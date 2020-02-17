Saç mezoterapisi: Uygulanması ve etkileri

Bana en sık sorulan sorulardan biri de saça yapılan mezoterapisinin etkili olup olmadığı ile ilgili… Düşünülenin aksine saç mezoterapisi, yeni bir tedavi yöntemi değil yaklaşık 60 yıldır tıbbın ramatoloji, travmatoloji veya enfeksiyon hastalıkları gibi bir çok alanında uygulanan bir tekniktir. Mezoterapi tekniğinin en sık kullanıldığı alanların başında ise dermotoloji gelmektedir. Bu nedenle okuyucularım ve değerli hastalarım için bugün saç mezoterapisi hakkında yapılan araştırmalardan bölümlerle derlediğim bir bilgilendirme yazısı hazırladım.

Öncelikle en temel soruyu kısaca açıklayalım... Saç mezoterapisi nedir?

Saç Mezoterapisi, saçlı derinin orta tabakasına (dermis) saç köklerini besleyici niteliklerde vitamin ve çeşitli ilaçların enjekte edilmesiyle uygulanan tamamlayıcı bir tedavi niteliğindedir. Kadınlarda ve erkeklerde zayıflamış saç köklerinin canlanmasını sağlamak amacıyla uygulanır. Saç mezoterapisi, androgenetik alopesi, alopesi areata ve telogen efflvium gibi bir çok saç hastalığında kullanılmaktadır.

Yapılan alaştırmalar ve benim kendi şahsi tecrübelerim gerekli koşullarda uygulanan saç mezoterapi tedavisinin olumlu sonuçlar verdiğidir. Yani evet, doğru uygulanan bir saç mezoterapisi saç köklerinin güçlenmesini sağlayarak dökülmeleri yavaşlatabilmektedir.

Etkili bir saç mezoterapisi için birinci önemli konu, enjekte edilen solüsyonların içeriğidir çünkü mezoterapi solüsyonları hastanın durumuna göre veya doktorun tercihine göre değişebilmektedir. Saç mezoterapisi, saç kökleri için yararlı vitamin, mineral ve amino asitler veya nükleik asitler ve destekleyici nitelikteki C, A, Biotin gibi vitaminler eklenerek hazırlanır. Hastanın ihtiyacına göre minoksidil, finasteridedekspantenol, lidokain veya multivitamin karışımları eklenebilir.

“5 farklı Yöntem İle Uygulanabilir”

Saç mezoterapisinde uygulanan 5 temel yöntem vardır. (Nokta tekniği, Kaplama Tekniği,Epidermik Teknik, Mesogun Tekni, Dermaroller Tekniği)

Bu yöntemler, hastanın ihtiyacına göre mezoterapi solusyonunun ne kadar derine ve ne sıklıkla enjekte edileceğini gösterir. Uygulama yöntemleri de birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin bazı durumlarda 1cm aralarla 4mm genişliğe yapılan nokta tekniği ile saç mezoterapisi uygulanabiliyorken, bazı durumlarda 1mm derinliğe yapılan epidermik teknik ile saç mezoterapisi tercih edilir. Hastanın durumu için uygun teknik doktor tarafından seçilmelidir.

“Yaklaşık 30 dk Sürüyor”

Saç mezoterapisi, steril ortamda doktor tarafından uygulanmalıdır. Yaklaşık 30 dk içerisinde işlem tamamlanır. Uygulama öncesi kan dolaşımının arttırılması ve saçlı derinin yumuşatılması amacıyla uygulama alanına 10 dakika sıcak buhar terapisi gerçekleştirilebilir. Mezoterapi sonrası hastanın saçlarını bir gün boyunca yıkamaması önemlidir.

Saç mezoterapisi tek seanslık bir uygulama değildir. Elbette her halükarda saç köklerine enjekte edilen vitamin ve mineraller saç kökleri üzerinde bir miktar etkili olacaktır ancak gözle görülür sonuçların ortaya çıkması için, belirli aralıklarla en az 4 seans mezoterapinin saç köklerine uygulanmasını önemli görüyorum.

“Araştırma Sonuçları Anlamlı”

Saç mezoterapisinin etkinliği üzerine androgenetik alopesi (sıklıkla kullanılan terimi ile erkek tipi dökülme) hastası kadın ve erkek 23 olgu üzerinde yapılan araştırma ( tam araştırma metnine bu adresten ulaşılabilir: https://core.ac.uk/download/pdf/25742277.pdf ) sonuçları saç mezoterapisinini etkinliğini göstermiştir. Araştırma sonuçlarında hastaların saç kalınlığı ve miktarında artış, dökülme de ise azalma gözlendiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla saç mezoterapisi, seyrek saç problemlerinde saçların gürleşmesini sağlamak amacıyla ya da özellikle erken dönem erkek tipi saç dökülmelerinde dökülme hızını yavaşlatmak amacıyla hem kadınlarda hem de erkeklerde uygulanabilmektedir. İnce telli saçların güçlendirilmesi amacıyla da sıklıkla uygulanır.

