne gibi sorunlar yaşayan kişiler mutlaka domates maskesi yapabilirler. Domates maskesi cildi temizlerken parlaklık verir. Kozmetik ürünleri kullanmak istemeyen kişiler evde yapabildikleri maskeler ile ciltlerini tazelerler. Kısa zamanda hazırlanan domates maskesi oldukça etkilidir.

Malzemeler

- 2 domates

- Yeteri kadar un



Domatesler yıkandıktan sonra iyice suyu çıkarılır. Elde edilen domateslerin içine un eklenir. Domates ve un karışını yüze masaj yapılarak sürülür. Yüzde 5 dakika bekletilen maske daha sonra ılık su ile durulanır. Domates maskesi her gün düzenli olarak uygulanmalıdır.



Domates Maskesinin Yararları



Domates maskesi cildi beslerken tazelik kazandırır. Özellikle cilt lekelerine gidermek için de domates maskesi kullanılmaktadır. Yaz mevsiminde yüz güneş ile temas ettiğinde zamanla lekelenmeler oluşur. Bu lekelerin giderilmesi için ise mutlaka domates maskesi yapılmalıdır. Domates maskesi cildi korurken lekelerin de kısa süre içerisinde giderilmesini sağlar.



Domates maskesini her gün düzenli şekilde uygulayan kişilerde gözle görülür farklar olur. Cildi canlandıran domates maskesi ayrıca akne ve sivilce problemlerini de kısa süre içerisinde çözecektir. Ergenlik döneminde sivilce problemi yaşayan kişiler domates maskesini rahat bir şekilde uygulamalılar. Domates maskesi cildin beyazlamasını da sağlamaktadır.



Domates Maskesi Nasıl Uygulanmalı?



Domatesin suyu iyice çıkarıldıktan sonra içine konulan un ile karıştırılmalı. Daha sonra yüzün tüm bölümlerine masaj yapılarak uygulanmalıdır. Tüm yüze iyice yedirilen domates maskesi yaklaşık 5 dakika kadar yüzde bekletilmelidir. Bu sayede domates maskesi yüz bölgesinin de gerilmesine neden olur.



Yüz bölgesi gerilirken domates maskesi giderek kurumaya başlar. Domates maskesi kurumaya başladığında ılık su ile birlikte iyice durulanmalıdır. Durulanan domates maskesi yüzden çıkarıldıktan sonra cilt yüzeyi yumuşak bir havlu ile silinmelidir. Bu şekilde cilt hem temizlenmiş hem de durulanmış olacaktır. Bu maske cildi yeniler.