Bununla birlikte birçok erkekte görülen klasik bir dökülme tipi olan, genetik kaynaklı andorgenetik alopesi hastalığında düzenli ve etkili bir saç mezoterapisi tedavisiyle saç dökülmesini yavaşlatmak mümkündür ancak bilinmelidir ki androgenetik alopesi hastalığını tamamen ortadan kaldıracak ya da bu sebeple dökülmüş saç köklerinin yeniden çıkmasını sağlayacak bir method henüz geliştirilememiştir. Bu noktada hasta -eğer durumu uygunsa- saç ekimine yönlendirilir.

Saç mezoterapisinin sıklıkla tercih edildiği durumlardan biri de, yeni ekilen kıl köklerinin güçlenmesini sağlamak amacıyla saç ekimi operasyonu sonrası ilk ay gerçekleştirilen mezoterapilerdir. Saç ekimi operasyonları sonrasında tavsiye ettiğim mezoterapi seansları sayesinde, operasyon nedeniyle yorgun düşen kıl köklerinin daha hızlı canlanması ve şok dökülme sürecinin daha hızlı atlatmasını sağlamaktır.

“Mevsimsel Dökülmelerde Düşünülebilir”

Saç mezoterapisi birçok kişinin önemli ölçüde yaşadığı mevsimsel saç dökülmesi öncesinde saç köklerinin güçlendirilmesi amacıyla da uygulanabilir.

Özellikle kadınlar, mevsim geçişlerinde yaşanan metabolik değişimler nedeniyle saç dökülmesiyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Mevsimsel dökülmeler, eylül – ekim ya da nisan-mayıs dönemlerinde sıklıkla yaşanıyor. Bu durum, kişide tedirginlik ve mutsuzluk yaratabiliyor. Mevsimsel dökülmeler herkesin yaşam şekline göre değişiklik gösterebilmektedir ancak burada etkili yöntem hastanın dökülme aralıklarını takip edip, bu sürecin öncesinde saç köklerini güçlendirmeye özen göstermektir. İnanın, bu yaşamınızdaki stresi uzaklaştırmanızdan, beslenmenize kadar birçok konudan etkilenebilir. Mevsimsel dökülmenin yaşandığı sürecin öncesinde saç köklerini besleyici bir sağlıklı beslenme diyetine girmek, belki sigarayı azaltmak ya da mümkünse tamamen bırakmak saç foliküllerinin kılcal kan damarları sayesinde daha iyi beslenmesini sağlayarak mevsimsel saç dökülmesi süreçlerinin biraz daha sorunsuz geçmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte mevsimsel dökülmeleri yoğun yaşayan kişiler için sene de 1 ya da 2 seans yapılacak saç mezoterapisi köklerin güçlenmesini sağlayacaktır.

Peki, Saç Mezoterapisinin Olumsuz Yanları Var mıdır?

Saç mezoterapisinin, uygulama teknik ve koşullarında sorun olmadığı sürece ciddi herhangi bir yan etkisi yoktur. Uygulama sonrasında, bölgede enjeksiyon iğnesi nedeniyle kızarıklıklar bazı durumlarda da kişinin cilt yapısına göre hafif küçük morluklar meydana gelebilir. Saçlı deriye yapılan iğneler nedeniyle ortaya çıkan bu durum 1-2 gün içerisinde geçecektir.

Saç Mezoterapisi ve PRP

Etkinlikleriyle ilgili yapılan birçok araştırmadan olumlu sonuç alan bu iki medikal estetik uygulaması hastaların birçoğu için bir karar sorunu yaşatmaktadır. Saç mezoterapisine yakın bir uygulama olan PRP’de ise saçlı deriye enjekte edilen solüsyon, mezoterapideki gibi vitamin ve minerallerden oluşan bir karışım değil hastanın kendi kanıdır. PRP saç tedavisinde hastadan alınan bir tüp kan, santifrüj işleminden geçirilerek trombositten aktif hale getirilir ve hastanın saç köklerine yeniden enjekte edilir. PRP bir anlamda vücudun kendini iyileştirme mekanizmasından faydalanmaktadır. PRP kitleri, gerekli kriterleri sağlıyorsa PRP etkili bir işlemdir. PRP işlemi, daha çok saç köklerinin beslenmesini sağlarken, prp işlemi hücre yenileme ve onarma hususunda etki gösterir.

Hangi yöntemin yapılacağına karar verilirken, kişinin saç yapısı, sorununun temeli, dökülme hızı ve beklentileri konuşarak doktor ile karar verilmelidir.

Sonuç olarak, saç mezoterapisi konusunda ehil kişiler tarafından doğru şartlarda düzenli gerçekleştirildiğinde saç dökülmesi ya da zayıf saçlar için geçerli bir yöntemdir. Saç mezoterapisi ile alakalı yapılan araştırmalar anlamlı olumlu sonuçlar vermektedir ancak unutulmaması gereken nokta saç mezoterapisinin etkinliğini doz, tedavi aralıkları veya teknikler gibi birçok farklı etmen mezoterapi tedavisinin gözle görülür sonuçlar vermesi üzerinde etkilidir.

Dr. Merdan ÇELİK



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